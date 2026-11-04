По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.3 комментария
Путин назвал сплоченность народов ключевой в судьбе России
Путин заявил о ключевой роли сплоченности народов в судьбе России
Сплоченность народов играет в судьбе России ключевую роль, заявил президент Владимир Путин.
«В ополчение Минина и Пожарского, собранное на легендарной Нижегородской земле, пришли простые люди, причем люди самых разных национальностей. Именно они совершили подвиг спасения Отечества, изгнали интервентов из Кремля. И с тех пор в судьбе России сплоченность всех ее народов всегда играла и играет до сих пор ключевую роль», – цитирует Путина РИА «Новости».
День народного единства отмечается в России 4 ноября, в 2026 году праздник выпал на среду.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент России Владимир Путин приехал на площадку проведения международной недели «Народы России» в Москве.
До этого Владимир Путин заявил о силе культурного многообразия народов России.
Владимир Путин призвал продолжить лучшие проекты Года единства народов России в последующие годы.