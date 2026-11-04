По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.3 комментария
Путин выразил уверенность в достижении Россией поставленных целей
Путин: Россия обязательно достигнет поставленных целей
Президент Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии международной недели «Народы России» выразил уверенность, что страна обязательно достигнет поставленных целей.
«Мощный, всепобеждающий дух единства народов России передается из поколения в поколение. Мы и сейчас стоим плечом к плечу и уверены, что обязательно достигнем поставленных целей», – цитирует Путина ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин поздравил россиян с Днем народного единства.
В среду президент Владимир Путин назвал сплоченность народов ключевой в судьбе страны.
Во вторник Путин указал на укрепляющее народы России культурное многообразие.