Беженец Ширедков: ТЦК мобилизовали мужчин под видом эвакуации в Константиновке

Tекст: Алексей Дегтярёв

Мужская часть населения города не смогла выехать из-за действий сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК). Украинские военкомы под видом вывоза людей забирали мужчин в ряды вооруженных сил, пишет

«Они специально вывозят под видом эвакуации, и ты только доезжаешь туда, они прямо тебя с эвакуации снимают и забирают воевать», – цитирует Ширедкова ТАСС.

Беженец добавил, что находившиеся в Константиновке сотрудники ТЦК боялись близости фронта. При этом личный состав военкоматов в соседней Дружковке чувствовал себя более привилегированно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду беженка из Константиновки Инна Ширедкова назвала Украину «дурдомом» из-за Владимира Зеленского.

В понедельник глава киевского режима продлил сроки действия военного положения и всеобщей мобилизации. В пятницу премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил о планах введения брони от призыва для сотрудников предприятий в обмен на отправку части работников на фронт.