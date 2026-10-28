Раскрыта схема обмана граждан через фальшивые квитанции за коммуналку

МВД: Мошенники начали рассылать фальшивые квитанции ЖКХ с QR-кодами

Tекст: Алексей Дегтярёв

Злоумышленники рассылают фальшивые квитанции с QR-кодами и ссылками для оплаты. При сканировании кода человек попадает на поддельный платежный сервис, который запрашивает данные банковской карты для хищения денег, передает РИА «Новости» со ссылкой на материалы ведомства.

Кроме того, QR-код может перенаправлять на ресурс с предложением скачать вредоносное приложение.

Распознать подделку можно по короткому сроку на оплату, несовпадению адреса сайта с официальным, а также по несоответствию отправителя и поставщика услуг.

В МВД рекомендуют не сканировать такие коды и не вводить реквизиты. При получении сомнительной квитанции следует сфотографировать ее для жалобы, а затем связаться с организацией по официальному телефону для проверки задолженности. Если деньги уже переведены, необходимо немедленно заблокировать карту и обратиться в полицию.

В Роскачестве ранее рассказали о краже злоумышленниками денег и личных данных граждан с помощью наклеенных в кафе и магазинах поддельных QR-кодов.

В марте в МВД поясняли, что мошенники собирают паспортные данные и реквизиты банковских карт через рассылку писем с QR-кодами под видом уведомлений от налоговой службы.