Бронежилет сапера «Оберег ГР» получил систему остановки кровотечения

Ростех: В бронежилет «Оберег ГР» встроили систему остановки кровотечения

Tекст: Мария Иванова

«Ростех интегрировал в бронежилет сапера систему автоматической остановки кровотечения», – сообщает Ростех.

Завод «Октава» модернизировал экипировку, предназначенную для специалистов гуманитарного разминирования.

Сейчас опытный образец проходит испытания. Механизм действует по принципу медицинского тонометра: на руках и ногах сапера крепятся манжеты с пневмоподушками, а на спине расположен насос с батареей. Пульт управления вынесен в защитный карман на груди.

Чтобы активировать систему, нужно выдернуть шнур и кнопками выбрать конечность. Можно пережать до четырех конечностей одновременно. Это позволяет выиграть время на эвакуацию и повысить шансы бойца.

Бронежилет весит около 5 кг, баллистические пакеты защищают от пистолетных пуль, осколков и противопехотных мин. Изделия уже поставляются группам гуманитарного разминирования в новые регионы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе концерн «Калашников» сообщил о старте государственных испытаний новой экипировки «Новатор».

В марте Ростех представил модернизированный штурмовой бронежилет «Оберег 2.0» с улучшенной эргономикой.

В прошлом году гендиректор завода «Октава» Павел Павленко заявил о высокой защите бронежилетов предприятия от осколочных ранений.