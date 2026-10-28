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Бронежилет сапера «Оберег ГР» получил систему остановки кровотечения
Ростех: В бронежилет «Оберег ГР» встроили систему остановки кровотечения
Модернизированный бронежилет для саперов «Оберег ГР» получил встроенную систему автоматической остановки кровотечения, сообщили в Ростехе.
«Ростех интегрировал в бронежилет сапера систему автоматической остановки кровотечения», – сообщает Ростех.
Завод «Октава» модернизировал экипировку, предназначенную для специалистов гуманитарного разминирования.
Сейчас опытный образец проходит испытания. Механизм действует по принципу медицинского тонометра: на руках и ногах сапера крепятся манжеты с пневмоподушками, а на спине расположен насос с батареей. Пульт управления вынесен в защитный карман на груди.
Чтобы активировать систему, нужно выдернуть шнур и кнопками выбрать конечность. Можно пережать до четырех конечностей одновременно. Это позволяет выиграть время на эвакуацию и повысить шансы бойца.
Бронежилет весит около 5 кг, баллистические пакеты защищают от пистолетных пуль, осколков и противопехотных мин. Изделия уже поставляются группам гуманитарного разминирования в новые регионы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе концерн «Калашников» сообщил о старте государственных испытаний новой экипировки «Новатор».
В марте Ростех представил модернизированный штурмовой бронежилет «Оберег 2.0» с улучшенной эргономикой.
В прошлом году гендиректор завода «Октава» Павел Павленко заявил о высокой защите бронежилетов предприятия от осколочных ранений.