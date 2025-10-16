Гендиректор «Октавы» Павленко: Бронежилеты спасают бойцов от ударов дронов

Tекст: Алексей Дегтярев

Бронежилеты производства завода «Октава» (входит в Ростех) отлично справляются с защитой от повреждений, наносимых дронами, передает РИА «Новости» со ссылкой на Павленко.

Он подчеркнул, что экипировка предприятия полностью соответствует современным требованиям.

Павленко пояснил, что большой базовый слой защиты, включающий все противоосколочные пакеты, напашники, наплечники и защиту горла, является жизненно важной необходимостью.

«И чем больше площадь базового слоя с напашником, наплечниками, защитой горла, тем больше шансов, что боец останется невредим либо не получит летальных повреждений», – отметил он.

По его словам, более 80% ранений в бою сегодня являются осколочными, значительная доля которых приходится на ударные беспилотники. Гендиректор «Октавы» рассказал о случаях, когда пренебрежение качеством базового слоя приводило к смертельным исходам при атаках БПЛА.

Павленко также отметил, что базовый слой у разных производителей отличается по способности противодействовать осколкам и боеприпасам на разных скоростях. Он привел пример, что некоторые могут выдержать только мелкие металлические стружки, а другие – выстрелы из пистолета Стечкина в упор. Бронежилет «Оберег» от «Октавы» по всей площади оснащен противоосколочной защитой высокого уровня.

Завод «Октава» представил первый бронежилет «Оберег» в 2023 году и с тех пор постоянно улучшает его, создавая новые версии. Сейчас доступны четыре модификации: основной «Оберег» для общевойсковых подразделений, «Оберег-ГР» для саперов гуманитарного разминирования, «Оберег-СН» для скрытого ношения и «Оберег-ИНКАСС» для инкассаторов и сотрудников спецсвязи.

В конце сентября концерн «Калашников» заявил об успешных испытаниях в зоне СВО комплекта обмундирования «Новатор», он показал высокие защитные и терморегуляционные свойства.

До этого сообщалось, что российский военный выжил после атаки двух украинских дронов благодаря бронежилету «Оберег».