Дональд Трамп строил свою предвыборную кампанию 2024 года на платформе «президента-миротворца». В итоге в феврале 2026-го он отдал приказ о массированном ударе по Ирану. Что же заставило президента США так кардинально поменять свою внешнюю политику? Именно то, как он проваливал исполнение других своих обещаний.5 комментариев
Макрон подтвердил отправку авианосца в Средиземное море
Макрон отправил авианосец «Шарль де Голль» в Средиземное море
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о передислокации авианосца «Шарль де Голль» в Средиземное море и усилении военных объектов на фоне напряженности на Ближнем Востоке.
Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что отдал приказ передислоцировать авианосец «Шарль де Голль» вместе с ударной группой в Средиземное море, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что решение связано с эскалацией ситуации на Ближнем Востоке.
В своем обращении к нации Макрон также подчеркнул, что Франция укрепит безопасность своих военных баз в ближневосточном регионе. Он отметил, что две из этих баз уже подверглись ударам, в результате чего был нанесен материальный ущерб. Париж намерен усилить меры безопасности и в своих дипломатических представительствах в регионе.
Кроме того, президент Франции сообщил, что за последние часы в союзнических странах ближневосточного региона были размещены дополнительные истребители Rafale, системы противоракетной обороны и радары.
Ранее СМИ писали, что Париж перенаправил единственную авианосную ударную группу из Балтики в Восточное Средиземноморье на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Франция, ФРГ и Британия выразили готовность обороняться от Ирана.
Франция усилит оборону Кипра ракетными комплексами и боевым кораблем после серии ударов беспилотников по объектам Британии.