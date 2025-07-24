Бронежилет «Оберег» спас российского бойца от двух украинских дронов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бронежилет «Оберег. Про» защитил российского бойца от атаки двух украинских дронов, передает РИА «Новости». Инцидент произошел во время снабжения российских подразделений, когда дроны атаковали автомобиль «Нива». В результате атаки у машины были повреждены крыша и двигатель, однако военнослужащий получил лишь легкие ранения рук.

Госкорпорация «Ростех» подчеркнула, что бронежилет спас бойца за счет большой площади защиты, задержав особо опасные осколки и прикрыв шею. По сообщению компании, современные войны приводят к большому числу осколочных ранений, поэтому в экипировку добавляют эффективные противоосколочные элементы.

Боец, которому удалось выжить, рассказал: «Первый дрон ударил справа в капот машины. Мой напарник, который был за рулем, смог выскочить сразу, а у меня от взрыва заклинило дверь. Пришлось ее выбивать. В этот момент прилетел второй беспилотник в крышу. То есть я попал под удар сразу двух дронов».

Бронежилет «Оберег. Про» выпускается тульским заводом «Октава» и оснащается керамическими бронеплитами классов Бр4 и Бр5, которые выдерживают попадания из автоматов, винтовок и пулеметов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Тульский завод «Октава» представил новую модель бронежилета «Оберег» для скрытого ношения.