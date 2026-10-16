«Нельзя жить в обществе и быть свободным от него», – писал Ленин. Это по-прежнему верно, но можно пойти дальше, противопоставив «свободе от общества», недостижимой, но для некоторых всё еще соблазнительной, «свободу для общества» как высший тип свободы.0 комментариев
Минобороны: Комплекс «Цитадель» эффективно уничтожает безэкипажные катера
Новейший зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель» способен поражать безэкипажные катера, а также беспилотники и легкобронированную технику с минимальным расходом боеприпасов, сообщило Министерство обороны России.
«Высокая автоматизация, применение ИИ и модульная архитектура позволяют эффективно поражать БПЛА, безэкипажные катера и даже легкобронированную технику с минимальным расходом боеприпасов», – говорится в сообщении Минобороны в Max.
В военном ведомстве отметили, что 30-миллиметровая автоматическая пушка комплекса применяет шрапнельные снаряды с программируемым временем подрыва для уничтожения дронов противника.
Кроме того, в состав «Цитадели» входят пункт управления для координации работы, обзорная радиолокационная станция, огневые модули и боекомплект, уточнили в министерстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг системы ПВО уничтожили 80 украинских беспилотников.
Во вторник зенитный комплекс «Цитадель» сократил расход боеприпасов при поражении дронов.