То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.4 комментария
Российский Ми-28НМ уничтожил объекты ВСУ в Курской области
Российский вертолет Ми-28НМ ракетным ударом уничтожил личный состав ВСУ
Военные вертолетчики России на Ми-28НМ нанесли ракетный удар по ВСУ в приграничье Курской области, уничтожив личный состав и бронетехнику, как сообщило Минобороны.
Российские вертолетчики на Ми-28НМ нанесли точный ракетный удар по личному составу и бронетехнике ВСУ в приграничье Курской области, передает РИА «Новости». В результате все цели были уничтожены, подтвердили в Министерстве обороны РФ.
Удар был нанесен экипажем армейской авиации в составе смешанной тактической группы. Летчики использовали авиационные ракеты для поражения заданных целей в рамках поддержки подразделений группировки «Север». После нанесения удара вертолетчики выполнили противоракетное маневрирование и отстрелили тепловые ловушки, чтобы избежать попадания ракет ПЗРК противника.
Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей, добавив, что операция прошла успешно. Кроме того, Минобороны РФ опубликовало видеоматериалы, демонстрирующие подготовку вертолета на аэродроме, его полет и нанесение удара, а также возвращение на базу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ударные вертолеты нанесли удар по бронетехнике и личному составу ВСУ, скрывающемуся в лесах Курской области. Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм сорвал ротацию украинских подразделений в приграничной зоне Курской области, уничтожив бронетехнику и личный состав. Российские ударные вертолеты Ми-28НМ и Ка-52М поразили бронетехнику и личный состав ВСУ в приграничном районе Курской области.