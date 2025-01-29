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Вертолеты уничтожили технику ВСУ в лесах Курской области
Вертолетная группа нанесла удар по ВСУ в приграничном районе Курской области
Российские ударные вертолеты нанесли удар по бронетехнике и личному составу ВСУ, скрывающемуся в лесах Курской области, сообщили в Минобороны. .
Как отметили военные, группа ударных вертолетов, включая Ми-28НМ, Ка-52М и Ми-8ПСГ, провела операцию по поддержке наземных войск в приграничной зоне Курской области, передает ТАСС.
Вертолеты нанесли ракетные удары по бронетехнике, автомобилям и личному составу Вооруженных сил Украины, которые скрывались в лесистой местности региона.
Отмечается, что в результате операции техника и личный состав противника были успешно уничтожены. «Экипажи группы ударных вертолетов благополучно вернулись на аэродром вылета», – добавили в ведомстве.
До этого стало известно, что в ходе обороны хутора Бердин в Курской области танки спецназа «Ахмат» прямой наводкой уничтожили три бронемашины вооруженных сил Украины, успешно отразив атаку противника.