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Проблемы промышленности поставили под угрозу миллионы рабочих мест в Европе
McKinsey: Спад промышленности поставил под угрозу 3,7 млн рабочих мест в Европе
Около 3,7 млн рабочих мест оказались под угрозой сокращения из-за ухудшения финансового положения промышленных предприятий Европы на фоне жесткой конкуренции и высоких издержек, следует из исследования консалтинговой компании McKinsey.
В 2026 году доля промышленных компаний, столкнувшихся с финансовыми трудностями, достигла 50%. В зоне серьезного риска оказались 42% предприятий, а еще 8% испытывают повышенную нагрузку, передает РИА «Новости» со ссылкой на результаты исследования консалтинговой компании McKinsey.
Аналитики изучили показатели почти 1,2 тыс. государственных и частных компаний Европы с ежегодной выручкой более 100 млн евро. Главными причинами спада названы высокие расходы на энергоресурсы и рабочую силу, слабая производительность и сильная конкуренция со стороны Китая. Затраты на электроэнергию в Европе оказались в полтора раза выше, чем в США и КНР, в то время как производительность китайских предприятий превосходит европейские показатели на 50%.
Из-за совокупности этих факторов европейские заводы сталкиваются с падением прибыли, удорожанием финансирования и нехваткой средств на инвестиции. Трудности затронули большинство стран региона, при этом наихудшая ситуация наблюдается в Португалии, Люксембурге, Нидерландах и Испании, а в Германии доля проблемных компаний за год выросла на 12%. По оценкам экспертов, без структурных реформ и сокращения издержек промышленность Европы рискует окончательно утратить конкурентоспособность на мировом рынке.
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