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    В один прекрасный для Америки день она переведет всем держателям «трежерис» свои криптоденьги, которые могли быть куплены ею еще на заре работы системы за сущие копейки. Или (что более вероятно) во времена первого правления Трампа.

    9 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Проблема Украины решается договором России и Германии

    Возможно ли решение украинской проблемы? Да, возможно. Но как и решение всякой большой проблемы, решение этой лежит не на уровне самой проблемы. Проблема Украины не может быть решена на уровне Украины. Она может быть решена только одним способом – созданием новой системы европейской безопасности.

    7 комментариев
    Александр Разуваев Александр Разуваев Какой путь в экономике прошла Россия за 25 лет

    Так хорошо, как сейчас, Россия не жила ни в советское время, ни в досоветское. Вообще никогда в своей истории. Большая страна больших возможностей, которые за 25 лет правления Владимира Путина были реализованы по максимуму.

    88 комментариев
    17 декабря 2024, 03:57 • Новости дня

    ЕС захотел добиться от новых властей Сирии закрытия российских баз

    Каллас заявила о намерении ЕС поднять вопрос об упразднении российских баз в Сирии

    ЕС захотел добиться от новых властей Сирии закрытия российских баз
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз планирует поднять вопрос об упразднении российских баз в Сирии при взаимодействии с новыми властями страны, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

    Каллас по итогам заседания министров иностранных дел стран Евросоюза заявила, что Евросоюз «будет поднимать этот вопрос на встречах с руководством на разных уровнях», передает РИА «Новости».

    По ее словам, этот вопрос рассматривали в ходе заседания, и ряд европейских министров выразили мнение, что отказ от «российского влияния» должен стать условием для дальнейших переговоров с новым руководством Сирии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас заявила о начале дипломатических контактов ЕС с новыми властями Сирии. В Сирии вооруженная оппозиция захватила власть. При этом неясной остается судьба российских военных баз.

    16 декабря 2024, 12:20 • Новости дня
    Эксперт объяснил мирный отвод российских военных из Дамаска

    Эксперт Лямин: Мирный отвод российских военных из Дамаска обеспечили дипломаты

    Эксперт объяснил мирный отвод российских военных из Дамаска
    @ REUTERS/Umit Bektas

    Tекст: Анастасия Куликова

    Внутри Сирии сейчас наблюдается период укрепления новой власти, которая заинтересована в минимизации конфликтов и эксцессов. Отсюда координация действий с Россией и примирительные жесты, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Лямин. Ранее новые власти Сирии заявили об отводе российских военных из Дамаска.

    «Военное присутствие России распространялось на разные части Сирии. Так, например, наши наблюдательные посты находились на севере страны около границы с Турцией, а также около Голанских высот в провинции Дераа», – напомнил военный эксперт Юрий Лямин. Он уточнил, что сейчас постепенно происходит отвод российских сил к базам Хмеймим и Тартус, в том числе и из Дамаска.

    Лямин считает, что основным интересантом такого развития событий является Турция. Впрочем, аналитик указал и на мнение оппозиции Сирии. «Договоренности, заключенные с прежними сирийскими властями, утратили свою силу и фактически уже не действуют. Поэтому происходит передислокация российских военных», – сказал он. Эксперт обратил внимание на то, что отвод российских военных происходит мирно.

    «Дело в том, что внутри Сирии наблюдается период укрепления новой власти. Она заинтересована в том, чтобы это время прошло спокойно и без каких-либо конфликтов и эксцессов. Отсюда и координация действий между сторонами, и примирительные жесты, и заявления по отношению ко всем внутренним и внешним игрокам», – пояснил спикер.

    При этом будущее российских баз в Сирии остается туманным. «Что будет дальше – неизвестно. Пока этот вопрос остается для новой власти республики второстепенным. Я думаю, что он будет решаться после того, как вооруженной оппозиции удастся укрепиться в стране. Однако не стоит исключать конфликтов внутри пришедших к власти группировок по разным темам, в том числе по базам России», – рассуждает эксперт.

    Вместе с тем он указал на работу российских дипломатов, которые ведут переговоры с новыми властями Сирии. «Несмотря на все сложности, они делают свою работу. Причем, по всей видимости, диалог также ведется со странами, которые стоят за вооруженной оппозицией. Благодаря переговорам, на мой взгляд, обеспечивается мирная передислокация российских военных», – заключил Лямин.

    Ранее член политбюро группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической организацией и запрещена в РФ) Камаль Лабабиди в интервью британской газете Financial Times сообщил, что Россия вывела не менее 400 военнослужащих из района Дамаска и перебросила их на авиабазу Хмеймим.

    По словам Лабабиди, военные были выведены из штаб-квартиры четвертой дивизии сирийской армии в Кудсайе и из числа тех, кто нес службу в российском посольстве в Дамаске. Эти меры были приняты в координации с новыми сирийскими властями.

    В свою очередь агентство Reuters сообщало, что Россия отводит свои войска с линии фронта на севере Сирии и с постов в Алавитских горах, но не покидает свои две основные базы – Хмеймим в Латакии и военно-морскую базу в Тартусе.

    Высокопоставленный представитель повстанцев, близкий к новой временной администрации, пояснял: «Это вопрос будущих переговоров, и последнее слово будет за сирийским народом».

    Российские военные принимают дополнительные меры предосторожности для обеспечения безопасности баз в Сирии, отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркивал, что безопасность этих объектов является приоритетной задачей, поэтому налаживаются необходимые контакты и принимаются меры предосторожности.

    По словам Пескова, вопрос сохранения российских баз в Хмеймиме и Тартусе в дальнейшем будет зависеть от переговоров с будущим руководством Сирии. Он также указывал, что сейчас в стране наблюдается период трансформации и нестабильности, что делает преждевременным обсуждение этого вопроса.

    В то же время источник ТАСС в Кремле говорил, что российская сторона получила от лидеров вооруженной сирийской оппозиции гарантии безопасности российских военных баз и дипломатических учреждений на территории республики. По его словам, российские представители контактируют с сирийской оппозицией.

    В то же время оппозиционер Анас аль-Абда, входящий в сирийский национальный совет, базирующийся в Стамбуле, отмечал, что для новых властей страны крайне важно поддерживать хорошие отношения с Россией. Он подчеркивал, что Россия является «очень важным игроком в мире», сотрудничество с ней поможет Сирии справиться с многочисленными вызовами.

    В свою очередь член исполнительного аппарата и глава отдела внешних связей Сирийского национального координационного комитета Ахмед аль-Асрави выражал уверенность в том, что Сирии не следует отказываться от соглашений с Россией, которые отвечают ее интересам. «Мы должны связать их с интересами Сирии и ее связью с арабским делом», – цитировало аль-Асрави РИА «Новости».

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    16 декабря 2024, 08:41 • Новости дня
    FT: Асад отправил в Москву наличными тонны долларов и евро

    Financial Times сообщила о якобы отправке Асадом тонн долларов и евро из Сирии в Москву

    FT: Асад отправил в Москву наличными тонны долларов и евро
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    С 2018 по 2019 год Центральный банк Сирии отправил в Москву самолеты с наличными на сумму более 250 млн долларов и евро, несмотря на почти нулевые внутренние резервы и дефицит иностранной валюты в стране, сообщили источники Financial Times.

    Центральный банк Сирии в период с 2018 по 2019 год отправил несколько самолетов с миллионами долларов наличными в Москву. Данное действие происходило на фоне серьезного дефицита иностранной валюты в стране при Башаре Асаде, передает Ura.Ru.

    «В тот период внутренние резервы Сирии были почти нулевыми. Несмотря на это, в московский аэропорт Внуково было переправлено наличными эквивалент 250 млн в долларах и евро», – пишет издание со ссылкой на свои источники.

    Согласно данным FT, только 13 мая 2019 года один из самолетов якобы доставил в Внуково 10 млн долларов стодолларовыми купюрами. Всего за полтора года, с марта 2018-го по сентябрь 2019-го, был выполнен 21 рейс, перевозивший денежные средства на сумму 250 млн долларов, пишет издание.

    Ранее лидер новых властей Сирии Ахмед аш-Шараа, известный как Абу Мухаммед аль-Джулани, заявил, что «дал шанс» России пересмотреть отношения с сирийцами.

    Сообщалось, что бывший президент Сирии Башар Асад скрывал от общественности роскошный образ жизни. Между тем в его президентском дворце обнаружили таблетки бензодиазепина, используемые для лечения тревожных расстройств и бессонницы.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что не располагает информацией о предоставлении госохраны Башару Асаду в России и не имел контактов с ЦРУ по Сирии.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что решение о предоставлении политического убежища Башару Асаду и его семье в России было принято президентом Владимиром Путиным.

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    14 декабря 2024, 13:50 • Видео
    Абхазия расплачивается за революцию

    «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

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    16 декабря 2024, 20:29 • Новости дня
    Трамп назвал инициатора свержения Асада

    Трамп: За свержением правительства Асада стоит Турция

    Tекст: Валерия Городецкая

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что за свержением правительства Башара Асада в Сирии стоит Турция.

    В своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида на первой после победы на ноябрьских выборах пресс-конференции Трамп заявил, что к свержению правительства сирийского президента Башара Асада причастна Анкара, передает ТАСС. Он также назвал президента Турции Тайипа Эрдогана очень умным человеком.

    Ранее глава вооруженного крыла группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) Абу Хасан аль-Хамуи заявил, что совместное наступление сил сирийской оппозиции, которое привело к смене власти в стране, планировалось больше года.

    Бывший сирийский президент Башар Асад рассказывал, что оставался в Дамаске до раннего утра 8 декабря и покинул Сирию вечером, координируя свои действия с российскими союзниками.

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    16 декабря 2024, 11:36 • Новости дня
    Каллас: ЕС не обсуждает отправку миротворцев на Украину

    Каллас опровергла обсуждение планов отправки миротворцев ЕС на Украину

    Каллас: ЕС не обсуждает отправку миротворцев на Украину
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Страны ЕС не обсуждают отправку «миротворцев» на Украину, так как для этого необходимо достижение мира, а Россия не намерена отступать от своих целей, заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

    Кая Каллас заявила, что в настоящий момент страны Европейского союза не обсуждают возможность отправки миротворцев на Украину. По словам Каллас, одним из условий для подобных действий является наличие мира в регионе, передает ТАСС.

    Каллас напомнила, что в интервью журналисту Такеру Карлсону министр иностранных дел России Сергей Лавров ясно дал понять, что Россия не отступит от заявленных целей. В связи с этим, по словам Каллас, обсуждение отправки миротворцев невозможно.

    Ранее украинский президент Владимир Зеленский выступил с предложением о размещении миротворцев на Украине для обеспечения безопасности в период конфликта.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша не собирается направлять свои войска на Украину даже после прекращения огня.

    Германия также исключила отправку европейских войск для перемирия на Украине.

    Между тем избранный президент России Дональд Трамп заявил, что Зеленский признал необходимость переговоров Украины с Россией.

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    16 декабря 2024, 18:43 • Новости дня
    Застройщик «ПИК» внесен в санкционные списки ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз включил российскую компанию «ПИК-специализированный застройщик» в санкционный список, следует из данных официального журнала ЕС.

    Это решение принято в связи с якобы «поддержкой компанией действий, угрожающих территориальной целостности Украины», передает РИА «Новости».

    Напомним, Евросоюз утвердил 15-й пакет санкций против России, включив в список 52 танкера, перевозящих российскую нефть, и 32 компании, обвиняемые в обходе санкций и торговых ограничений. Евросоюз также расширил санкционный список, добавив туда 16 российских граждан и три организации за «гибридные действия» России против ЕС и его стран-членов, включая журналистку Тину Канделаки, политолога Тимофея Бордачева, а также ряд российских чиновников, бизнесменов и «офицеров ГРУ».

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    16 декабря 2024, 22:59 • Новости дня
    Страны Балтийского и Северного морей нацелились на «теневой флот» России

    Ряд стран Балтийского и Северного морей объявили о мерах против «теневого флота» России

    Tекст: Антон Антонов

    Группа стран, расположенных у Балтийского и Северного морей, решила регулярно проверять страховые свидетельства у нефтяных танкеров, якобы входящих в «теневой флот» России, сообщил МИД Финляндии.

    «Группа прибрежных стран вокруг Балтийского моря и Северного моря объявила, что начнет регулярные проверки страховых свидетельств нефтяных танкеров, используемых Россией», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Проверки будут осуществляться в Ла-Манше, Датском проливе и Финском заливе. Также планируется ввести «дополнительные санкции».

    Эстонское правительство подтвердило свое участие в этой инициативе и разместило на своем сайте совместное заявление с Данией, Финляндией, Германией, Исландией, Латвией, Литвой, Нидерландами, Норвегией, Польшей, Швецией и Британией. Эти страны выразили готовность к совместным действиям в отношении «теневого флота».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре Европарламент инициировал резолюцию с призывом запретить танкерам с российской нефтью входить в Ла-Манш.

    16 декабря Евросоюз утвердил 15-й пакет санкций против России, включив в список 52 танкера, перевозящих российскую нефть, и 32 компании, обвиняемых в обходе санкций и торговых ограничений.

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    16 декабря 2024, 19:40 • Новости дня
    Венгрия заблокировала выделение 6,5 млрд евро на оружие Украине

    Венгрия заблокировала выделение 6,5 млрд евро из Фонда «мира» на оружие Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил о наложении вето на выделение 6,5 млрд евро из Европейского фонда мира для финансирования поставок вооружений Украине.

    Сийярто подчеркнул: «Я сегодня наложил вето на выделение 6,5 млрд евро из Европейского фонда мира на оплату поставок оружия Украине». Это решение было озвучено венгерским журналистам после заседания совета министров иностранных дел стран ЕС, его выступление транслировалось в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), передает РИА «Новости».

    В ноябре замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что выделенные Западом миллиарды долларов для Украины будут потрачены впустую, с тем же успехом их можно сжечь в камине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Евросоюз выделил Украине 124 млрд евро помощи, включая военную, но Еврокомиссия считает, что этого недостаточно для изменения ситуации на поле боя. Депутаты Европарламента предложили создать новый формат финансирования закупок оружия Украине в ответ на блокаду средств Венгрией из Европейского фонда мира.

    Напомним, страны Евросоюза не смогли договориться о выделении денег из Европейского фонда мира на приобретение оружия для Киева, так как Венгрия отказалась снимать вето.

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    16 декабря 2024, 21:56 • Новости дня
    Эксперт: В Израиле не будет отбоя от желающих переехать жить на Голанские высоты

    Политолог Ципис: Заселять Голанские высоты будут даже переселенцы из США

    Эксперт: В Израиле не будет отбоя от желающих переехать жить на Голанские высоты
    @ Schoening/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    У Израиля не будет проблем с заселением Голанских высот. Многие религиозные жители страны готовы воспринять переезд в этот регион как долг перед лицом веры, рассказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее в правительстве Израиля одобрили план по удвоению населения Голанских высот.

    «В первую очередь заселять Голанские высоты отправятся рьяные сионисты. Для них это вопрос религиозного долга. Вместе со своими семьями данные люди и займутся развитием всего региона. Учитывая то, что многие выходцы из США в Израиле к вопросам веры относятся с трепетом, не исключаю, что и они могут сюда перебраться», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Многие коренные жители еврейского государства также откликнутся на призыв к осваиванию Голанских высот. В стране имеется целое поселенческое движение, которое стремится к расширению национальных границ. Например, за зеленой линией на Западном берегу реки Иордан проживают около 450 тыс. человек», – отмечает он.

    «Они привыкли к трудностям и также могут попробовать переехать на новые территории государства. Такие люди не интересуются привлекательностью инфраструктуры в регионе. Жизнь в полевых условиях для них – не проблема. Ими движет идея и вера. Поэтому как только в Кнессете проведут закон о заселении Голанских высот, отбоя от желающих переехать не будет», – акцентирует собеседник.

    «С точки зрения безопасности проблем не возникнет. Эта территория имеет огромное стратегическое значение. ЦАХАЛ будет тщательно охранять ее, как и прибывающих поселенцев. Кроме того, приезжающие и сами, скорее всего, будут уметь обращаться с оружием», – заключил Ципис.

    Накануне израильский кабинет министров единогласно одобрил план премьер-министра Биньямина Нетаньяху стоимостью 40 млн шекелей (11 млн долларов) по удвоению населения Голанских высот. Инициатива касается только той части региона, которую удерживает Израиль, сообщает The Times of Israel.

    В настоящий момент здесь проживают около 50 тыс. человек, среди которых поровну евреев и друзов. По данным канцелярии премьер-министра, деньги пойдут на образование, возобновляемые источники энергии, создание студенческой деревни и мероприятия по переселению новых жителей.

    Саудовская Аравия раскритиковала новый план, назвав его «саботажем» против Сирии. Катар заявил, что действия Тель-Авива являются «новым эпизодом в серии израильских агрессий на сирийских территориях и грубым нарушением международного права», а ОАЭ подчеркнули, что этот шаг «угрожает дальнейшей эскалации и напряженности в регионе».

    Ранее министр обороны Исраэль Кац приказал военным подготовиться к пребыванию на сирийской стороне горы Хермон в предстоящие зимние месяцы, поскольку Израиль стремится не допустить попадания приграничного региона в чужие руки.

    В свою очередь Нетаньяху заявил, что Голанские высоты являются частью Израиля. «Мы все понимаем огромную важность нашего присутствия там, на Голанских высотах, а не у их подножия. Наши контроль и власть над Голанскими высотами обеспечивают нам безопасность. Голанские высоты всегда будут частью Израиля», – сказал он.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие территориальные образования могут появиться на руинах Сирии.

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    16 декабря 2024, 13:55 • Новости дня
    ЕС ввел санкции против танкеров с российской нефтью

    ЕС ввел санкции против танкеров с российской нефтью и 32 компаний из пяти стран

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз утвердил 15-й пакет санкций против России, включив в список 52 танкера, перевозящих российскую нефть, и 32 компании, обвиняемых в обходе санкций и торговых ограничений, следует из сообщения Совета ЕС.

    Совет ЕС утвердил новый пакет санкций, направленных против России, передает ТАСС.

    В список вошли 52 танкера из третьих стран, которые, как сообщается, перевозят российскую нефть. Это судна, которым запрещен заход в европейские порты и доступ к ряду услуг в сфере морского транспорта.

    Кроме того, санкции введены в отношении 32 компаний из Китая, Индии, Ирана, Сербии и ОАЭ. Эти компании обвиняются в участии в обходе торговых ограничений Евросоюза и приобретении товаров двойного назначения для России.

    ЕС также добавил в черный список 84 физических и юридических лиц из России, Китая и КНДР. В частности, под санкции попали китайские компании, подозреваемые в поставке России электроники и компонентов для дронов. Ограничения касаются и высокопоставленных чиновников КНДР.

    Принятые меры вступят в силу после публикации в «Официальном журнале» Евросоюза, что ожидается в ближайшее время.

    Ранее ЕС подготовил санкции против России за «гибридные действия».

    До этого в декабре европейские страны утвердили 15-й пакет санкций против России.

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    16 декабря 2024, 10:00 • Новости дня
    Bloomberg сообщил о резком снижении поддержки Западом Украины

    Bloomberg: Обещанная Европой помощь Украине не соответствует фактически предоставленной

    Tекст: Вера Басилая

    Западная поддержка Украины, включая поставки оружия и боеприпасов, становится дефицитной из-за несоответствия обещанных и фактически предоставленных объемов помощи, сообщил колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион.

    Колумнист агентства Bloomberg Чемпион заявил, что западная поддержка Украины становится все более дефицитной. По его словам, текущие объемы помощи, которые Европа обещала предоставить Украине, существенно отличаются от фактически поставленных. В доказательство этого он привел данные Института мировой экономики Германии, согласно которым Запад предоставил Украине помощь на 125 млрд евро, однако «задолженность» Европы составляет 64 млрд евро, передает ТАСС.

    «Складывается ощущение, что западная поддержка – а значит, оружие и боеприпасы, необходимые для выживания ВСУ на фронте, – становятся все более дефицитными», – пишет Чемпион.

    Ранее Bloomberg также сообщало о сокращении объема частных пожертвований в Украине, что связано с экономическими трудностями и растущей усталостью населения от боевых действий. Пессимистичные настроения усиливаются на фоне успешного продвижения российских войск, проблем с мобилизацией и отключения электричества.

    Совет Евросоюза принял решение о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи объемом 4,2 млрд евро, что стало частью общей поддержки в 50 млрд евро от ЕС.

    Командир ударных беспилотников ВСУ предупредил о быстром поражении после сокращения помощи США. Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Киев сможет продолжать конфликт без помощи США лишь в первой половине 2025 года.

    Чиновники Всемирного банка предполагают, что Трамп может значительно сократить финансирование проектов развития за границей, сосредоточившись на внутренних расходах США.

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    16 декабря 2024, 08:15 • Новости дня
    В Германии назвали антироссийские санкции безумием

    Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер назвал антироссийские санкции безумием

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер назвал санкции Евросоюза против России безумием, которое наносит ущерб промышленности Европы, пресекая возможности для европейских компаний на российском рынке.

    Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер выразил негативное мнение о санкциях Евросоюза против России, сообщает РИА «Новости».

    Он охарактеризовал меры как «безумие», сравнив их с «государственным переворотом» против европейской промышленности. По его словам, санкции только осложнили жизнь европейским странам, которые продолжают закупать российскую нефть, хотя и через посредников, таких как Индия.

    Нимайер утверждает, что санкции не оказали заметного политического влияния на Россию. Он подчеркнул, что после введения санкций производство многих товаров было налажено на территории России, и теперь европейские компании стремятся вернуться на российский рынок. По мнению политика, сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что санкции уже не оказывают прежнего впечатления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, санкции Евросоюза против России оказались выгодны только Соединенным Штатам Америки и Британии. Конфликт с Россией усугубил кризис стоимости жизни на Западе. Европа может лишиться российского газа полностью из-за санкций.

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    16 декабря 2024, 21:45 • Новости дня
    ЕС решил предоставлять Украине 1,5 млрд евро в месяц

    ЕС решил предоставлять Украине 1,5 млрд евро в месяц с января 2025 года

    Tекст: Дарья Григоренко

    Евросоюз с января 2025 года начнет предоставлять Украине финансовую помощь в размере 1,5 млрд евро ежемесячно, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам первого заседания министров иностранных дел 27 стран сообщества.

    Каллас подчеркнула важность этой помощи для Украины, отметив, что предоставление финансовой поддержки начнется с января 2025 года, передает ТАСС.

    В ноябре замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что выделенные Западом миллиарды долларов для Украины будут потрачены впустую, с тем же успехом их можно сжечь в камине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Евросоюз выделил Украине 124 млрд евро помощи, включая военную, но Еврокомиссия считает, что этого недостаточно для изменения ситуации на поле боя. Депутаты Европарламента предложили создать новый формат финансирования закупок оружия Украине в ответ на блокаду средств Венгрией из Европейского фонда мира.

    Напомним, страны Евросоюза не смогли договориться о выделении денег из Европейского фонда мира на приобретение оружия для Киева, так как Венгрия отказалась снимать вето.

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    16 декабря 2024, 12:13 • Новости дня
    Израиль атаковал ПВО Сирии в Тартусе

    Израиль нанес удар по сирийским системам ПВО в Тартусе с мощностью землетрясения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Тартусе Израиль совершил атаку на сирийские средства ПВО, мощность которой сопоставили с землетрясением, фиксировавшимся даже программами на телефонах.

    Израиль осуществил атаку на сирийские системы противовоздушной обороны в провинции Тартус, передает ТАСС. Мощность удара была настолько велика, что ее сравнивают с землетрясением. Информацию об этом сообщил источник в провинции Тартус.

    Собеседник агентства уточнил, что удар был нанесен в районе цементного завода, где находились сирийские средства ПВО. По его словам, сила удара была такой, что даже программы на телефонах зафиксировали землетрясение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль нанес авиаудары по военным объектам в Латакии и Тартусе, а также ударил по военным объектам возле Дамаска, что вынуждает новую Сирию возрождать арабское военное искусство.

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    16 декабря 2024, 09:41 • Новости дня
    WP: Протурецкие силы и курды могут начать гражданскую войну в Сирии

    WP: Протурецкие силы и курды могут начать гражданскую войну в Сирии после падения Асада

    Tекст: Вера Басилая

    Сирийский конфликт может перерасти в гражданскую войну между протурецкими формированими и поддерживаемыми США курдами, что приведет к вмешательству Анкары и угрозе американским войскам, пишет газета The Washington Post (WP).

    Американская газета сообщила, что конфликт между протурецкими силами и курдами в Сирии может перерасти в новую гражданскую войну после падения правительства Башара Асада. В материале издания говорится, что курды, поддерживаемые США, могут столкнуться с решительным противодействием новых сирийских властей в случае попытки объявить независимость. Это может затянуть Анкару в более глубокий конфликт в Сирии и поставить под угрозу развернутые на северо-востоке страны американские войска, передает ТАСС.

    Издание отмечает, что сохраняются риски раскола в сирийской оппозиции, а также продолжения вмешательства Израиля, Турции и США. Протурецкие группы, вероятно, продолжат наступление, заставляя курдские силы отступать, что угрожает присутствию американских военных.

    Курдские «Силы демократической Сирии» контролируют большую часть сирийских провинций Дейр-эз-Зор, Ракка и Хасеке на востоке и северо-востоке Сирии. Эти силы получают поддержку от США, и американское командование с 2015 года создало в этом районе девять военных баз. Под контролем курдов находится 25% территории Сирии.

    Ранее представитель СДС Абдельсалам Ахмад выразил опасения, что после прихода вооруженной оппозиции Сирия может столкнуться с внутренними конфликтами, аналогичными ливийскому сценарию.

    Президент Турции Эрдоган заявил о намерении Турции принять «превентивные меры» против Рабочей партии Курдистана и ИГ (запрещена в России) в Сирии.

    Напомним, под контролем курдов остаются районы северо-востока Сирии, они подняли флаги оппозиции над административными учреждениями в своих населенных пунктах.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие образования могут появиться на руинах Сирии.

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    16 декабря 2024, 10:28 • Новости дня
    В МИД опровергли информацию об инцидентах с российским флагом в Дамаске

    Диппредставительство в Дамаске опровергло информацию об инцидентах с российским флагом

    Tекст: Вера Басилая

    В российском диппредставительстве в Дамаске не было инцидентов с флагом России, посол Александр Ефимов продолжает работу в Сирии на своем месте, сообщили в посольстве.

    Инциденты с российским флагом над посольством России в Дамаске не фиксировались, заявили ТАСС в диппредставительстве.

    В посольстве также сообщили, что российский посол в Сирии Александр Ефимов остается в Дамаске, он продолжает работу.

    Ранее в ДСКЦ МИД России сообщили об эвакуации из Дамаска части персонала российских загранпредставительств. Там также уточнили, что работа посольства продолжается.

    Новые власти Сирии сообщили, что Россия переместила не менее 400 военных из района Дамаска на авиабазу Хмеймим в координации с ними.

    Лидер новых властей Ахмед аш-Шараа, известный как Абу Мухаммед аль-Джулани, заявил, что «дал шанс» России пересмотреть отношения с сирийцами.

    В свою очередь замглавы МИД России Богданов сообщил, что Россия надеется сохранить свои военные базы в Сирии для борьбы с терроризмом.

    Также сообщалось, что Москва близка к заключению соглашения с новыми властями Сирии о сохранении военных баз.

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