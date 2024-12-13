Турция объявила о «превентивных мерах» против курдских сил в Сирии

Эрдоган заявил о намерении Турции принять «превентивные меры» против Рабочей партии Курдистана и ИГ в Сирии

Tекст: Антон Антонов

«Президент Эрдоган заявил, что Турция примет превентивные меры против всех террористических организаций, особенно РПК/PYD/YPG и ИГ*, действующих в Сирии», – приводит РИА «Новости» сообщение канцелярии турецкого лидера.

Он отметил, что эти группы, действующие в Сирии, представляют угрозу для Турции и ее национальной безопасности.

Эрдоган подчеркнул, что Турция, «как единственная страна НАТО, сражавшаяся с ИГ* лицом к лицу», не позволит РПК (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана) и ее подразделениям использовать текущую ситуацию в Сирии в своих интересах. Кроме того, «Турция никогда не допустит слабости в борьбе с ИГ*», отметил он.

Эрдоган выразил поддержку сохранению территориальной целостности и унитарной структуры Сирии. Он подчеркнул важность совместной работы международного сообщества над восстановлением и реконструкцией страны.

YPG – курдские вооруженные формирования в Сирии, «Отряды народной самообороны». PYD – политическая партия сирийских курдов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, под контролем курдов остаются районы северо-востока Сирии. Они подняли флаги оппозиции над административными учреждениями в своих населенных пунктах. Курды при этом противостоят «Сирийской национальной армии». СНА – протурецкое формирование, которое вместе с «Хайат Тахрир аш-Шам» свергло власть в Сирии.