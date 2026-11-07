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    Анна Долгарева Анна Долгарева На войне спасает быт

    Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия предлагает миру технологическую альтернативу

    Суверенитет в разумном понимании – это способность не остаться без критически важной технологии, когда внешние условия меняются, и возможность вести разговор с участниками мирового рынка на равных.

    2 комментария
    Андрей Колесник Андрей Колесник Мир вступил в эпоху тотальной разведки

    Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.

    0 комментариев
    7 ноября 2026, 00:54 • Новости дня

    Чайка заявил об осуждении рядом политических сил Германии закрытия Русского дома

    Tекст: Антон Антонов

    Ряд политических сил в Германии считают закрытие Русского дома в Берлине ошибочным и в случае прихода к власти намерены добиваться возобновления его работы, заявил глава Россотрудничества Игорь Чайка.

    «Мы видим, что ряд политических сил в Германии заявляют об ошибочности данного решения и готовы это решение в случае своего прихода к власти менять», – отметил Чайка.

    Руководитель Россотрудничества подчеркнул, что вопрос возобновления работы Русского дома является сложным и относится к плоскости двусторонних отношений России и Германии, передает ТАСС.

    Чайка выразил надежду, что в итоге «здравый смысл возобладает» и возвращение к полноценной работе Русского дома состоится, отметив, что решение о его закрытии было неоднозначно воспринято в немецком обществе и вызвало значительное недовольство граждан ФРГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Чайка заявил о сохранении культурно-гуманитарных связей с Германией после закрытия Русского дома в Берлине.

    В прошлом месяце советник президента России Елена Ямпольская выразила уверенность в будущем возобновлении работы Русского дома в Берлине.

    6 ноября 2026, 14:53 • Новости дня
    Власти Германии заявили о невозможности провести ЧМ по хоккею с участием России

    Кабмин ФРГ: Бойкот сборной РФ сделал невозможным проведение ЧМ-2027 по хоккею

    Власти Германии заявили о невозможности провести ЧМ по хоккею с участием России
    @ iihf.com

    Tекст: Мария Иванова

    Отказ ряда хоккейных ассоциаций от матчей со сборной России делает фактически невозможным проведение чемпионата мира 2027 года в Германии, заявил представитель немецкого кабмина Штефан Корнелиус.

    «Восемь из 16 национальных ассоциаций за короткий промежуток времени заявили о бойкоте игр против России на чемпионате мира 2027 года», – заявил Корнелиус.

    По его словам, переговоры ведомства канцлера с Федерацией хоккея Германии, Олимпийской спортивной конфедерацией и президентом Международной федерации хоккея (IIHF) показали, что участие России в свете широкого отказа делает невозможным проведение турнира в спортивном и экономическом плане, передает ТАСС.

    Корнелиус добавил, что правительство ФРГ поддерживает Федерацию хоккея Германии как организатора в поисках приемлемого решения. Целью остается проведение турнира по расписанию, поэтому власти хотят изучить возможности его организации в Германии путем переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр спорта и глава Олимпийского комитета Михаил Дегтярев назвал отказ хоккейных ассоциаций от матчей с Россией недобросовестной конкуренцией.

    В среду Управление Верховного комиссара ООН по правам человека не усмотрело признаков дискриминации в намерениях некоторых ассоциаций бойкотировать игры с российской командой.

    В тот же день Австрийский хоккейный союз сообщил об отсутствии планов играть с Россией на ЧМ-2027.

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    6 ноября 2026, 17:47 • Новости дня
    Вандалы осквернили памятник советским воинам в Германии

    Вандалы осквернили памятник советским воинам в немецком Ангермюнде

    Вандалы осквернили памятник советским воинам в Германии
    @ rt_russian

    Tекст: Валерия Городецкая

    Неизвестные осквернили памятник советским воинам в немецком городе Ангермюнде, сбив с монумента звезду, пишут местные СМИ.

    Звезда на верхней части монумента была сбита и разбилась, передает RT со ссылкой на немецкие СМИ. Местные власти выступили с осуждением действий вандалов, ведутся поиски виновников.

    Памятник находится в парке Мира, где расположены захоронения советских солдат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Россия осудила политику Варшавы по насаждению русофобии из-за актов вандализма в отношении советских памятников.

    В сентябре глава комитета «Победа» Алексей Петрович призвал власти Молдавии заявить протест Польше из-за сноса обелиска на могилах красноармейцев.

    В августе заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о неминуемом ответе Москвы на снос советских памятников и другие антироссийские шаги Запада.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    6 ноября 2026, 17:54 • Новости дня
    Мерц назвал Трампу условие для мирного договора по Украине

    Handelsblatt: Мерц заявил Трампу о необходимости согласия НАТО на мир на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил, что мирное соглашение по Украине должно получить одобрение всех стран НАТО.

    Как сообщил официальный представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус, Мерц и Трамп обсудили по телефону конфликт на Украине, пишет газета Handelsblatt.

    «Обе стороны согласились с тем, что война против Украины должна быть прекращена как можно скорее. Кроме того, любое мирное соглашение должно быть достигнуто при согласии всех партнеров по НАТО», – сказал Корнелиус.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Трамп заявил о подготовке масштабного мирного соглашения за рамками украинского конфликта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии у Кремля подробностей этого документа.

    В среду Песков отметил отсутствие планов телефонного разговора между лидерами России и США Владимиром Путиным и Трампом.

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    6 ноября 2026, 08:26 • Новости дня
    В АдГ заявили о недовольстве немцев расходами на Киев

    Tекст: Вера Басилая

    Поездки Владимира Зеленского в Берлин и визиты членов правительства Германии в Киев обходятся немецким налогоплательщикам слишком дорого, заявил сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла.

    «Можно сказать прямо: если член федерального правительства едет в Киев или, наоборот, Зеленский приезжает в Берлин, то мы знаем, что это обойдется слишком дорого», – заявил Крупалла в интервью, опубликованном на YouTube-канале фракции АдГ в бундестаге.

    Крупалла отметил, что немецкие налогоплательщики не понимают, почему власти ФРГ выделяют деньги Киеву, когда им самим приходится экономить. Политик добавил, что у многих немцев зимой батареи остаются холодными, потому что они не могут позволить себе заплатить за отопление, передает РИА «Новости».

    Сопредседатель АдГ раскритиковал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, что финансирование Киева якобы не отражается на жизни немцев. Крупалла указал на то, что в реальности в ФРГ ради этого сокращаются расходы на социальную сферу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду заместитель руководителя фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Маркус Фронмайер подверг жесткой критике канцлера ФРГ Фридриха Мерца за решение выделить Киеву дополнительный зимний пакет помощи на 200 млн евро.

    Во вторник Мерц в ходе пресс-конференции с Владимиром Зеленским не стал отвечать на вопрос о дополнительной поддержке Киева.

    В понедельник внешнеполитическое крыло фракции АдГ в бундестаге выпустило программный документ с требованием полностью остановить поддержку Украины и нормализовать отношения с Россией.

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    6 ноября 2026, 13:14 • Новости дня
    Захарова назвала позорищем отказ ФРГ выплачивать компенсации всем блокадникам

    Захарова: Отказ Германии распространить выплаты на всех блокадников – позорище

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Отказ властей Германии осуществлять компенсационные выплаты всем жителям блокадного Ленинграда вне зависимости от их происхождения является позорищем, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Что это такое? Это же позорище», – заявила Захарова в ходе просветительского марафона «Знание. Единство», передает РИА «Новости».

    Она подчеркнула, что российская сторона неоднократно поднимала вопрос о выплате компенсаций всем блокадникам в ходе контактов с Германией, однако Берлин всячески уходил от ответа.

    В июне Захарова уже обращала внимание на то, что власти ФРГ продолжают отказывать в выплатах компенсаций тем блокадникам, которые не имеют еврейского происхождения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала циничными выплаты Германии исключительно блокадникам еврейского происхождения.

    В январе Захарова осудила решение Берлина об избирательных компенсациях.

    В прошлом году официальный представитель МИД России заявила о требовании ведомства расширить немецкие выплаты на всех переживших блокаду Ленинграда.

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    6 ноября 2026, 13:09 • Новости дня
    В Германии начали разработку космического оружия неограниченной дальности

    The Times: Немецкая компания разрабатывает оружие класса «космос – земля»

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкая технологическая компания Atmos Space Cargo ведет секретную разработку оружия класса «космос – земля» с неограниченной глобальной дальностью действия.

    Проект представляет собой высокоточную орбитальную систему для нанесения дальних ударов. Оружие состоит из конвенционального снаряда, запускаемого со спутника внутри защищенного спускаемого аппарата для предотвращения сгорания в атмосфере при падении, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Times.

    Генеральный директор компании Себастьян Клаус отметил необходимость привлечения крупного партнера из оборонной промышленности, например концерна MBDA. Такое сотрудничество позволит нарастить производство с этапа прототипа и решить ряд сложных политических и правовых вопросов.

    На пути развития проекта остаются значительные препятствия, включая отсутствие законодательного регулирования подобных технологий в космосе на уровне Евросоюза. Кроме того, неназванный военный источник издания указал, что траекторию полета такого оружия будет сравнительно легко обнаружить и отследить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Берлин запланировал масштабную программу по созданию дальнобойных крылатых ракет и гиперзвуковых систем.

    В июле Лондон и Берлин договорились завершить конструирование новейшей крылатой ракеты к 2034 году.

    В начале июля власти Германии обсуждали с европейским оборонным концерном MBDA возможность производства сухопутного варианта американских крылатых ракет.

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    6 ноября 2026, 13:23 • Новости дня
    Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» отверг идею экранизации диверсии

    Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» Кузнецов не поддержал идею фильма

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Гражданин Украины Сергей Кузнецов, обвиняемый в координации подрыва газопроводов «Северный поток», не поддержал идею создания фильма о преступлении с участием Шона Пенна.

    Об этом стало известно в ходе заседания Высшего земельного суда Гамбурга, передает РИА «Новости».

    Председательствующая судья огласила аудиопротоколы свиданий подсудимого в местном СИЗО. Согласно материалам федерального ведомства уголовной полиции ФРГ, во время одной из встреч участники беседы якобы в шутку обсуждали планы создания фильма о подрыве газопроводов и предложили пригласить на главную роль американского актера Шона Пенна.

    Отмечается, что Кузнецов эту идею не поддержал. Среди посетителей подсудимого значились родственники, защита и украинский вице-консул.

    Бывший украинский военный Сергей Кузнецов был задержан в августе 2025 года в Италии и экстрадирован в Германию. По версии немецкого следствия, по поручению государственных структур Украины он вместе с другими военнослужащими разработал план по уничтожению «Северных потоков». Прокуратура ФРГ предъявила ему обвинения в соучастии в военном преступлении в виде атаки на гражданские объекты. Суд в Гамбурге начался 14 октября, запланировано более 40 заседаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг свидетель из ведомства уголовной полиции Германии сообщил об обнаружении следов сильного удара на яхте «Андромеда».

    В среду сотрудник ведомства заявил об оплате аренды этой яхты наличными.

     В тот же день суд Гамбурга запланировал десятки дополнительных слушаний по делу о диверсиях.

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    6 ноября 2026, 04:36 • Новости дня
    Мерц вспомнил лозунг ХДС «Свобода вместо социализма» 50-летней давности

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии и лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц на фоне возможного формирования в Берлине коалиции левых сил вспомнил старый предвыборный девиз ХДС «Свобода вместо социализма».

    Возможное появление в Берлине левоцентристского альянса из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), партий «Левые» и «Зеленые» побудило главу немецкого правительства вспомнить лозунг своей партии полувековой давности, пишет Bild.

    «В ходе предвыборной кампании в бундестаг 1976 года ХДС сделал лозунг «Свобода вместо социализма» успешным инструментом интеллектуальной ясности. Я не хочу возвращаться в этот год и к этому тону. Но когда именно в эти дни я прислушиваюсь к Берлину, я не могу не сказать: «Свобода вместо социализма» по-прежнему является центральным вопросом», – заявил Мерц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Левая партия, «Зеленые» и СДПГ завершили предварительные консультации по формированию правительственной коалиции в палате депутатов Берлина.

    Мерц пригрозил СДПГ «адом» в случае заключения коалиции с Левой партией на федеральном уровне.

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    6 ноября 2026, 12:34 • Новости дня
    В Европарламенте начали проверку двух депутатов из-за поездки на ПМЭФ

    Berliner Zeitung: ЕП начал проверку двух депутатов из-за встреч с россиянами

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель Европейского парламента Роберта Метсола начала проверку в отношении евродепутатов Фернана Картайзера и Томаса Гайзеля в связи с их неформальными контактами с представителями России.

    Разбирательство, которое проводит консультативный комитет по кодексу поведения, связано со встречами европейских политиков с российскими законодателями на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает ТАСС со ссылкой на газету Berliner Zeitung.

    Фернан Картайзер счел начатую проверку посягательством на свой мандат и подчеркнул исключительно неформальный характер бесед. Кроме того, депутат назвал провальной и ошибочной политику изоляции России со стороны Евросоюза.

    Томас Гайзель охарактеризовал расследование как произвол и подтвердил контакты с членами Госдумы. Он обратил внимание, что не пользовался финансовой поддержкой третьих сторон, а все важные переговоры зафиксировал в регистре прозрачности.

    В случае выявления нарушений кодекса поведения евродепутатам грозит штраф и временное отстранение от участия в заседаниях и прочей деятельности парламента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил об отсутствии реальной угрозы безопасности Западной Европы со стороны России.

    Летом европейский политик указал на неэффективность политики Евросоюза по запрещению русской культуры.

    В июне СМИ сообщили о возможном наказании румынского депутата Дианы Шошоакэ за поездку на ПМЭФ.

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    6 ноября 2026, 10:28 • Новости дня
    В Германии объявили высшую угрозу из-за утечки азотной кислоты после ДТП

    DPA: На западе Германии произошла утечка азотной кислоты в результате ДТП

    Tекст: Мария Иванова

    Власти немецкого города Крефельд объявили наивысший уровень угрозы для населения после утечки азотной кислоты из-за опрокидывания грузового автомобиля на автостраде.

    Инцидент произошел в ночь на пятницу на въезде в город Крефельд в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия, где на автостраде перевернулся грузовик. Водитель автомобиля госпитализирован с травмами, пишет ТАСС со ссылкой на агентство dpa.

    Из-за утечки химиката власти разослали жителям близлежащих районов мобильное уведомление об экстремальной угрозе. В части города были активированы сирены экстренного оповещения.

    «В настоящее время нельзя исключать угрозы здоровью. Пожалуйста, если вы находитесь в зоне аварии, немедленно проследуйте в закрытые помещения, закройте двери и окна», – сообщила пожарная служба города.

    Экстренные службы огородили территорию в радиусе более 150 метров, движение по автостраде оказалось перекрыто. В операции по ликвидации последствий аварии задействованы 150 пожарных. Несколько школ и детских садов вблизи района происшествия останутся закрытыми весь день.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце почти на тысяче железнодорожных станций в трех регионах Германии прозвучала ложная тревога с призывом к эвакуации.

    Группа экоактивистов заблокировала на федеральной трассе на западе Германии движение транспорта с радиоактивными отходами.

    В сентябре немецкие специалисты экстренных служб изъяли пробы подозрительного жидкого вещества в логистическом центре в коммуне Лейцен.

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    6 ноября 2026, 16:41 • Новости дня
    Суд в Гамбурге анонсировал заслушивание экспертов по делу о «Северных потоках»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Высший земельный суд Гамбурга 9 и 10 ноября заслушает показания эксперта-взрывотехника и офицера-водолаза по делу о подрыве газопроводов «Северные потоки», сообщила пресс-служба суда.

    На заседаниях будут представлены показания эксперта из Криминалистического института в Висбадене и действующего водолаза-сапера бундесвера, передает РИА «Новости».

    Судебный процесс в отношении гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в координации диверсии, стартовал 14 октября. Запланировано более 40 заседаний, которые продлятся до середины июня 2027 года.

    Кузнецов был задержан в августе 2025 года в Италии и экстрадирован в Германию. По версии следствия, он по заданию госструктур Украины разработал план уничтожения газопроводов. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в пятницу обвиняемый Кузнецов не поддержал идею создания фильма о преступлении с участием Шона Пенна.

    В четверг свидетель из ведомства уголовной полиции Германии сообщил об обнаружении следов удара на задействованной в подрыве яхте «Андромеда».

    В среду Высший земельный суд Гамбурга запланировал провести десятки дополнительных слушаний по делу о диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».

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    6 ноября 2026, 18:10 • Новости дня
    Легкомоторный самолет упал на автобан в Германии

    Bild: Легкомоторный самолет потерпел крушение на автомагистрали А2 в Германии

    Tекст: Валерия Городецкая

    В районе Магдебурга на автомагистрали А2 потерпел крушение легкомоторный самолет, сообщает газета Bild.

    Инцидент произошел в пятницу днем. Представитель местной полиции заявил, что количество пострадавших пока неясно, пишет ТАСС со ссылкой на Bild.

    По предварительным данным, автомобили на автобане не пострадали. Полиция и спасатели выясняют причины падения самолета на проезжую часть.

    Пожарные тушат обломки воздушного судна примерно в километре от парковки Крээнберге. Самолет полностью разрушен. Движение на магистрали перекрыто.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце два человека погибли при крушении легкомоторного самолета вблизи города Гундельсхайм на юго-западе Германии.

    В сентябре военный самолет разбился в районе американской авиабазы Шпангдалем на западе Германии.

    В мае легкомоторное воздушное судно взорвалось в небе над Лимбургерхофом.

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    6 ноября 2026, 19:12 • Новости дня
    При падении самолета на автобан в Германии погибли два человека

    DPA: Два человека погибли при крушении самолета на автомагистрали в Германии

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате крушения легкомоторного самолета на автомагистрали А2 к северо-востоку от немецкого Магдебурга погибли два человека, сообщили в местной полиции.

    Инцидент произошел на участке трассы между Бургом и зоной отдыха Крээнберге. Воздушное судно упало на проезжую часть и загорелось. По предварительным данным, автомобили на шоссе не пострадали, передает ТАСС со ссылкой на DPA.

    Прибывшие спасатели извлекли из обломков тела двух человек. Самолет почти полностью уничтожен огнем, его фрагменты заблокировали дорогу. Движение по автобану в направлении Ганновера перекрыли.

    По данным портала Flightradar, потерпел крушение ультралегкий двухместный самолет Aerostyle Breezer. Он был зарегистрирован в аэроклубе в Кроппе и вылетел с аэродрома в Шлезвиге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу легкомоторный самолет упал на автомагистраль А2 в районе Магдебурга.

    В прошлом месяце два человека погибли при крушении легкомоторного самолета вблизи немецкого города Гундельсхайм.

    Летом пилот погиб при падении легкомоторного самолета на крышу жилого дома в немецкой общине Гандеркезе.

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    6 ноября 2026, 20:22 • Новости дня
    Суд обязал Volkswagen выплатить 300 тыс. евро уволенному топ-менеджеру

    DPA: Суд обязал Volkswagen выплатить около 300 тыс. евро уволенному сотруднику

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суд по трудовым спорам Брауншвейга обязал германский автоконцерн Volkswagen выплатить около 300 тыс. евро компенсации бывшему топ-менеджеру, которого уволили из-за подозрений в передаче третьим лицам закрытой документации.

    Как сообщает агентство DPA, автопроизводитель должен компенсировать уволенному сотруднику оклад примерно за один год, передает ТАСС. Суд постановил, что у концерна не было законных оснований для расторжения контракта в экстренном порядке без предварительного уведомления, в то время как обычное, плановое увольнение признано юридически действительным.

    Ранее аналогичный вердикт был вынесен по делу второго топ-менеджера: в сентябре суд обязал VW выплатить ему около 200 тыс. евро. В обоих случаях речь идет о возмещении разницы в доходах, возникшей из-за неправомерного изменения статьи увольнения.

    В Volkswagen заявляют, что бывшие сотрудники пересылали представителям СМИ и государственным ведомствам отчеты департамента внутреннего аудита по коммерческим моделям Crafter и Grand California. В VW расценили эти действия как грубое нарушение трудовых обязанностей и пытались взыскать с ответчиков 380 тыс. евро на покрытие расходов на адвокатов, однако иск отклонили.

    Представители концерна заявили о намерении обжаловать вердикт. В свою очередь истцы настаивают на своей правоте и апеллируют к национальному Закону о защите осведомителей. Они настаивают, что столкнулись с давлением внутри компании после того, как попытались заявить о выявленных нарушениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Федеральное управление финансового надзора Германии оштрафовало Volkswagen на 1,2 млн евро за несвоевременное раскрытие информации.

    В июле руководство автоконцерна решило сократить до 120 тыс. рабочих мест на фоне кризиса в промышленности.

    В июне прошлого года сообщалось о согласии 20 тыс. сотрудников компании на увольнение.

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    6 ноября 2026, 21:54 • Новости дня
    Суд над лидерами экстремистской группировки «рейхсбюргеров» начался в ФРГ

    DPA: Суд над лидерами экстремистской группировки «рейхсбюргеров» начался в ФРГ

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Высшем земельном суде Дюссельдорфа начался процесс над четырьмя предполагаемыми лидерами правоэкстремистской группировки «Королевство Германия», основатель которой провозгласил себя «верховным сувереном».

    Перед судом предстал основатель группировки, 61-летний Петер Фитцек, который в 2012 году провозгласил себя «верховным сувереном» и «божественным существом», передает ТАСС со ссылкой на DPA. На заседании он выразил протест против использования судом его гражданских паспортных данных, потребовав обращаться к нему как к «Петеру I, главе государства». Фигурантам вменяются сотни правонарушений, включая создание нелегальных квазигосударственных институтов, массовую подделку документов и уклонение от уплаты налогов. Общий ущерб оценивается в 10 млн евро.

    «Деятельность группировки была напрямую направлена на упразднение действующего правопорядка ФРГ», – заявил старший прокурор Инго Кайзер. По данным обвинения, группировка функционировала как «альтернативное государство»: организаторы открыли собственный паспортный стол и ввели в оборот суррогатную валюту.

    Доход организации приносили платные семинары по «выходу из государственной системы ФРГ» и распространение контента, основанного на теориях заговора. Зарплату сотрудникам руководство оформляло как «благотворительные пожертвования», игнорируя налоги и социальные отчисления. «Королевство Германия» также принимало крупные дары от единомышленников, включая денежные средства, земельные участки и около 7 кг золота, не уплачивая налог на дарение.

    По материалам дела, «гражданами или подданными» вымышленного королевства числились около 6,3 тыс. человек, которым выдавались удостоверения личности, визуально схожие с официальными паспортами ФРГ. Слушания продлятся вплоть до сентября 2027 года.

    Ранее число легально владеющих оружием экстремистов выросло в Германии.

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