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Чайка заявил об осуждении рядом политических сил Германии закрытия Русского дома
Ряд политических сил в Германии считают закрытие Русского дома в Берлине ошибочным и в случае прихода к власти намерены добиваться возобновления его работы, заявил глава Россотрудничества Игорь Чайка.
«Мы видим, что ряд политических сил в Германии заявляют об ошибочности данного решения и готовы это решение в случае своего прихода к власти менять», – отметил Чайка.
Руководитель Россотрудничества подчеркнул, что вопрос возобновления работы Русского дома является сложным и относится к плоскости двусторонних отношений России и Германии, передает ТАСС.
Чайка выразил надежду, что в итоге «здравый смысл возобладает» и возвращение к полноценной работе Русского дома состоится, отметив, что решение о его закрытии было неоднозначно воспринято в немецком обществе и вызвало значительное недовольство граждан ФРГ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Чайка заявил о сохранении культурно-гуманитарных связей с Германией после закрытия Русского дома в Берлине.
В прошлом месяце советник президента России Елена Ямпольская выразила уверенность в будущем возобновлении работы Русского дома в Берлине.