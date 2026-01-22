Мухаммед Реза Пехлеви очень хотел встать в один ряд с великими правителями прошлого – Киром, Дарием и Шапуром. Его сын, Реза Пехлеви, претендует на иранский трон сейчас. Увы, люди в самом Иране воспринимают его внуком самозванца и узурпатора и сыном авантюриста.4 комментария
Захарова назвала позором отказ ФРГ от выплат блокадникам
Захарова назвала позором отказ Германии от выплат всем блокадникам
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко осудила решение Германии выплачивать компенсации только блокадникам-евреям, назвав это позором нации.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала отказ властей Германии распространять выплаты выжившим в блокаде Ленинграда на всех блокадников.
Она заявила: «Это, я считаю, абсолютный позор современной Германии. И позор не только официального Берлина, нет. Это позор всех тех немцев, которые полагают возможным жить при этой идеологии», передает ТАСС.
Захарова подчеркнула, что сейчас выплаты со стороны Германии получают только блокадники-евреи, что, по ее словам, возвращает к «дикой логике сегрегации» и разделяет людей по национальному признаку. Она отметила, что такой подход со стороны Берлина является проявлением расчеловечивания и несправедливости.
В МИД России неоднократно поднимали этот вопрос, напоминая о необходимости выплачивать компенсации всем пережившим блокаду, независимо от их происхождения. Как сообщила Захарова, российская сторона обращалась к руководству еврейских неправительственных организаций с просьбой публично осудить политику ФРГ, а также оказала содействие в создании открытого обращения к германскому правительству от имени блокадников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, еще год назад российский МИД настаивал на расширении компенсационных выплат Германии для всех переживших блокаду Ленинграда, а не только для блокадников еврейской национальности.
До этого Россия потребовала от Германии официально признать блокаду Ленинграда и другие преступления Третьего рейха актами геноцида народов СССР.
Позже Мария Захарова подчеркнула, что Россия осуждает отказ немецких властей признать блокаду Ленинграда геноцидом, что следует из официального ответа МИД ФРГ на ноту посольства России.