Россия потребовала от Германии компенсации всем блокадникам Ленинграда

МИД России потребовал от Германии компенсаций всем жителям Ленинграда времен блокады

Tекст: Елизавета Шишкова

Она отметила, что германская сторона нередко ссылается на свой гуманитарный жест – выделение в 2019 году 10 млн евро на модернизацию медицинского оборудования в одной из петербургских больниц. Однако Москва требует распространения компенсаций на всех блокадников, вне зависимости от их этнической принадлежности, передает РИА «Новости».

«Россия не принимает аргументацию Берлина и будет добиваться их реализации германской стороной», – заявила Захарова. Она подчеркнула, что речь идет не о деньгах, а о восстановлении исторической и человеческой справедливости, аналогично вопросу о признании геноцида народов СССР.

В марте прошлого года Россия в соответствующей ноте потребовала от германской стороны официально признать актами геноцида народов СССР блокаду Ленинграда и другие преступления Третьего рейха.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин раскритиковал Германию за отказ от выплат компенсаций всем пережившим блокаду Ленинграда.

Спикер МИД Мария Захарова заявила, что Россия осуждает и отвергает позицию властей Германии по отказу признать блокаду Ленинграда геноцидом народов СССР.