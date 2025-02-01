Про ВСУ, киевский режим и политическое украинство мы все всё давно и бесповоротно поняли. Однако то, как ведет себя ВСУ на тех российских территориях, куда им удалось проникнуть, как будто добавили что-то новое в мое восприятие происходящего.0 комментариев
Россия потребовала от Германии компенсации всем блокадникам Ленинграда
МИД России потребовал от Германии компенсаций всем жителям Ленинграда времен блокады
Российский МИД настаивает на расширении немецких компенсационных выплат на всех переживших блокаду Ленинграда, а не только на блокадников еврейской национальности, что было названо дискриминацией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что германская сторона нередко ссылается на свой гуманитарный жест – выделение в 2019 году 10 млн евро на модернизацию медицинского оборудования в одной из петербургских больниц. Однако Москва требует распространения компенсаций на всех блокадников, вне зависимости от их этнической принадлежности, передает РИА «Новости».
«Россия не принимает аргументацию Берлина и будет добиваться их реализации германской стороной», – заявила Захарова. Она подчеркнула, что речь идет не о деньгах, а о восстановлении исторической и человеческой справедливости, аналогично вопросу о признании геноцида народов СССР.
В марте прошлого года Россия в соответствующей ноте потребовала от германской стороны официально признать актами геноцида народов СССР блокаду Ленинграда и другие преступления Третьего рейха.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин раскритиковал Германию за отказ от выплат компенсаций всем пережившим блокаду Ленинграда.
Спикер МИД Мария Захарова заявила, что Россия осуждает и отвергает позицию властей Германии по отказу признать блокаду Ленинграда геноцидом народов СССР.