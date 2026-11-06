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Захарова назвала позорищем отказ ФРГ выплачивать компенсации всем блокадникам
Захарова: Отказ Германии распространить выплаты на всех блокадников – позорище
Отказ властей Германии осуществлять компенсационные выплаты всем жителям блокадного Ленинграда вне зависимости от их происхождения является позорищем, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Что это такое? Это же позорище», – заявила Захарова в ходе просветительского марафона «Знание. Единство», передает РИА «Новости».
Она подчеркнула, что российская сторона неоднократно поднимала вопрос о выплате компенсаций всем блокадникам в ходе контактов с Германией, однако Берлин всячески уходил от ответа.
В июне Захарова уже обращала внимание на то, что власти ФРГ продолжают отказывать в выплатах компенсаций тем блокадникам, которые не имеют еврейского происхождения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала циничными выплаты Германии исключительно блокадникам еврейского происхождения.
В январе Захарова осудила решение Берлина об избирательных компенсациях.
В прошлом году официальный представитель МИД России заявила о требовании ведомства расширить немецкие выплаты на всех переживших блокаду Ленинграда.