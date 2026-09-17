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    Дмитрий Заборин Дмитрий Заборин Соседям иногда полезнее быть чужими

    История человечества показывает, что иногда к пониманию элементарной вещи «плохой мир лучше доброй ссоры» народы приходят, пережив разрушительный конфликт и совместную трагедию, вплоть до взаимного истребления.

    5 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Тревога за человечество стала ликвидным активом на рынке ИИ

    Что стоит за дискуссией вокруг искусственного интеллекта? Есть три возможных ответа, и они не исключают друг друга: искренняя тревога людей, соревнование двух держав за технологическое лидерство, обыкновенная бизнес-конкуренция, в которой все средства хороши, а «забота о человечестве» является одним из таких средств.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Хочет ли Швеция снова воевать с Россией

    Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.

    21 комментарий
    17 сентября 2026, 17:51 • Новости дня

    Полянский назвал черепашьим темп расследования подрывов «Северных потоков»

    Полянский: ФРГ расследует подрывы «Северных потоков» в черепашьем темпе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил о намеренном затягивании Берлином следствия по факту диверсии на газопроводах для недопуска международного вмешательства.

    Немецкие правоохранительные органы ведут дело о взрывах крайне медленно, заявил Полянский, передает РИА «Новости». Выступая на закрытом заседании постоянного совета организации, дипломат отметил, что подобная тактика используется странами Запада для блокировки независимого разбирательства.

    «За время, прошедшее с момента этого теракта, безрезультатно завершились датское и шведское расследования. Осталось лишь идущее черепашьими темпами немецкое, продолжение которого предоставляет западным странам предлог для недопущения международного расследования данного теракта под эгидой Совета безопасности ООН», – подчеркнул он.

    Полянский также добавил, что истинные заказчики преступления до сих пор остаются неизвестными. По его словам, организаторы атаки ранее публично признавались в содеянном, однако сейчас предпочитают оставаться в тени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД Дмитрий Любинский указал на намеренное игнорирование прокуратурой ФРГ истинных заказчиков взрывов.

    Месяцем ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал предъявление обвинений украинцу подтверждением изначальных выводов Москвы.

    В прошлом году исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский пообещал найти и наказать всех виновных в подрыве российских газопроводов.

    17 сентября 2026, 11:01 • Новости дня
    Politico: Мерц может лишиться поста в ближайшие выходные

    Politico: Канцлер Германии Фридрих Мерц может лишиться поста в ближайшие выходные

    Politico: Мерц может лишиться поста в ближайшие выходные
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Канцлер Германии Фридрих Мерц может лишиться своей должности в ближайшие выходные на фоне падения рейтингов и неудач его партии Христианско-демократический союз (ХДС), пишет Politico.

    Угроза отставки Фридриха Мерца возникла из-за ожидаемых неудач его партии Христианско-демократический союз на предстоящих в воскресенье выборах в Мекленбурге — Передней Померании и Берлине, пишет Politico. В ХДС обсуждается необходимость смены канцлера из-за стремительного снижения поддержки правительства.

    Рейтинг Мерца упал до 14%, а популярность альянса ХДС/ХСС снизилась до исторического минимума в 18%. При этом оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» набирает 29% голосов.

    Politico рассмотрело пять сценариев развития ситуации. Первый предполагает добровольную отставку Мерца из-за утраты поддержки партии. Второй и третий варианты включают вотум недоверия или вотум доверия с возможными досрочными выборами.

    Четвертый сценарий рассматривает формирование коалиции с «Альтернативой для Германии», что Мерц ранее исключал. Пятый, наиболее вероятный вариант заключается в том, что канцлер сохранит свой пост, заручившись поддержкой региональных лидеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе рейтинг канцлера Германии Фридриха Мерца упал до 14%. В прошлом месяце немецкие СМИ сообщали о возможной отставке главы правительства. Весной в руководстве ХДС обсуждали досрочный уход Мерца с поста канцлера.

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    15 сентября 2026, 20:00 • Новости дня
    Церемония закрытия последнего в ФРГ генконсульства России прошла в Бонне

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Бонне завершилась официальная церемония закрытия последнего генерального консульства России на территории Германии, сообщило посольство России в Берлине.

    Дипломатическая миссия в своем Telegram-канале сообщила, что под звуки гимна был спущен государственный флаг и снята памятная табличка. В мероприятии участвовали посол России в ФРГ Сергей Нечаев, генконсул Олег Красницкий, а также дипломаты, журналисты и неравнодушные граждане.

    «Мы завершаем наше дипломатическое присутствие на Рейне. Все знают, что здесь мы находились 80 лет», – заявил Нечаев.

    Руководители миссии выразили благодарность сотрудникам за многолетнюю службу. Дипломаты отметили, что покидают страну с чувством выполненного долга, и выразили надежду на восстановление работы представительства в будущем.

    Напомним, российские власти отозвали согласие на работу немецкого генерального консульства в Петербурге.

    Генеральный консул Олег Красницкий назвал закрытие российской дипломатической миссии необоснованным решением.

    Власти Германии запретили переводить сотрудников закрывающегося учреждения в берлинское посольство.

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    16 сентября 2026, 11:52 • Видео
    Британия трещит по швам

    Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

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    17 сентября 2026, 10:32 • Новости дня
    Во Франкфурте-на-Майне прогремели два взрыва

    Bild: Во Франкфурте-на-Майне прогремели два взрыва

    Tекст: Мария Иванова

    Неизвестные привели в действие два взрывных устройства около торговых точек в немецком Франкфурте-на-Майне.

    Детонации произошли около четырех часов утра по местному времени у киоска на центральной улице Цайль и около магазина в районе Бергерштрассе. Информации о пострадавших пока не поступало, на месте происшествия работает большое количество экстренных служб, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.

    Полиция исходит из того, что взрывы могут быть напрямую связаны с деятельностью организованной преступности на территории Германии.

    В начале недели во Франкфурте и соседнем Оффенбахе уже произошла серия аналогичных инцидентов. В ходе оперативных мероприятий стражам порядка удалось задержать подозреваемого, которым оказался 15-летний гражданин Нидерландов. В настоящий момент он находится под арестом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной более десяти человек пострадали при взрыве страйкбольной гранаты в поезде ФРГ.

    В прошлом году полиция отвергла связь испытателя дрона во Франкфурте с Россией. В 2025 году правоохранители задержали оператора-любителя за запуск беспилотника у городского аэропорта.

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    17 сентября 2026, 10:01 • Новости дня
    Цена дизеля на немецких автозаправках достигла исторического максимума

    ADAC: Стоимость дизельного топлива в Германии обновила исторический рекорд

    Цена дизеля на немецких автозаправках достигла исторического максимума
    @ IMAGO/STEINSIEK.CH/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне обострения ситуации в районе Баб-эль-Мандебского пролива средняя цена дизеля на немецких автозаправках обновила исторический максимум и достигла 2,453 евро за литр.

    Средняя стоимость дизеля на заправках в Германии в четверг утром достигла 2,453 евро за литр, тем самым побив исторический максимум. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство dpa и Общегерманский автомобильный клуб (ADAC).

    Предыдущий рекорд был зафиксирован 7 апреля, когда литр дизельного топлива стоил 2,446 евро.

    В среду исторический максимум также обновили цены на бюджетный бензин марки E10, который содержит до 10% биоэтанола. Удорожание автомобильного топлива в Германии и Европе в целом в последние дни связано с обострением ситуации в районе Баб-эль-Мандебского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе в правящей коалиции ФРГ предложили экстренно снизить НДС на топливо.

    В прошлом месяце немецкие водители массово устремились на польские автозаправки за дешевым горючим.

    Летом обмеление Рейна взвинтило цены на топливо в Германии.

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    15 сентября 2026, 10:50 • Новости дня
    СВР: Германия скрывает украинский след в инциденте в Лейпциге
    СВР: Германия скрывает украинский след в инциденте в Лейпциге
    @ Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Немецкое руководство намеренно проигнорировало выводы спецслужб стран НАТО о причастности Киева к атаке дронов в Лейпциге ради увеличения военного бюджета, заявила Служба внешней разведки России.

    Западные союзники лишь имитируют солидарность с немецкими властями, безосновательно возложившими на Москву ответственность за недавнюю атаку беспилотников в аэропорту Лейпцига, говорится на сайте СВР.

    «На публику союзники транслируют «полную солидарность» с Берлином, якобы ставшим «жертвой российской провокации». Однако «за кулисами» все выглядит совсем иначе», – отмечается в сообщении.

    Разведки государств Североатлантического альянса не нашли доказательств участия Москвы в произошедшем. Специалисты обнаружили множество признаков причастности Киева и посоветовали национальным правительствам избегать однозначных публичных заявлений.

    Правительство ФРГ отвергло рекомендации партнеров ради обоснования масштабных трат на милитаризацию страны в бюджете на 2027 год. Однако результаты голосования в Саксонии-Анхальт 6 сентября продемонстрировали, что антироссийская риторика не нашла отклика у граждан.

    Очередной проверкой текущего политического курса станут региональные выборы в Мекленбурге – Передней Померании и Берлине. Голосование запланировано на 20 сентября.

    Правительство Германии возложило на Москву ответственность за инцидент с беспилотниками в аэропорту Лейпцига.

    Посол России в ФРГ Сергей Нечаев назвал действия немецких властей спланированной провокацией.

    Канцлер Фридрих Мерц на фоне этих событий отказался менять курс на противодействие России.

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    15 сентября 2026, 03:40 • Новости дня
    Мерц заявил о решающих неделях для мира в Европе
    Мерц заявил о решающих неделях для мира в Европе
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Наступают решающие для мира в Европе недели или месяцы, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    «Скорее всего, решающие моменты – возможно, недели или месяцы – в защите свободы и мира на нашем континенте уже на пороге», – приводит слова Мерца Tagesspiegel.

    Он также отметил, что стремится сохранить поддержку избирателей. По его словам, он хочет убедить их в том, что защита Европы отвечает их собственным интересам, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц поставил внешнюю политику выше внутриполитических споров в Германии.

    Оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» одержала рекордную победу на региональных выборах в Саксонии-Анхальт.

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    16 сентября 2026, 13:15 • Новости дня
    Bloomberg: Больницы Германии начали подготовку к войне и массовым жертвам

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Германии инициировали проверку национальной системы здравоохранения на случай потенциального военного конфликта, оценивая готовность к приему массового потока раненых, сообщает Bloomberg.

    Немецкие власти начали масштабную проверку готовности системы здравоохранения к возможному вооруженному конфликту. В рамках этих мероприятий отрабатываются различные сценарии приема большого числа раненых, передает RT.

    «Готова ли наша система здравоохранения к этому? Единственный ответ: нет. То, что нас ждет, – это марафон», – подчеркнул командир военного госпиталя в Ульме Бенедикт Фримерт. По информации бундесвера, в случае полномасштабных боевых действий больницы смогут ежедневно принимать до тысячи пострадавших военнослужащих.

    Кроме того, Германия рассматривает возможность возвращения в эксплуатацию подземного медицинского учреждения, расположенного в Ульме. Это должно усилить потенциал страны в условиях кризиса.

    Осенью прошлого года доклад бундесвера зафиксировал неготовность немецких медицинских учреждений к возможному военному конфликту.

    Весной власти Германии начали подготовку гражданской инфраструктуры к боевым действиям.

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    14 сентября 2026, 18:16 • Новости дня
    Спецслужбы ФРГ заявили о росте экстремизма в бундесвере

    Спецслужбы ФРГ заявили о росте экстремизма в бундесвере на 26%

    Спецслужбы ФРГ заявили о росте экстремизма в бундесвере
    @ IMAGO/Alon David/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Служба военной контрразведки Германии (MAD) зафиксировала увеличение количества случаев экстремизма в бундесвере.

    Согласно опубликованному ежегодному докладу ведомства, негативная динамика напрямую связана с процессами в немецком обществе, передает РИА «Новости». «В 2025 году было проведено в общей сложности 519 расследований в сфере правого экстремизма, что означает рост примерно на 26%», – говорится в документе. Глава федерального ведомства военной контрразведки Германии Мартина Розенберг отметила, что в стране происходит нормализация правопопулистских нарративов.

    По словам руководителя ведомства, подобные взгляды активно распространяются в социальных сетях. Если раньше экстремистские высказывания звучали в узком кругу, где друзья могли скорректировать человека, то сегодня интернет позволяет легко связаться с единомышленниками по всему миру для подтверждения своих идей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года прокуратура ФРГ возбудила уголовные дела о пропаганде нацизма среди элитных десантников бундесвера.

    В прошлом году немецкие правоохранители зафиксировали рекордный рост числа политически мотивированных преступлений в стране.

    Глава Федерального ведомства по уголовным делам Хольгер Мюнх заявил об увеличении количества правоэкстремистских группировок среди молодежи.

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    16 сентября 2026, 00:22 • Новости дня
    Мерц пообещал при необходимости нажать на долговой тормоз «обеими ногами»

    Мерц пообещал при необходимости нажать на долговой тормоз

    Мерц пообещал при необходимости нажать на долговой тормоз «обеими ногами»
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал немедленно ограничить госзаимствования страны, если под угрозой окажется ее способность обслуживать долги.

    «Если это окажется под вопросом, я обеими ногами нажму на тормоз», – сказал Мерц.

    При этом канцлер выразил уверенность, что Германия по-прежнему остается «первоклассным заемщиком» на мировом финансовом рынке, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц ранее предлагал ослабить конституционные ограничения на заимствования, введенные при Ангеле Меркель, чтобы увеличить госрасходы на оборону и инфраструктуру.

    Спустя год после назначения на пост канцлера Мерц столкнулся с падением рейтингов и разногласиями внутри правящей коалиции.

    Партнеры по коалиции из Социал-демократической партии после поражения на выборах в Саксонии-Анхальт начали отворачиваться от программы реформ канцлера.

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    16 сентября 2026, 10:09 • Новости дня
    Стало известно о падении дрона у немецкого военного аэродрома

    Обломки беспилотника нашли возле авиабазы бундесвера в Нижней Саксонии

    Tекст: Мария Иванова

    В Германии недалеко от военного аэродрома бундесвера обнаружены обломки неизвестного беспилотного летательного аппарата.

    Части беспилотного летательного аппарата были найдены в окрестностях военной авиабазы Вунсторф в Нижней Саксонии, передает NDR.

    Местные правоохранительные органы подтвердили факт обнаружения фрагментов летательного аппарата.

    В настоящее время полиция проводит поисковые мероприятия. Сотрудники правоохранительных органов пытаются установить личность владельца дрона, а также обнаружить остальные фрагменты разбившегося беспилотника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе над немецкой военной базой в Мехернихе заметили шесть неопознанных беспилотников.

    Несколькими днями ранее полиция обнаружила дрон со взрывателем на территории аэропорта Лейпциг/Галле.

    В прошлом году власти Германии рассматривали возможность разрешить бундесверу сбивать угрожающие инфраструктуре аппараты.

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    15 сентября 2026, 03:16 • Новости дня
    Мерц поставил внешнюю политику выше внутриполитических споров в Германии
    Мерц поставил внешнюю политику выше внутриполитических споров в Германии
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сейчас внешнеполитические вопросы важнее внутриполитических дебатов в Германии, заявил канцлер Фридрих Мерц.

    «Германия настолько тесно связана с судьбой европейского континента, что мы не можем отделить внешнюю политику безопасности от того, что мы обсуждаем дома», – подчеркнул Мерц в ходе арктического саммита в Финляндии.

    Он добавил, что пытается убедить коллег, друзей и свою партию в превосходстве внешней политики над текущими внутриполитическими дебатами, передает Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» одержала рекордную победу на региональных выборах в Саксонии-Анхальт.

    На фоне политического кризиса глава немецкого правительства отказался менять антироссийский курс страны.

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    15 сентября 2026, 17:44 • Новости дня
    Цена бензина в Германии обновила исторический рекорд

    DPA: Цена бензина Super E10 в Германии достигла рекордных 2,28 евро за литр

    Tекст: Денис Тельманов

    Стоимость бензина марки Super E10 на автозаправочных станциях Германии достигла исторического максимума, превысив отметку в 2,28 евро за один литр, пишет агентство DPA.

    Стоимость бензина марки Super E10 на немецких автозаправках в понедельник побила рекорд, установленный днем ранее, передает РИА «Новости» со ссылкой на DPA. Предыдущий исторический максимум был зафиксирован 13 сентября, когда цена за литр этого вида топлива достигла 2,273 евро.

    «Бензин Super E10 еще никогда не стоил так дорого... В понедельник его среднесуточная цена составила 2,286 евро за литр», – говорится в сообщении агентства, которое опирается на данные немецкого автоклуба ADAC.

    Кроме того, стоимость дизельного топлива в Германии также приближается к рекордным значениям. В настоящее время средняя цена за литр дизеля составляет 2,412 евро.

    На фоне неконтролируемого роста цен Социал-демократическая партия Германии предложила установить государственный потолок цен на топливо. Однако их партнеры по коалиции из блока ХДС/ХСС предостерегают от поспешного вмешательства в рынок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября стоимость бензина марки Super E10 в Германии достигла исторического максимума в 2,215 евро.

    В период летних каникул цена литра дизельного топлива в ФРГ поднялась до 2,28 евро. Из-за резкого подорожания немецкие автомобилисты массово устремились в Чехию за дешевым горючим.

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    14 сентября 2026, 21:42 • Новости дня
    Пьяный дежурный с кокаином остановил поезда в немецком Шварцвальде

    Bild: Пьяный дежурный с кокаином остановил поезда в немецком Шварцвальде

    Tекст: Валерия Городецкая

    Движение поездов в немецком Шварцвальде было прервано на полтора часа из-за дежурного станции, который заснул на рабочем месте после употребления алкоголя и, предположительно, наркотиков, пишет газета Bild.

    Дежурный станции Deutsche Bahn потерял сознание прямо на рабочем месте, что парализовало движение поездов на Шварцвальдской железной дороге, передает РИА «Новости». «Дежурный станции Deutsche Bahn потерял сознание от пива и, предположительно, кокаина, что парализовало движение поездов в Шварцвальде», – говорится в сообщении немецкой газеты Bild.

    Когда мужчина перестал выходить на связь, его коллеги вызвали полицию и скорую помощь. Прибывшие правоохранители обнаружили диспетчерскую запертой, а сквозь окна увидели дежурного, лежащего без сознания на кровати. Рядом с ним находилось несколько пустых бутылок от пива. Тест на алкоголь выявил 0,94 промилле в крови, а в кошельке нашли два пакетика с белым порошком, который сам мужчина назвал кокаином.

    Движение поездов по маршруту Оффенбург – Констанц было остановлено примерно на полтора часа. Лишь после прибытия сменщика поезда смогли вернуться к привычному расписанию.

    В отношении дежурного возбуждено уголовное дело о создании угрозы железнодорожному движению и незаконном обороте наркотиков. Прокуратура Оффенбурга распорядилась провести анализ крови подозреваемого.

    Ранее компания Deutsche Bahn ввела полный запрет на распитие спиртного на немецких вокзалах.

    В августе злоумышленники повредили железнодорожные коммуникации в федеральной земле Баден-Вюртемберг.

    Весной министр транспорта ФРГ Патрик Шнидер назвал непунктуальность поездов угрозой демократии.

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    15 сентября 2026, 19:08 • Новости дня
    Неизвестный беспилотник разбился у военного аэродрома бундесвера под Ганновером

    Bild: Неизвестный дрон разбился у военного аэродрома бундесвера под Ганновером

    Неизвестный беспилотник разбился у военного аэродрома бундесвера под Ганновером
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Беспилотный летательный аппарат неустановленной принадлежности потерпел крушение в безлюдной местности неподалеку от немецкого аэродрома Вунсторф под Ганновером, пишет газета Bild.

    Инцидент произошел в федеральной земле Нижняя Саксония, передает ТАСС со ссылкой на газету Bild. На место происшествия оперативно стянули крупные силы полиции.

    В настоящее время правоохранительные органы ведут поиск обломков рухнувшего аппарата. Падение произошло вдали от жилых домов, поэтому угрозы для местного населения нет.

    Специалистам предстоит выяснить личность владельца и оператора дрона. На данный момент эта информация остается неизвестной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бундесвер за последние годы зафиксировал сотни пролетов неопознанных беспилотников над немецкими военными объектами.

    В начале августа охранники заметили шесть подозрительных дронов над базой ремонта зенитных ракетных комплексов Patriot в Мехернихе.

    В ответ на участившиеся инциденты в Кохштедте начал работу специальный исследовательский центр антидроновой защиты.

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    17 сентября 2026, 08:56 • Новости дня
    Берлин выступил против ускоренного сближения ЕС и Канады

    Tекст: Мария Иванова

    Германия выступила против идеи ускоренно предоставить Канаде статус ассоциированного члена ЕС из-за опасений недовольства других партнеров союза, пишет Financial Times.

    Предложение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о предоставлении Канаде статуса ассоциированного члена вызвало одобрение в Европарламенте, однако Германия и ряд других государств отреагировали на него сдержанно, пишет Financial Times.

    Официальный представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус уточнил, что Берлин готов обсуждать новые форматы взаимодействия, но сам термин ассоциированного членства необходимо пересмотреть. По мнению дипломатов в Брюсселе, инициатива рискует потерпеть неудачу на этапе согласования со странами объединения, отмечает ТАСС.

    Ранее фон дер Ляйен сообщила о намерении предложить Канаде стать первым ассоциированным участником союза. Она пояснила, что сближение Брюсселя и Оттавы охватит сотрудничество в оборонной промышленности, технологический альянс и совместные проекты в Арктике. Премьер-министр Канады Марк Карни рассчитывает на укрепление связей с Евросоюзом на фоне ухудшения отношений с Вашингтоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду стало известно, что планы фон дер Ляйен по Канаде шокировали Евросоюз.

    В понедельник Европарламент объявил об открытии диппредставительства в Канаде.

    В воскресенье сообщалось, что Марк Карни собрался сделать Канаду ассоциированным членом ЕС.

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    Участие в выборах станет вкладом в победу России

    Через несколько дней россияне выберут депутатов Госдумы – впервые в условиях специальной военной операции и беспрецедентного внешнего давления. По мнению экспертов, значение нынешнего голосования выходит за рамки формирования нового состава парламента. Участие в выборах станет возможностью поддержать тех, кто защищает страну в ходе СВО, и продемонстрировать единство общества, когда ответственность за будущее страны объединяет граждан, как на передовой, так и в тылу. Подробности

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    Угроза от ИИ превзошла ожидания человечества

    В конце недели на саммите в Нью-Йорке США и КНР обсудят «общие риски» от искусственного интеллекта обеих моделей – китайской с открытым кодом и американской с закрытым. Ранее лидеры отрасли сенсационно призвали ограничить развитие ИИ, но Вашингтон против этого и в чем-то прав: точка невозврата пройдена. Как ни замедляй время, опасная эра близко. Подробности

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    Операция по освобождению Орехова перерастает в удар до Днепра

    Российские войска продолжают продвижение на Ореховском направлении и даже начали освобождение уже самого этого города, превращенного ВСУ в крупный укрепрайон. Как проходит эта операция и почему ее значение выходит далеко за рамки локальных успехов группировки войск «Днепр»? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Британия трещит по швам

      Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

    • Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

      Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

    • Китай жадно скупает русскую нефть

      Предприятия КНР значительно нарастили закупки российской нефти на спотовом рынке, приобретая ее с хорошей наценкой за срочность. Чем это вызвано?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Декретный отпуск в 2026 году: как оформить, размер выплат и порядок начисления

      Декретный отпуск в России включает отпуск по беременности и родам, а также последующий отпуск по уходу за ребенком. Каков порядок его оформления, как рассчитывается соответствующее пособие и каковы сроки выплат?

    • Как укрыть розы на зиму: когда начинать, чем укрывать и как защитить кусты от морозов

      Розы укрывают на зиму не сразу после первых холодов, а после подготовки кустов и наступления устойчивых небольших морозов: слишком раннее укрытие может привести к выпреванию, плесени и гибели почек. В средней полосе и Подмосковье основные работы обычно приходятся на октябрь и ноябрь, но точные сроки зависят от погоды, сорта, возраста куста и состояния почвы. Рассказываем, когда начинать укрывать розы на зиму, как подготовить кусты, какие материалы выбрать, чем опасна пленка и какие ошибки чаще всего губят розы зимой.

    • Бабье лето – 2026: когда наступит и какая погода ожидается в Москве

      Бабье лето – устойчивый период теплой и сухой погоды, который приходит в конце лета или осенью, после первого похолодания. Когда наступает этот период, сколько длится и на что ориентироваться жителям столицы?

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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