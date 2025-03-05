Bloomberg: Мерц изменил курс Германии на усиленное финансирование обороны и инфраструктуры

Tекст: Ольга Иванова

Победивший на выборах Мерц намерен увеличить государственные расходы на фоне торговой войны, инициированной президентом США Дональдом Трампом, передает Bloomberg.

Мерц предлагает ослабить конституционные ограничения на заимствования, введенные Ангелой Меркель в 2009 году после Великой финансовой кризиса. Целью является оживление экономики Германии и усиление безопасности Европы.

План Мерца заключается в изменении так называемого «долгового тормоза», который сдерживал инвестиции даже в стабильные времена и формировал реакции Европы на кризисы, такие как пандемия COVID-19 и евро-кризис. На фоне критики со стороны США за недостаточные военные расходы Мерц стремится отменить большинство ограничений на военные расходы и создать специальный фонд в размере 500 млрд евро для инфраструктуры. Этот шаг требует поддержки двух третей парламентариев, включая оппозиционных Зеленых, что может стать сложной задачей, отмечает агентство.

Рынки уже отреагировали на инициативу Мерца: доходность десятилетних облигаций Германии выросла до 2,73%, а евро укрепился на 0,6%. Однако внутри страны этот шаг вызывает споры. Многие немцы, включая экономического советника Веронику Гримм, выражают обеспокоенность из-за рисков, связанных с увеличением долга, и указывают на необходимость реформ в социальной сфере, учитывая демографические изменения. Оппозиция может попытаться смягчить план Мерца, когда он будет обсуждаться в парламенте.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили. В ответ ЕС расширит список товаров, на которые будут введены пошлины против США. В Европе обвинили Трампа в намерении разрушить Европейский союз.