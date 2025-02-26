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    Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как ресурсная сделка определит будущее Украины

    Украинская государственность будет представлять собой обновленный баланс сдержек и противовесов, который позволит сочетать на этой территории интересы России, США и в меньшей степени Европы.

    11 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Краткий справочник по трамповедению

    Мы победим вне зависимости от того, что думает Трамп или что хочет его окружение, вне зависимости от того, будут договоренности или нет, вне зависимости от желания или нежелания Европы. Это вторично все. Победу добывают русская армия и тыл.

    22 комментария
    26 февраля 2025, 21:23 • Новости дня

    Вашингтон объявил о планах ввести 25% пошлины на все товары из ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, в том числе и автомобили.

    «Мы приняли решение и скоро его объявим. В целом это будет 25%, и это затронет автомобили и все остальное», – заявил он на заседании кабинета министров в присутствии журналистов, передает РИА «Новости».

    Американский лидер подчеркнул, что ЕС оказывает давление на США и не принимает американские автомобили. Президент США отметил, что ситуация с ЕС отличается от той, что сложилась с Канадой, добавив, что ЕС воспользовался Америкой по-другому.

    Кроме того, он обвинил ЕС в изначально враждебном отношении к США, заявив, что ЕС был создан с целью обмана Соединенных Штатов. «Давайте будем честными, Европейский союз был сформирован, чтобы обмануть Соединенные Штаты. Это его цель, и они с этим справились. Но теперь я президент», – подчеркнул глава Белого дома.

    Ранее Еврокомиссия заявила, что Евросоюз готов предпринять меры для защиты своих интересов на фоне возможного введения Соединенными Штатами пошлин на европейские товары, а канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что ЕС может отреагировать в течение часа, если президент США введет пошлины на товары из ЕС.

    25 февраля 2025, 22:13 • Новости дня
    Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам

    Киев и США согласовали сделку без упоминания гарантий безопасности

    Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам
    @ REUTERS/Thomas Peter

    Tекст: Денис Тельманов

    Киев принял новые условия сделки с США по редкоземельным металлам после отказа Вашингтона от требования компенсации в 500 млрд долларов, согласно информации Financial Times.

    Киев согласился на новые условия сделки с США по редкоземельным металлам, сообщает Financial Times со ссылкой на украинских чиновников. Вашингтон отказался от требования компенсации в размере 500 млрд долларов за право на потенциальную выручку от реализации ресурсов. Это стало ключевым фактором для достижения нового соглашения.

    Газета приводит слова официального представителя Белого дома Каролин Левитт, которая отметила, что хорошая сделка оставляет ее участников «немного несчастными». Она подчеркнула, что президент США Дональд Трамп знает, как заключать сделки, и для этого важно, чтобы обе стороны оказались за столом переговоров. Левитт также отказалась обсуждать уступки, которые американская сторона готова предложить в ходе переговоров.

    Сделка по полезным ископаемым, предложенная командой Трампа Владимиру Зеленскому, по мнению украинских официальных лиц, является вымогательством, поскольку возврат 500 млрд долларов долга США займет сотни лет.

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    25 февраля 2025, 22:04 • Новости дня
    Ряд стран ЕС отказались финансировать новый пакет военной помощи Украине от Каллас
    Ряд стран ЕС отказались финансировать новый пакет военной помощи Украине от Каллас
    @ IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Buriakov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Некоторые страны Европейского союза отказались поддержать предложение о новой военной помощи Украине из-за финансовых разногласий и отсутствия солидарности, пишет Politico.

    Ряд стран ЕС, включая Испанию, Италию и Португалию, не поддержали предложение главы европейской дипломатии Каи Каллас о новом пакете военной помощи Украине, сообщает Politico, передает ТАСС. По данным издания, эти страны отказались тратить средства из своих национальных бюджетов на помощь Киеву.

    Недовольство вызвано отсутствием равенства и солидарности между государствами ЕС, поддерживающими Украину. Испания, Италия и Португалия требуют от Европы пересмотреть подход к оказанию помощи. Они считают необходимым учитывать, как Европа будет наращивать свои оборонные расходы, и предлагают выпускать специальные еврооблигации или проявлять финансовую гибкость, например исключая расходы на оборону из расчетов дефицита бюджетов.

    Два других европейских дипломата отметили, что Германия и Франция также не поддержали инициативу Каллас, поскольку уже участвовали в переговорах о предоставлении гарантий безопасности Украине. По мнению дипломатов, Германия и Франция были более активны, чем другие страны ЕС.

    Politico сообщает, что конкретные решения по поводу помощи Киеву вряд ли будут приняты на саммите 6 марта. Главы государств и правительств ЕС должны определить детали и объем новой военной помощи Украине на этом экстренном саммите. Однако, по мнению наблюдателей, странами ЕС может быть выделено до 700 млрд евро. Это происходит на фоне заявлений США о необходимости скорейшего завершения конфликта и компенсации уже предоставленной американской помощи.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что главы МИД стран Евросоюза готовятся объявить о новом пакете военной помощи Украине, который включит поставки боеприпасов и новые оборонные инициативы.

    Позже она сообщила, что министры иностранных дел ЕС не смогли согласовать позиции по предложенной ею новой военной помощи киевскому режиму.

    Сообщалось, что Нидерланды поддержали план Каллас по помощи Украине.

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    26 февраля 2025, 13:52 • Видео
    Битва за редкоземы: Россия против Украины

    Сделка по полезным ископаемым Украины, которую навязывает Владимиру Зеленскому президент США Дональд Трамп, будет подписана в скором времени, и она не содержит в себе гарантий безопасности, о которых просил Киев. Об этом сообщают западные СМИ. Эта сделка – грабеж Украины, тем не менее она вредит стратегическим интересам России.

    Коментарии (0)
    26 февраля 2025, 07:17 • Новости дня
    Трамп оценил сделку с Киевом в 1 трлн долларов
    Трамп оценил сделку с Киевом в 1 трлн долларов
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что возможное соглашение с Украиной на 1 трлн долларов станет прорывом в сфере редкоземельных металлов.

    По его словам, возможность заключения соглашения с Украиной оценивается в 1 трлн долларов, передает РИА «Новости».

    Трамп отметил, что это может стать «очень большой сделкой» в сфере редкоземельных металлов.

    Президент США добавил, что редкоземельные металлы играют ключевую роль в современной промышленности и технологиях, поэтому их добыча представляет стратегический интерес для США.

    Такое соглашение может значительно укрепить экономические связи между Вашингтоном и Киевом, а также обеспечить американскую промышленность важными ресурсами.

    Глава Белого дома также выразил надежду, что переговоры с украинской стороной будут успешными и приведут к взаимовыгодному сотрудничеству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Financial Times заверило, что Киев принял новые условия сделки с США по редкоземельным металлам после отказа Вашингтона от требования компенсации в 500 млрд долларов.

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    26 февраля 2025, 15:50 • Новости дня
    ЕК потребовала от Украины выполнения соглашения о добыче графита
    ЕК потребовала от Украины выполнения соглашения о добыче графита
    @ dpa/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз настаивает на выполнении Киевом Меморандума о взаимопонимании 2021 года ради добычи графита, чтобы покрыть 10% потребностей ЕС до 2030 года, сообщил замглавы Еврокомиссии Стефан Сежурне.

    Евросоюз потребовал от Украины выполнить условия Меморандума о взаимопонимании от 2021 года, включая проект по добыче графита, чтобы покрыть 10% европейских потребностей в этом минерале к 2030 году, передает ТАСС. Замглавы ЕК Стефан Сежурне сделал соответствующее заявление на брифинге в Брюсселе.

    Сежурне напомнил о своей недавней поездке в Киев, где он подчеркивал важность выполнения Меморандума. Он отметил, что документ включает несколько проектов, одним из которых является добыча графита. «В Киеве я подчеркнул необходимость выполнения этого документа. Он включает целый ряд проектов, в том числе по добыче графита. Мы рассчитываем, что это позволит закрыть до 10% потребностей ЕС до конца 2030 года», – заявил Сежурне.

    Ранее Европейский союз предложил заключить с Украиной соглашение о поставках критически важных материалов, таких как литий и графит, в рамках взаимовыгодного партнерства.

    Издание Financial Times сообщало, что Киев принял новые условия сделки с США по редкоземельным металлам после отказа Вашингтона от требования компенсации в 500 млрд долларов.

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    26 февраля 2025, 00:31 • Новости дня
    Трамп поддержал введение миротворцев на Украину

    Трамп заявил о необходимости миротворческих войск на Украине в приемлемой форме

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп отметил важность наличия миротворческих сил на Украине, подчеркнув, что их форма должна быть приемлема для всех сторон конфликта.

    Бывший президент США Дональд Трамп заявил о необходимости присутствия миротворческих войск на территории Украины, передает ТАСС. По его мнению, форма данных сил должна быть такой, которая устроит все заинтересованные стороны.

    «Нам также нужны миротворцы. Форма миротворческих сил, которая будет приемлемой для всех», – подчеркнул Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что ни одна политическая сила в стране не поддерживает направление польских войск на Украину, отметив общую позицию в этом вопросе.

    Российский МИД выразил отрицательное отношение к идее размещения европейских миротворцев на Украине, заявив, что это станет шагом к эскалации конфликта.

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    26 февраля 2025, 11:21 • Новости дня
    Bloomberg: Франция ожидает военной поддержки США в обеспечении мира на Украине
    Bloomberg: Франция ожидает военной поддержки США в обеспечении мира на Украине
    @ ROBERT GHEMENT/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Министр финансов Франции Эрик Ломбард заявил, что ожидает от США поддержки для европейских войск в поддержании мира после достижения прекращения огня на Украине.

    По его мнению, США окажут поддержку европейским войскам в обеспечении мира после соглашения о перемирии между Украиной и Россией, передает Bloomberg.

    Ломбард отметил, что Великобритания, Германия, Франция и другие европейские страны готовы направить войска для гарантии соблюдения перемирия.

    Французский министр отметил, что для обеспечения выполнения условий прекращения огня необходима поддержка США и выразил уверенность, что американская сторона согласилась с этим предложением.

    Французские официальные лица заявили, что основная цель сейчас – продемонстрировать единство Европы на фоне критики со стороны Трампа в адрес мирового порядка, поддерживаемого международными институтами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о важности наличия миротворческих сил на Украине, при этом их форма должна быть приемлема для всех сторон конфликта.

    При этом российский МИД выразил отрицательное отношение к идее размещения европейских миротворцев на Украине, заявив, что это станет шагом к эскалации конфликта.

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    26 февраля 2025, 13:03 • Новости дня
    Трамп показал сгенерированное нейросетью будущее сектора Газа
    Трамп показал сгенерированное нейросетью будущее сектора Газа

    Tекст: Александра Юдина

    Американский президент Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social представил свое видение будущего сектора Газа с помощью видео, созданного искусственным интеллектом.

    На видео показан сектор Газа в 2025 году, где вместо руин появляются небоскребы, дети играют с долларами, а Илон Маск ест хумус на пляже, передает «Лента.ру».

    В ролике также присутствуют сам Трамп, танцующий в ночном клубе, и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, отдыхающий у бассейна.

    Видео сопровождается песней, в которой говорится, что Трамп освободит сектор Газа и принесет туда процветание. «Дональд Трамп освободит вас, показав всем жизнь, больше никаких туннелей, никакого страха, Газа Трампа наконец-то здесь. Газа Трампа сияет ярким светом, золотое будущее, совершенно новая жизнь. Пир и танцы; дело сделано. Трамп Газа номер один», – говорится в песне.

    Ранее спецпосланник Трампа Адам Белер заявил, что ХАМАС может быть полностью уничтожен, если не возвратит израильских заложников, похищенных в 2023 году.

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    26 февраля 2025, 12:00 • Новости дня
    WSJ: Трамп не гарантировал помощь Украине при возобновлении боевых действий
    WSJ: Трамп не гарантировал помощь Украине при возобновлении боевых действий
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    План американского президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине не предусматривает обязательной помощи США Киеву в случае возобновления боевых действий, пишет The Wall Street Journal.

    По данным издания, план американского президента по урегулированию конфликта на Украине не включает гарантий, что США окажут помощь Киеву в случае возобновления боевых действий, передает ТАСС.

    Неназванный представитель Белого дома сообщил изданию, что будущее соглашение не предусматривает обязательства США развертывать военный контингент в регионе.

    Издание выражает мнение, что для Европы многое поставлено на карту: стремление Трампа к скорейшему миру на Украине может сыграть на руку президенту России Владимиру Путину и разрушить 80-летнее трансатлантическое партнерство в области безопасности.

    Ранее президент США Дональд Трамп выразил поддержку возможности размещения европейских миротворческих войск на Украине после окончания конфликта, подчеркнув, что обсуждение этой меры ведется с европейскими партнерами, включая Францию.

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    26 февраля 2025, 10:49 • Новости дня
    NYT: Сделка по минералам с Украиной показала «рэкетную» дипломатию США

    New York Times: Сделка по минералам с Украиной показала «рэкетную» дипломатию США

    NYT: Сделка по минералам с Украиной показала «рэкетную» дипломатию США
    @ EPA/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Украина близка к соглашению о передаче части доходов от природных ресурсов Соединенным Штатам, что подчеркивает давление администрации американского президента на страну, пишет The New York Times.

    Украина близка к заключению соглашения с США, которое предполагает передачу части доходов от ее природных ресурсов, однако в текущей форме это соглашение не предусматривает никаких явных гарантий безопасности для Украины, передает The New York Times.

    При этом Белый дом указывает, что экономические интересы Америки в регионе должны сами по себе стать достаточной защитой для Украины.

    Некоторые аналитики считают, что явное требование передать украинское минеральное богатство на фоне тяжелого положения страны ощущается как «рэкет».

    Так, эксперт из Колумбийского университета Вирджиния Пейдж Фортна подчеркивает, что подобные действия не имеют прецедента в мировой практике, когда союзники требуют финансовые или ресурсные выгоды от стран, находящихся в состоянии войны.

    Старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Стивен А. Кук считает, что новые условия безопасности, предложенные США, выглядят как «вымогательство».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что широко обсуждаемая сделка в отношении украинских активов, без сомнения, войдет в учебники истории и экономики как уникальный проект слияния/поглощения в масштабах целой страны. Тем временем Трамп оценил сделку с Киевом в 1 трлн долларов.

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    26 февраля 2025, 18:15 • Новости дня
    Reuters: США отложили встречу Трампа с Зеленским из-за сделки по ресурсам
    Reuters: США отложили встречу Трампа с Зеленским из-за сделки по ресурсам
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В администрации США возникли сомнения по поводу приглашения Владимира Зеленского на встречу с американским президентом из-за незавершенности соглашения по минеральным ресурсам между США и Украиной, пишет Reuters.

    Один из представителей администрации президента США уточнил агентству Reuters, что если Зеленский сообщает о не завершенности сделки, то приглашение на встречу не имеет смысла, передает РИА «Новости».

    Чиновник подчеркнул, что приезд Зеленского должен свидетельствовать о финальной позиции по данному соглашению. Однако, по словам самого Зеленского, такое положение еще не достигнуто. Госсекретарь Марко Рубио ранее подтвердил, что стороны все еще работают над сделкой, отметив, что стороны «очень близки к финишной черте».

    В интервью телеканалу Fox News Рубио дал понять, что переговоры продолжаются, но точная дата завершения пока не определена.

    Ранее СМИ опубликовали новый проект сделки Киева и Вашингтона по природным ресурсам.

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    26 февраля 2025, 21:00 • Новости дня
    Белый дом: Украина может забыть о вступлении в НАТО

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может забыть о перспективах вступления в НАТО в рамках будущего урегулирования.

    Президент США заявил, что Украина не сможет стать членом НАТО в рамках возможного будущего соглашения по урегулированию конфликта на Украине, передает РИА «Новости». По его словам, перспективы членства Украины в альянсе можно забыть.

    «Я могу сказать, что о НАТО можно забыть. Я думаю, что, вероятно, это является причиной, из-за которой все началось», – заявил он в Белом доме, отвечая на вопрос журналистов о возможных уступках со стороны Украины в будущем.

    Трамп подчеркнул, что вопрос членства Украины в Североатлантическом альянсе является важным элементом в обсуждении мирного соглашения. Он считает, что именно это стремление Украины к интеграции в НАТО могло послужить причиной начала конфликта.

    Ранее президент США сообщил, что Вашингтон не будет предоставлять Украине значительные гарантии безопасности, передав ответственность Европе.

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    26 февраля 2025, 15:18 • Новости дня
    Депутаты парламента Болгарии покинули зал перед важным заявлением о протестах

    Болгарский политик объявил о начале протестов против введения евро перед пустым залом

    Tекст: Александра Юдина

    Лидер болгарской партии «Возрождение» Костадин Костадинов заявил о начале протестов против евро перед пустым залом парламента, так как депутаты покинули заседание, сообщает Болгарское национальное радио.

    Депутатов Народного собрания Болгарии не было в зале, когда Костадинов озвучил заявление о начале акций протеста против вступления страны в еврозону, передает РИА «Новости».

    В своей речи он подчеркнул, что протесты против евро только начинаются, и это было лишь началом борьбы.

    Акция вылилась в столкновения между протестующими и полицией. Протестующие облили красной краской здание представительства Еврокомиссии и закидали дымовыми шашками. В результате столкновений пострадали как полицейские, так и демонстранты. Шесть человек были арестованы за участие в беспорядках.

    Костадинов также заявил, что в Болгарии существуют двойные стандарты в применении законов. Он отметил, что после акции «Возрождения» власти не приняли мер против тех, кто залил красной краской здание российского посольства.

    По его словам, политические заключенные подвергаются унижению и лишены адвокатов, что недопустимо в демократическом обществе.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила возмущение действиями участников протеста в Софии, которые нанесли ущерб офису ЕС в ходе акции против вступления Болгарии в еврозону.

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    26 февраля 2025, 13:50 • Новости дня
    Лавров: Европейцы должны перестать врать, что Россия якобы блокирует переговоры

    Лавров: Европейцы должны перестать врать, что Россия якобы блокирует переговоры по Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил европейские страны в ложных заявлениях о том, что Россия якобы блокирует переговоры по украинскому конфликту.

    По его словам, Россия ожидает, когда европейские страны прекратят распространять ложную информацию о том, что Москва якобы блокирует переговоры по Украине, передает ТАСС.

    «Мы ждем, когда наконец перестанут наши европейские коллеги врать про то, что Россия блокирует переговоры», – сказал он.

    Лавров также отметил, что европейские страны подстрекают Украину к продолжению боевых действий на фоне изменений в расстановке политических сил в мире.

    Он указал на участие Европы в подрыве тенденций к миру, проявившихся при голосовании в Организации Объединенных Наций, и подчеркнул, что европейские страны объявляют о новых крупных пакетах военной помощи Киеву.

    Министр назвал политику европейских стран по Украине безнадежно устаревшей и провалившейся, отметив, что она основана на воинствующем духе.

    Лавров выразил мнение, что подобные действия Европы могут привести к дальнейшей эскалации конфликта.

    Белый дом выразил надежду на скорую встречу Трампа с Путиным и Зеленским, отметив, что такие переговоры могут содействовать стабилизации международной обстановки. Кремль сообщил об отсутствии планов нового разговора Путина и Трампа.

    Газета разбиралась, как будет развиваться диалог Москвы и Вашингтона в дальнейшем.

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    26 февраля 2025, 11:05 • Новости дня
    В Белом доме объяснили синяк на руке Трампа рукопожатиями

    Пресс-секретарь президента США Ливитт объяснила синяк на руке Трампа частыми рукопожатиями

    Tекст: Вера Басилая

    Синяк на обратной стороне ладони правой руки президента США, замеченный на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, появился из-за частых рукопожатий, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    Ливитт пояснила, что большой синяк на обратной стороне ладони правой руки президента США Дональда Трампа возник из-за постоянных рукопожатий. Это заявление было сделано после того, как журналисты заметили странные пятна во время встречи Трампа с президентом Франции Эмманюэлем Макроном 25 февраля, передает ТАСС.

    По словам Ливитт, Трамп является человеком из народа и его приверженность своим обязанностям непоколебима, что он демонстрирует ежедневно.

    «У президента Трампа на руках синяки, потому что он постоянно работает и пожимает руки каждый день», – приводит заявление Ливитт телекомпания NBC.

    Телеканал также обратил внимание на то, что синяки или покраснения на правой руке Трампа уже появлялись ранее, в том числе на фотографиях, сделанных в августе и ноябре прошлого года.

    Ранее журналисты во время выступления в Белом доме на руке Джо Байдена нашли таинственное пятно, аналогичное «печати смерти» у королевы Елизаветы II перед ее смертью.

    Врачи отметили высокую выносливость Дональда Трампа.

    The New York Times сообщала, что команда президента США не предоставляет подробной информации о его здоровье.

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    26 февраля 2025, 03:31 • Новости дня
    Американский президент раздал журналистам кепки «Трамп во всем оказался прав»

    Американский президент представил в Белом доме кепки с надписью «Трамп во всем оказался прав»

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп вручил журналистам Белого дома кепки с надписью о своей правоте, сделанные по инициативе фаната.

    Американский президент Дональд Трамп презентовал журналистам пула Белого дома партию кепок с надписью «Трамп во всем оказался прав», сообщает РИА «Новости». На мероприятии в Овальном офисе сотрудники администрации передали президенту партию сувенирной продукции.

    По словам Трампа, кепки были отправлены фанатом, и изначально планировалось изготовить лишь небольшое количество. Президент предложил сувениры журналистам, и многие из них с удовольствием приняли предложение.

    Во время встречи Трамп также затронул тему переименования Мексиканского залива в Залив Америки, заявив, что каждый раз, глядя на карты, испытывает сильные эмоции и восхищение. Президент отметил, что его переполняют чувства, когда он видит новое название на карте, но он старается скрывать свои эмоции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, федеральный суд округа Колумбия отказал в восстановлении доступа Associated Press к пресс-пулу Белого дома, но запросил дополнительные данные о недопуске. Администрация США ограничила доступ журналистов Associated Press в Белый дом из-за ситуации вокруг названия Мексиканского залива, как сообщил замглавы аппарата Белого дома Тейлор Будович.

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    Зачем парламент Украины унизил Зеленского перед европейцами

    Владимир Зеленский планировал устроить для гостей из Евросоюза шоу, в рамках которого парламент Украины подтвердит его легитимность как главы государства. Но что-то пошло не так: у парламента не хватило голосов, и Зеленский оказался унижен на глазах высокопоставленных персон ЕС. Кто его унизил и зачем? Подробности

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Битва за редкоземы: Россия против Украины

      Сделка по полезным ископаемым Украины, которую навязывает Владимиру Зеленскому президент США Дональд Трамп, будет подписана в скором времени, и она не содержит в себе гарантий безопасности, о которых просил Киев. Об этом сообщают западные СМИ. Эта сделка – грабеж Украины, тем не менее она вредит стратегическим интересам России.

    • Теперь Зеленского унижает даже Рада

      Верховная рада Украины не смогла подтвердить легитимность Владимира Зеленского с первого раза, опозорив его на глазах высокопоставленных гостей из ЕС и НАТО. Это наверняка заговор. Вопрос в том, чей именно заговор.

    • На выборах в Германии проиграли все

      В Германии прошли парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство во главе с лидером ХДС-ХСС Фридрихом Мерцем. Но с учетом планов Мерца, такая победа равносильна поражению. Собственно, победителей у этой кампании вообще нет. Кроме ГДР.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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