Вашингтон объявил о планах ввести 25% пошлины на все товары из ЕС

Tекст: Валерия Городецкая

«Мы приняли решение и скоро его объявим. В целом это будет 25%, и это затронет автомобили и все остальное», – заявил он на заседании кабинета министров в присутствии журналистов, передает РИА «Новости».

Американский лидер подчеркнул, что ЕС оказывает давление на США и не принимает американские автомобили. Президент США отметил, что ситуация с ЕС отличается от той, что сложилась с Канадой, добавив, что ЕС воспользовался Америкой по-другому.

Кроме того, он обвинил ЕС в изначально враждебном отношении к США, заявив, что ЕС был создан с целью обмана Соединенных Штатов. «Давайте будем честными, Европейский союз был сформирован, чтобы обмануть Соединенные Штаты. Это его цель, и они с этим справились. Но теперь я президент», – подчеркнул глава Белого дома.

Ранее Еврокомиссия заявила, что Евросоюз готов предпринять меры для защиты своих интересов на фоне возможного введения Соединенными Штатами пошлин на европейские товары, а канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что ЕС может отреагировать в течение часа, если президент США введет пошлины на товары из ЕС.