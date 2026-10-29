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Пентагон начал расследование из-за взлома морозилок на военных базах США
Reuters: Пентагон расследует взлом хакерами морозилок на военных базах США
Пентагон приступил к расследованию возможных кибератак на морозильные установки, которые привели к порче продуктов питания в магазинах на американских военных базах.
Сбои оборудования произошли в конце августа и затронули как минимум шесть магазинов для военнослужащих. В одном из случаев температура в морозильниках за ночь резко выросла, что привело к порче продуктов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
Подразделение киберкомандования США уже взаимодействует с профильными ведомствами и правоохранительными органами. Участие в разбирательстве подтвердило управление уголовных расследований американской армии.
Кроме того, американская сторона сотрудничает с правоохранителями из Франции для выяснения обстоятельств сбоев холодильного оборудования в Европе.
В октябре французский правительственный центр реагирования на компьютерные атаки CERT-FR сообщал о многочисленных взломах систем дистанционного управления холодильниками.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу из служебной записки Пентагона стало известно о встрече трех федеральных агентов США с бесшумным треугольным НЛО.
В прошлом месяце утечка данных из системы Пентагона раскрыла конфиденциальную информацию о почти 3 млн человек.
В марте резерв сухопутных войск США получил 11,7 млн долларов на реконструкцию используемых американскими войсками военных баз в Польше, Латвии и Эстонии.