Данилин: Ветераны СВО привнесут в Госдуму основы фронтового братства

Tекст: Олег Исайченко

«Владимир Путин фактически установил рамки будущей работы Госдумы нового созыва. Парламент должен работать в первую очередь над обеспечением социальных гарантий населения, над созданием новых возможностей для граждан. Деятельность эта будет вестись последовательно, без уклона в популизм», – сказал политолог Павел Данилин.

Он подчеркнул: президент не ждет от Госдумы каких-либо новых запретительных инициатив. «Ставка делается на созидательное начало законотворчества. И в этом плане особенно символично, что первое заседание состоялось именно 30 сентября – в день воссоединения России с ее историческими территориями», – продолжил он.

«Полагаю, это был осознанный выбор даты. На фоне бесконечных угроз со стороны Запада, попыток срыва выборов атаками ВСУ, Путин встретился с депутатами в качестве лидера борьбы русских людей за свободу и справедливость. Таким образом была подчеркнута и роль Думы, которая также должна сыграть значимую роль в этом историческом процессе», – отмечает собеседник.

Данилин также обратил внимание то, что в Госдуме теперь присутствуют ветераны СВО, способные привнести в ее жизнь «основы фронтового братства». «В настоящий момент именно бойцы спецоперации составляют десятую часть от всех депутатов. Это самая большая профессиональная группа в Думе. Их навыки и опыт послужат основой для разработки законов по интеграции новых регионов и поддержке солдат в адаптации к мирной жизни», – указывает эксперт.

Что особенно важно – ветераны знают, как важно сохранять стойкость. «И в этом плане символичны слова главы государства о важности опоры на собственные силы. Наш противник, Украина, сегодня униженно клянчит деньги у Запада. Мы же уверенно смотрим в будущее, понимая, что куем его самостоятельно», – заключил Данилин.

В среду Владимир Путин выступил на первом заседании Госдумы девятого созыва. Глава государства напомнил, что высокая явка и итоги избирательной кампании «вновь подтвердили прочность нашей политической многопартийной системы, единство народа перед лицом исторических вызовов». Путин подчеркнул, что сплоченность российского общества – основной залог того, «что вместе мы добьемся поставленных целей, обеспечим на многие поколения вперед надежные гарантии безопасности и суверенитета России».

Особое внимание президент уделил закону о бюджете. «Он должен быть сбалансированным, реалистичным. Прошу исключить вас любой разрушающий нас изнутри популизм. Ошибки, особенно сейчас, абсолютно недопустимы. Россия, как некоторые, не будем показывать пальцем, не может бегать по всему миру и унизительно клянчить подачки с протянутой рукой», – подчеркнул Путин.

По его словам, российское законодательство должно отвечать требованиям времени, быть устремленным в будущее, служить людям, российским семьям, поощрять и поддерживать таланты, инициативу, творческую энергию нашего народа. «Речь идет о раскрытии колоссального потенциала всей страны: Дальнего Востока, Сибири, Русского Севера, центральных областей, Крыма, Донбасса, Кавказа и Урала – всех без исключения регионов», – пояснил Путин.