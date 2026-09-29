Токаев выступил за заморозку боевых действий на Украине

Президент Казахстана Токаев призвал заморозить боевые действия на Украине

Tекст: Вера Басилая

Токаев пояснил, что немедленная остановка боевых действий в современных условиях нереалистична, передает ТАСС.

«Я говорил о замораживании военных действий на территории Украины с тем, чтобы перейти к процессу дипломатических или каких угодно переговоров», – сказал Токаев на пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

Он добавил, что в Казахстане с большим уважением относятся к украинскому народу, его истории, культуре, традициям и языку.

Напомним, Токаев прибыл в Германию с официальным визитом по приглашению президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

Токаев поблагодарил Владимира Путина за понимание его позиции по конфликту на Украине.

Ранее президент Казахстана отказался выступать посредником в урегулировании украинского кризиса.