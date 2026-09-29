  • Новость часаВ Кремле допустили подготовку Китаем встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина
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    Как Европа сгубила прибалтийское рыболовство
    Импичмент Санду поддержала почти половина парламента Молдавии
    Глава Росатома подарил Пашиняну первую генсхему армянской АЭС
    Депутат рады: Украина проворонила появление у России реактивных дронов
    Додик на встрече с Путиным в Кремле выразил поддержку целям СВО
    Движение поездов в Брянской области восстановили после атак ВСУ
    БПЛА поразил сухогруз с военным имуществом для ВСУ
    Россия заняла десятое место в мире по потреблению кофе
    Стоимость испанской визы для россиян превысила 10 тыс. рублей
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Хорошими делами прославиться – можно

    У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.

    3 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Украина никак не определится с гимном

    Исходно песня «Ще не вмерла» исполнялась в узком кругу и была вариацией на тему польского гимна, известного как «мазурка Домбровского», то есть была самодеятельной обработкой чужого национального символа.

    11 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Европейские правые России не друзья

    Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.

    37 комментариев
    29 сентября 2026, 19:57 • Новости дня

    Токаев выступил за заморозку боевых действий на Украине

    Президент Казахстана Токаев призвал заморозить боевые действия на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Германии заявил о необходимости заморозить военные действия на территории Украины для перехода к процессу переговоров.

    Токаев пояснил, что немедленная остановка боевых действий в современных условиях нереалистична, передает ТАСС.

    «Я говорил о замораживании военных действий на территории Украины с тем, чтобы перейти к процессу дипломатических или каких угодно переговоров», – сказал Токаев на пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

    Он добавил, что в Казахстане с большим уважением относятся к украинскому народу, его истории, культуре, традициям и языку.

    Напомним, Токаев прибыл в Германию с официальным визитом по приглашению президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

    Токаев поблагодарил Владимира Путина за понимание его позиции по конфликту на Украине.

    Ранее президент Казахстана отказался выступать посредником в урегулировании украинского кризиса.

    29 сентября 2026, 16:13 • Новости дня
    При крушении самолета Ту-95 в Амурской области погибли шесть человек
    При крушении самолета Ту-95 в Амурской области погибли шесть человек
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Амурской области во время учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу самолет Ту-95, в результате погибли шесть членов экипажа, сообщили в Минобороны.

    Самолет упал в безлюдной местности. По предварительной информации, один человек получил травмы и был эвакуирован в медицинское учреждение, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

    Полет проходил без боекомплекта. Для расследования обстоятельств происшествия к месту катастрофы направилась комиссия Воздушно-космических сил (ВКС) России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре военный самолет разбился у американской авиабазы в Германии.

    В июне в американском Вашингтоне рухнул военный самолет, вызвав лесной пожар.

    В 2025 году министр внутренних дел Грузии прибыл на место крушения военного самолета Турции.

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    29 сентября 2026, 05:10 • Новости дня
    Военкоры сообщили о применении «Цирконов» при ночном ударе по Киеву

    При ударе по Киеву применили «Цирконы»

    Военкоры сообщили о применении «Цирконов» при ночном ударе по Киеву
    @ Petersburg Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В ночь на вторник ВС России осуществили мощный ракетный удар по Киеву, в котором звучали взрывы и сирена воздушной тревоги, согласно сообщениям украинских СМИ и пабликов.

    «Мощный ракетный удар нанесён по Киеву: взрыв у Рады и пожары после «Цирконов». Выпущены уже не менее шести гиперзвуковых «Цирконов». Известно о двух попаданиях в Киеве, одно попадание в Жулянах. Дрон взорвался в районе Верховной Рады», – сообщает Max-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    Там добавили, что Киев и область продолжают атаковать «Герани», также идет атака реактивных БПЛА на Одессу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, днем ранее, 28 сентября российские войска поразили военные объекты в Одессе и Измаиле, а также поразили цеха производства беспилотников ВСУ.

    Кроме того, ВС России нанесли удар по дата-центру «Укр Телекома» в Киеве и двум сухогрузам.


    Комментарии (10)
    29 сентября 2026, 13:20 • Видео
    Лидера Венгрии лишили иммунитета: украл телефон

    Парламент Венгрии лишил юридического иммунитета премьер-министра Петера Мадьяра за кражу сотового телефона. Ситуация вдвойне уникальная, поскольку премьер сам об этом попросил.

    Комментарии (0)
    29 сентября 2026, 09:10 • Новости дня
    Генерал ВСУ саботировал приказ главкома Драпатого

    Tекст: Ольга Иванова

    Командующий восьмым корпусом десантно-штурмовых войск ВСУ генерал Дмитрий Волошин проигнорировал распоряжение нового главнокомандующего Михаила Драпатого отправиться на командный пункт в Сумскую область.

    Командующий восьмым корпусом десантно-штурмовых войск Украины генерал Дмитрий Волошин отказался выполнять приказ главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого о переброске на командный пункт в Сумской области, передает РИА «Новости». Вместо этого офицер предпочел остаться в столице.

    «Командующий 8-м корпусом ДШВ бригадный генерал Д. Волошин саботировал приказ главкома ВСУ прибыть из Киева на КП в Сумской области», – заявил представитель российских силовых структур.

    По информации источника, Волошин занимался формированием нового командования в Киеве, которое планировал возглавить. Однако недавно назначенный Драпатый заблокировал это решение, приказав генералу отправиться в Сумскую область. Вместо исполнения распоряжения Волошин сосредоточился на раздаче интервью журналистам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее главком прибыл в Харьков для обсуждения возможностей прорыва окружения.

    Команда военачальника попыталась монополизировать самые прибыльные теневые потоки вооруженных сил.

    Ранее Владимир Зеленский объявил о назначении Михаила Драпатого новым главнокомандующим украинской армии.

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    29 сентября 2026, 14:08 • Новости дня
    Молдавия не смогла договориться с Украиной об увеличении стока Днестра
    Молдавия не смогла договориться с Украиной об увеличении стока Днестра
    @ кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    Резерв воды в Днестре и Новоднестровском водохранилище почти исчерпан, Кишиневу не удалось договориться с Украиной об увеличении объемов стока, сообщил министр окружающей среды Молдавии Георге Хайдер.

    «Мы провели все возможные переговоры. До сих пор мы расходовали резерв водохранилища, а сейчас вода идет через него лишь транзитом в Молдавию, фактически этого резервуара больше нет: то, что поступает из Карпат, напрямую идет в республику», – приводит его слова РИА «Новости».

    Хайдер подчеркнул, что показатели стока Днестра упали значительно ниже среднемноголетних значений. Власти Кишинева готовятся к возможному введению графиков подачи воды населению. Чиновник добавил, что кризис носит трансграничный характер: дефицит воды наблюдается на реках Прут и Дунай, а в ряде областей Украины водоснабжение уже переведено на почасовой режим.

    В субботу в Молдавии из-за обмеления Днестра вступил в силу режим чрезвычайного положения в гидрологии сроком на 60 дней. Власти ограничили использование воды для мытья улиц и наполнения бассейнов. Промышленным предприятиям, не связанным с производством питания и медициной, предписано сократить потребление воды минимум на 20%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник власти Молдавии сообщили о риске отключения воды в Кишиневе.

    В воскресенье Кишинев заявил о критических рисках из-за украинского водохранилища. Киев прекратил поддержку уровня воды в Днестре на территории Молдавии.

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    29 сентября 2026, 08:29 • Новости дня
    Украинский КПП на границе с Польшей получил повреждения при взрыве

    Украинский погранпереход «Ягодин» получил повреждения из-за взрыва

    Tекст: Мария Иванова

    Глава Волынской области Роман Романюк заявил, что украинский контрольно-пропускной пункт «Ягодин» на границе с Польшей получил повреждения в результате взрыва.

    Ударная волна повредила помещение контрольно-пропускного пункта на въезде в терминал, передает ТАСС.

    Других подробностей о причинах и последствиях взрыва руководитель украинского региона не привел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник украинский пропускной пункт «Ягодин» подвергся удару беспилотника.

    На прошлой неделе министерство обороны Польши сообщило о развертывании систем противовоздушной обороны на границе с Украиной.

    В середине месяца российские беспилотники поразили этот же пограничный переход.

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    29 сентября 2026, 15:05 • Новости дня
    Путин наградил актрису Демидову орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
    Путин наградил актрису Демидову орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
    @ Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин удостоил народную артистку РСФСР Аллу Демидову ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

    Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Демидову Аллу Сергеевну», – говорится в документе.

    Помимо подписания указа, президент направил поздравительную телеграмму в честь юбилея, сообщила пресс-служба Кремля. «Уважаемая Алла Сергеевна! Примите мои поздравления с юбилеем… Вас отличает творческая смелость, стремление к постоянному поиску, новаторству и, конечно, преданность лучшим традициям отечественного искусства», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Российский лидер подчеркнул, что выдающиеся качества позволили актрисе добиться профессионального признания, уважения коллег и искренней любви публики. Он также назвал именинницу человеком безграничного таланта, посвятившим жизнь служению культуре, и отметил успехи в режиссуре и литературе.

    Актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Алла Демидова отмечает во вторник 90-летие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент вручил орден «За заслуги в культуре и искусстве» режиссеру Алле Суриковой.

    В июле Владимир Путин подписал указ о награждении Олега Газманова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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    29 сентября 2026, 12:00 • Новости дня
    Российские войска освободили Веселое Поле в ДНР и харьковскую Крейдянку
    Российские войска освободили Веселое Поле в ДНР и харьковскую Крейдянку
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Крейдянка в Харьковской области, а группировка «Центр» взяла под контроль Веселое Поле в Донецкой Народной Республике (ДНР).

    Об освобождении двух населенных пунктов сообщается в канале Max Минобороны.

    Группировкой «Север»  освобожден населенный пункт Крейдянка в Харьковской области.

    За минувшие сутки в зоне ответственности группировки противник потерял свыше 315 военнослужащих, четыре бронемашины и станцию РЭБ.

    Подразделения группировки «Центр» активными действиями Веселое Поле в ДНР. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии около Новоявленки, Марьевки, Староварваровки, Горняка и Роганского ДНР, отчитались в Минобороны.

    В Доброполье в течение суток штурмовые группы 51-й армии наступали в северо-восточной, центральной и южной частях города. За этот период освобождено 72 здания, уничтожено более 25 военнослужащих ВСУ.

    Всего в зоне ответственности группировки потери украинских вооруженных формирований составили до 460 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие «Мста-Б».

    В то же воемя подразделения группировки«Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии возле Брусовки, Маяков, Сидорово, Райгородка ДНР, Малиевки и Осиново Харьковской области.

    При этом потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, шесть бронемашин и два артиллерийских орудия, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Беленького, Дружковки, Николаевки, Краматорска и Семеновки ДНР.

    Противник при этом потерял более 205 военнослужащих, бронемашину и два орудия полевой артиллерии.

    Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад и штурмового полка ВСУ у Новосоленого Запорожской области, Васильковки, Федоровскои, Подгавриловки и Демурино Днепропетровской области.

    ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, танк, бронемашину и семь автомобилей, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили сумское Уланово и Нововодяное в ДНР.

    Днем ранее армия России взяла под контроль Хрипуны в Харьковской области.

    До этого ВС России освободили харьковские Петропавловку и Лозовую, сумское Марьино.

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    29 сентября 2026, 18:37 • Новости дня
    Депутат рады: Украина проворонила появление у России реактивных дронов
    Депутат рады: Украина проворонила появление у России реактивных дронов
    @ кадр из видео

    Украина «немного проворонила» появление у России реактивных беспилотников с высокой скоростью полета, заявил депутат Верховной рады от партии «Голос» Сергей Рахманин. По его словам, украинская ПВО готовилась противодействовать аппаратам, летящим медленнее и на меньшей высоте.

    Рахманин сообщил, что «Герань-4» и «Герань-5» входят в зону действия украинской противовоздушной обороны на высоте более семи километров. При этом малая ПВО эффективно сбивала обычные дроны на высоте до пяти километров, сообщает издание «Страна».

    Депутат отметил, что новые российские аппараты развивают скорость 450–600 км в час, и украинские перехватчики не могут их догнать. Применение других средств поражения, по его словам, упирается в то, что сбивать такие цели «либо очень дорого, либо ракет нет».

    Парламентарий пояснил, что главная трудность заключается не столько в создании подходящего реактивного перехватчика, сколько в налаживании массового выпуска. Производство должно быть экономически оправданным, а сам перехватчик – стоить дешевле цели. По приведенным им данным, сертифицированные сейчас Украиной модели обходятся в 45–100 тыс. долларов. Рахманин назвал такие расходы «очень дорогой историей».

    Оценивая перспективы защиты украинских объектов, парламентарий допустил значительные разрушения. «Все (объекты на Украине) уничтожены не будут. К сожалению, значительная часть будет уничтожена. Насколько значительная? Будет зависеть от того, насколько нам помогут партнеры», – заявил он.

    Рахманин также указал на разницу в производственных возможностях двух стран. По его словам, Россия располагает как минимум двумя крупными производствами реактивных двигателей и способна увеличивать объем их изготовления. На Украине такие мощности тоже есть, но они меньше, поэтому расширять выпуск сложнее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе «Герани» ударили по складу с дронами в Чернигове. В июне Минобороны России сообщило об уничтожении «Геранями» склада дронов ВСУ под Сумами. В июне удар дронов «Герань» уничтожил пункт управления ВСУ в ДНР.

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    29 сентября 2026, 05:23 • Новости дня
    Диетолог назвала идеальные продукты для защиты клеток от старения

    Диетолог Богданова рассказала о пользе ликопина в томатах и арбузах

    Tекст: Катерина Туманова

    Диетолог и нутрициолог Зоя Богданова раскрыла секреты правильного употребления продуктов с ликопином для защиты клеток от старения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

    Диетолог рассказала, что ликопин защищает клетки от старения и нейтрализует свободные радикалы. Этот природный органический пигмент придает красный цвет овощам и фруктам.

    «В нашем организме ликопин не синтезируется, мы можем получить только с едой. Он очень термостабильный. Витамины в большинстве своем нестабильны: при термической обработке они утрачиваются, а ликопин только улучшает свои свойства», – пояснила специалист радио Sputnik.

    По ее словам, пигмент в большом количестве содержится в томатах, арбузах и гуаве.

    Эксперт подчеркнула, что ликопин является жирорастворимым веществом. Для максимального усвоения к томатам следует добавлять орехи, сыр или масло.

    Суточная норма в пять миллиграммов содержится в одной столовой ложке томатной пасты, 100 граммах арбуза или 150-200 граммах свежих помидоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, диетолог назвала лучшие продукты для осеннего иммунитета. Эндокринолог назвала здоровье кишечника главным условием крепкого иммунитета. Диетолог Соломатина предупредила об опасности тыквы.


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    29 сентября 2026, 17:33 • Новости дня
    Россия заняла десятое место в мире по потреблению кофе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия вошла в десятку мировых лидеров по объему выпитого кофе, при этом абсолютное первенство досталось жителям США и Бразилии, следует из данных Международной организации кофе (International Coffee Organization, ICO).

    По итогам завершившегося кофейного года Россия заняла десятую строчку в мировом рейтинге потребителей этого напитка, передает РИА «Новости». Жители страны выпили 4,37 млн мешков кофе, что на 1,7% меньше показателей 2020 года. В среднем на одного россиянина приходится 1,8 кг кофе в год.

    Абсолютными лидерами рейтинга стали США и Бразилия, потребившие 24,6 млн и 23,5 млн мешков соответственно. В пятерку также вошли Германия, Япония и Индонезия. Всего в мире за прошедший год выпили 180,6 млн мешков кофе, каждый из которых весит 60 кг.

    Наибольший рост потребления с 2020 года зафиксирован в Китае – на 13,8%. При этом больше всего кофе на душу населения пьют в Люксембурге, где на одного жителя приходится 19,85 кг в год. В лидерах по этому показателю также оказались Мальдивы, Финляндия, Андорра и Норвегия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле российский бизнес нарастил закупки кофейных зерен из Нидерландов почти на 40%.

    За первые четыре месяца 2026 года Россия заработала почти 100 млн долларов на поставках растворимого кофе за рубеж.

    При этом весной страна более чем вдвое сократила импорт бразильского кофе.

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    29 сентября 2026, 16:17 • Новости дня
    The Atlantic: Трамп одобрил план ослабления антироссийских санкций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп поддержал план своего спецпосланника по Белоруссии Джона Коула, который предполагает смягчение санкций против России в обмен на освобождение заключенных, сообщил журнал The Atlantic.

    Инициатива направлена на достижение выгодных сделок для США по закупке российской нефти, дизельного топлива, редкоземельных металлов и других товаров, передает ТАСС со ссылкой на The Atlantic.

    По данным издания, Джон Коул ранее представил этот подход применительно к Белоруссии, а получив одобрение Трампа, предложил использовать его и с Россией. Коул отметил, что экономическое взаимодействие и компромиссы способствуют нормализации отношений и приближают мир.

    Сообщается, что инициатива пока находится на ранней стадии. При этом журналисты полагают, что она может вызвать недовольство среди украинцев, европейцев и даже некоторых сторонников Трампа в Конгрессе США. Ожидается, что Коул будет координировать действия со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на предложение Дональда Трампа о контроле над вооружениями.

    В понедельник Трамп потребовал от Киева сократить удары по российским объектам.

    На прошлой неделе президент США подписал закон о санкциях против России.

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    29 сентября 2026, 17:36 • Новости дня
    Кабмин Украины разрешил «Укрзализныце» закупать старые локомотивы без тендеров
    Кабмин Украины разрешил «Укрзализныце» закупать старые локомотивы без тендеров
    @ Oleksandr Klymenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Кабинет министров Украины позволил национальной железнодорожной компании «Укрзализныця» закупать подержанные локомотивы и комплектующие без проведения тендерных процедур вплоть до марта 2027 года.

    Правительство Украины разрешило компании «Укрзализныця» приобретать подержанные локомотивы и запчасти к ним без проведения тендеров до марта 2027 года. Соответствующее постановление уже опубликовано на официальном сайте украинского кабинета министров, пишет РИА «Новости».

    Изменения затрагивают правила публичных закупок товаров и услуг. «Закупки АО «Укрзализныця» до 24 марта 2027 года железнодорожного тягового подвижного состава, в том числе бывшего в употреблении (в том числе с комплектом запасных частей к нему), услуг по аренде такого подвижного состава, а также услуг, связанных с приобретением, техническим обслуживанием, транспортировкой, доставкой и таможенным оформлением такого подвижного состава осуществляются без применения процедур закупок/упрощенных закупок, определенных законом и этими особенностями», – указано в документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, железнодорожная отрасль Украины с начала спецоперации лишилась 500 тяговых машин. Из-за острой нехватки подвижного состава командование украинской армии расконсервировало старые советские паровозы.

    Летом российские беспилотные летательные аппараты атаковали два локомотива с военным снабжением в Днепропетровской области.

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    29 сентября 2026, 03:17 • Новости дня
    Мирошник: Делегации в Женеве задали вопрос о сроках наказания Украины

    Мирошник: Делегации в Женеве спросили о сроках наказания Украины

    Tекст: Катерина Туманова

    Представители международных делегаций в Женеве заинтересовались сроками привлечения Украины к ответственности после ознакомления с доказательствами преступлений Киева, которые в ходе выступления представил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    Мирошник рассказал о реакции международных делегаций на предоставленные доказательства преступлений Киева, когда дипломат выступил в рамках 63-й сессии Совета ООН по правам человека.

    «У меня был час, чтобы в деталях рассказать о ситуации, которая есть на Украине с народовластием. А также я отреагировал на выступление министра иностранных дел Украины, который позволил себе просто откровенно врать (о ситуации в Алешках – прим. ВЗГЛЯД)», – заявил Мирошник «Вестям».

    Дипломат добавил, что предъявил участникам встречи видео- и фотоматериалы, после чего последовала знаковая реакция.

    «Они на самом деле отреагировали очень простым вопросом: когда Украина понесет ответственность за совершаемые преступления?» – сказал Мирошник.

    Он подчеркнул, что часть государств и организаций адекватно оценивают происходящее и ждут привлечения Киева к ответственности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мирошник сообщил о планах раскрыть в ООН преступления Киева, а также отметил, что Запад не понимает, как ядерный терроризм Украины угрожает и ему.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о сложившейся гуманитарной обстановке в Алешках.

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    29 сентября 2026, 15:42 • Новости дня
    Колесник: ВСУ задействовали последние резервы в операции «Вивальди»

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные успешно сдерживают украинскую операцию «Вивальди» под Красным Лиманом, пресекая попытки противника сорвать наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

    Колесник в интервью изданию «Лента.ру» рассказал о тяжелых боях под Красным Лиманом. Украинские войска бросают силы на прорыв обороны, пытаясь помешать ВС РФ выйти к Славянско-Краматорской агломерации.

    «Пытаются прорвать оборону в районе Красного Лимана, но там сейчас встречные бои, у нас потихоньку ситуация стабилизируется. Их задача – прорвать и сорвать нам выход на Славянско-Краматорскую агломерацию. Мы пока удерживаем, вводим резервы, они тоже вводят резервы, бои тяжелые, но ситуация абсолютно контролируемая», – пояснил депутат.

    Противник сумел занять несколько деревень, однако понес несоразмерные потери. Колесник отметил, что операция «Вивальди» стала попыткой ВСУ использовать последние резервы для выхода к реке Жеребец. Российская армия успешно пресекает эти планы массированными ударами артиллерии, авиации и беспилотников.

    Из-за отсутствия сплошной линии обороны столкновения носят позиционный характер, добавил парламентарий. Он подчеркнул, что разгром группировки противника на этом участке обернется для Киева серьезным поражением и значительно ускорит российское наступление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Госдумы Андрей Колесник анонсировал скорую остановку наступления украинской армии на Лиманском направлении.

    Российские военные вынудили противника отступить на вторые и третьи эшелоны обороны в Славянско-Краматорской агломерации.

    Вооруженные силы России в ходе успешных боев прижали украинские подразделения к Славянску и Краматорску.

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    29 сентября 2026, 07:48 • Новости дня
    Мендель раскрыла колоссальные потери ВСУ на севере ДНР

    Потери украинских войск на севере ДНР за полгода превысили 100 тыс. человек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель заявила о потере более 100 тыс. военнослужащих за 18 недель боев на севере Донецкой народной республики.

    За 18 недель боевых действий на севере ДНР украинская армия потеряла убитыми и ранеными свыше 100 тыс. человек, передает ТАСС. Такие данные привела Юлия Мендель, ранее занимавшая пост пресс-секретаря Владимира Зеленского.

    «Более 100 тыс. украинских солдат убитыми или ранеными», – написала она в соцсети X.

    Мендель также обратила внимание на тяжелую внутреннюю обстановку. Она отметила, что на Украину стремительно надвигается серьезный гуманитарный, политический и финансовый кризис.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, общие потери украинской армии с начала спецоперации достигли почти полутора миллионов человек убитыми и ранеными. Заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил России Сергей Рудской оценил потери противника за один только 2024 год в 590 тыс. военнослужащих. Депутат Верховной рады Александр Дубинский обвинил Владимира Зеленского в намеренном занижении реального числа погибших ради личного обогащения.

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