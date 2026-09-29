У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.3 комментария
Токаев выступил за заморозку боевых действий на Украине
Президент Казахстана Токаев призвал заморозить боевые действия на Украине
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Германии заявил о необходимости заморозить военные действия на территории Украины для перехода к процессу переговоров.
Токаев пояснил, что немедленная остановка боевых действий в современных условиях нереалистична, передает ТАСС.
«Я говорил о замораживании военных действий на территории Украины с тем, чтобы перейти к процессу дипломатических или каких угодно переговоров», – сказал Токаев на пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.
Он добавил, что в Казахстане с большим уважением относятся к украинскому народу, его истории, культуре, традициям и языку.
Напомним, Токаев прибыл в Германию с официальным визитом по приглашению президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
Токаев поблагодарил Владимира Путина за понимание его позиции по конфликту на Украине.
Ранее президент Казахстана отказался выступать посредником в урегулировании украинского кризиса.