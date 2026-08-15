Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
«Герани» ударили по складу с дронами в Чернигове
Расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов «Герань-4 Сикер» нанесли удары по складскому корпусу в городе Чернигов, в котором хранились украинские беспилотники, сообщило Минобороны.
Удар наносился новейшими моделями «Герань-4 Сикер», он пришелся по промышленной зоне подконтрольного киевскому режиму города Чернигов, указало ведомство в Max.
Ранее «Герани» нанесли удары по газораспределительной станции и месту хранения ударных дронов в Черниговской области.
В июле российские военные уничтожили склад вооружения ВСУ в Черниговской области.
Военный эксперт Юрий Кнутов отмечал недоступную для украинских зенитных комплексов высоту полета новой модификации дрона.