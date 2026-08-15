Больничный во время отпуска в 2026 году: продлевается ли отдых и как его перенести

Tекст: Ольга Никитина

Главное о больничном во время отпуска в 2026 году

Если работник сам заболел во время ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуск продлевается или переносится.

Основание – временная нетрудоспособность самого работника.

Дни болезни подтверждаются электронным больничным.

Отпуск можно продлить сразу после больничного или перенести неиспользованные дни на другой срок.

Больничный во время ежегодного оплачиваемого отпуска оплачивается по общим правилам.

Больничный по уходу за ребенком обычно не продлевает ежегодный отпуск по статье 124 ТК РФ.

Отпуск за свой счет и учебный отпуск не продлеваются по тем же правилам, что ежегодный оплачиваемый отпуск.

Работнику лучше сразу сообщить работодателю о болезни и письменно зафиксировать, что он выбирает: продление или перенос.

Без больничного работодатель не обязан продлевать или переносить отпуск.

Продлевается ли отпуск, если заболел во время отдыха

Если сотрудник заболел во время ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок. Это правило действует, когда временная нетрудоспособность наступила у самого работника.

На практике есть два варианта:

продлить отпуск сразу после больничного;

перенести неиспользованные дни отпуска на другое время.

Для подтверждения болезни нужен листок нетрудоспособности. Сейчас больничные оформляются в электронном виде, поэтому работодатель получает сведения через систему. Но работнику все равно лучше сообщить о болезни самостоятельно: написать руководителю, кадровику или бухгалтерии и уточнить, как будет оформлен отпуск.

Короткий ответ: если сотрудник заболел во время ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуск продлевается на дни больничного или переносится на другой срок. Для этого нужен больничный лист, а выбранный вариант лучше согласовать с работодателем.

Когда отпуск продлевается из-за больничного

Отпуск продлевается, если болезнь пришлась на дни ежегодного оплачиваемого отпуска и работник хочет продолжить отдых сразу после закрытия больничного.

Продление означает, что дата выхода на работу сдвигается. Количество дополнительных дней обычно соответствует числу календарных дней болезни, совпавших с отпуском.

Например, если отпуск был с 1 по 14 августа, а больничный открыт с 5 по 8 августа, отпуск можно продлить на четыре календарных дня, если эти дни совпали с отпуском.

Что важно сделать работнику:

обратиться к врачу и открыть больничный;

сообщить работодателю о болезни;

уточнить, что отпуск будет продлен;

после закрытия больничного проверить новую дату выхода на работу;

убедиться, что дни правильно отражены в кадровых документах и табеле.

Хотя электронный больничный работодатель увидит в системе, молчать до конца отпуска не стоит. Если сотрудник самовольно не выйдет на работу, полагая, что отпуск автоматически продлился, это может вызвать спор. Лучше заранее зафиксировать выбранный вариант.

Когда отпуск переносится на другой срок

Перенос отпуска выбирают, если работник не хочет или не может продолжать отдых сразу после больничного. Например, ему нужно выйти на работу по графику, завершить срочный проект или перенести оставшиеся дни на более удобное время.

При переносе неиспользованные дни отпуска сохраняются. Новый срок определяет работодатель с учетом пожеланий работника. Поэтому лучше написать заявление и указать желаемые даты.

Перенос может понадобиться, если:

работник заболел в отпуске, но после больничного хочет выйти на работу;

продлить отдых сразу невозможно по производственным причинам;

сотрудник хочет использовать оставшиеся дни позже;

болезнь заняла большую часть отпуска;

нужно согласовать новые даты с графиком отпусков.

Работодатель обычно издает приказ или вносит изменения в график отпусков. Бухгалтерия при необходимости пересчитывает отпускные и учитывает больничный.

Чем продление отпуска отличается от переноса

Продление и перенос часто путают, но это разные варианты.

Вариант Что происходит Когда удобно Продление Отпуск продолжается сразу после больничного Если сотрудник хочет отдохнуть сразу Перенос Неиспользованные дни дают позже Если нужно выйти на работу или согласовать другие даты

При продлении дата выхода на работу сдвигается. Работник после больничного не выходит на работу, а продолжает отдыхать столько дней, сколько отпуска совпало с болезнью.

При переносе сотрудник выходит на работу в согласованный день, а дни отпуска использует позже. Для переноса особенно важно заявление, потому что нужно определить новые даты.

Выбор зависит от желания работника и согласования с работодателем. Закон говорит, что новый срок отпуска при переносе определяется работодателем с учетом пожеланий сотрудника.

Оплачивается ли больничный во время отпуска

Больничный во время ежегодного оплачиваемого отпуска оплачивается, если листок нетрудоспособности открыт на самого работника.

Оплата идет по общим правилам временной нетрудоспособности. Размер пособия зависит от страхового стажа, среднего заработка и установленных законом ограничений.

Важно различать отпускные и больничное пособие:

отпускные выплачивают за дни ежегодного оплачиваемого отпуска;

больничное пособие выплачивают за дни временной нетрудоспособности;

если дни отпуска совпали с больничным, может потребоваться перерасчет;

если отпуск переносится, отпускные за неиспользованные дни могут быть учтены при последующем отпуске;

порядок расчетов зависит от конкретной ситуации и внутренних кадровых действий работодателя.

Работодатель и СФР используют данные электронного больничного. Работнику не нужно приносить бумажный листок, но нужно сообщить работодателю о факте болезни и выбранном варианте: продление или перенос.

Что делать, если заболел во время отпуска

Если работник заболел во время отпуска, главное – официально оформить болезнь и не решать вопрос устно «по факту».

Порядок действий:

1. Обратиться к врачу и открыть больничный.

2. Сообщить работодателю о болезни.

3. Уточнить, хотите ли вы продлить отпуск или перенести дни.

4. Дождаться закрытия электронного больничного.

5. Написать заявление, если нужен перенос.

6. Проверить дату выхода на работу.

7. При необходимости уточнить перерасчет отпускных и выплату пособия.

Сообщить работодателю можно любым способом, который принят в компании: по телефону, электронной почте, в мессенджере, через кадровую систему. Но если вопрос спорный, лучше продублировать письменно.

Особенно важно заранее согласовать дату выхода. Если работник считает, что отпуск продлен, а работодатель ждет его на рабочем месте, может возникнуть конфликт.

Нужно ли писать заявление на продление отпуска

Закон говорит о продлении или переносе отпуска при временной нетрудоспособности работника. Но на практике работодатели часто просят заявление или письменное уведомление, чтобы правильно оформить кадровые документы.

Для переноса заявление особенно желательно. В нем работник указывает, какие дни отпуска совпали с больничным и на какие даты он просит их перенести.

Для продления порядок может быть прописан в локальных документах работодателя. Где-то достаточно уведомления, где-то просят заявление, где-то оформляют приказ на основании электронного больничного и сообщения работника.

Универсальная безопасная формулировка для заявления на перенос:

«Прошу перенести часть ежегодного оплачиваемого отпуска, совпавшую с периодом временной нетрудоспособности, на другой срок».

Лучше указать:

даты первоначального отпуска;

даты больничного;

количество дней, которые совпали с отпуском;

желаемые новые даты;

номер электронного больничного – если он известен.

Как оформить перенос отпуска после больничного

Чтобы перенести отпуск после больничного, работнику лучше подать заявление работодателю. Это поможет избежать споров о дате выхода и количестве неиспользованных дней.

В заявлении можно указать:

ФИО;

должность;

даты ежегодного оплачиваемого отпуска;

даты больничного;

просьбу перенести неиспользованные дни;

желаемые новые даты;

сведения об электронном больничном, если они есть.

После заявления работодатель согласует новый срок с учетом пожеланий сотрудника, оформляет приказ или другой кадровый документ и вносит изменения в график отпусков.

Если новые даты пока неизвестны, можно сначала зафиксировать сам факт переноса, а конкретный период согласовать позже. Но лучше не оставлять вопрос без оформления: неиспользованные дни должны быть учтены.

Если больничный открыт по уходу за ребенком во время отпуска

Это один из самых частых спорных случаев. Правило статьи 124 ТК РФ касается временной нетрудоспособности самого работника, а не болезни ребенка.

Если во время ежегодного отпуска заболел ребенок, отпуск обычно не продлевается автоматически по правилам о болезни самого работника. Больничный по уходу за ребенком во время отпуска работает иначе.

На практике листок нетрудоспособности по уходу за ребенком может оформляться со дня, когда работник должен был выйти на работу, если ребенок продолжает нуждаться в уходе после окончания отпуска.

Что важно помнить:

болезнь ребенка сама по себе не продлевает ежегодный отпуск по статье 124 ТК РФ;

порядок зависит от правил выдачи и оплаты больничных;

нужно уточнить ситуацию у работодателя и в медорганизации;

если ребенок продолжает болеть после окончания отпуска, больничный может быть оформлен на период после отпуска;

спорные случаи лучше решать через кадровую службу и медицинскую организацию.

Не стоит писать работодателю: «я продлеваю отпуск, потому что заболел ребенок», – без уточнения правового основания. Это не тот же случай, что болезнь самого сотрудника.

Если заболел во время отпуска за свой счет

Отпуск без сохранения заработной платы не продлевается по правилам ежегодного оплачиваемого отпуска. Поэтому больничный во время отпуска за свой счет не работает так же, как больничный во время обычного оплачиваемого отпуска.

Если работник заболел во время отпуска за свой счет, дни такого отпуска обычно не превращаются в оплачиваемый больничный автоматически. Пособие может назначаться со дня, когда работник должен был выйти на работу, если болезнь продолжается после окончания отпуска.

Что важно:

отпуск за свой счет не продлевается по статье 124 ТК РФ;

больничный, совпавший с таким отпуском, имеет другой порядок оплаты;

если болезнь продолжается после отпуска, нужно сообщить работодателю;

дату выхода на работу нужно уточнить отдельно;

спорные случаи лучше проверить в бухгалтерии или кадровой службе.

Больничный во время отпуска за свой счет не дает того же результата, что болезнь во время ежегодного оплачиваемого отпуска.

Если заболел в учебном отпуске

Учебный отпуск имеет целевое назначение: он предоставляется для учебы, сдачи сессии, экзаменов, защиты диплома или других образовательных мероприятий. Поэтому он не продлевается по правилам ежегодного оплачиваемого отпуска.

Если работник заболел во время учебного отпуска, порядок зависит от вида учебного отпуска, документов из образовательной организации и периода болезни.

Важно учитывать:

учебный отпуск не является ежегодным оплачиваемым отпуском для отдыха;

правило статьи 124 ТК РФ на него обычно не распространяется;

больничный за совпавшие дни может не оплачиваться как обычный больничный;

нужно смотреть документы, подтверждающие учебный отпуск;

ситуацию лучше уточнить у работодателя.

Если болезнь мешает учебе, работнику также стоит связаться с образовательной организацией: возможно, потребуется перенос экзамена, пересдача или новый вызов.

Если больничный совпал с отпуском перед декретом или отпуском по беременности и родам

Отпуск перед декретом, больничный по беременности и родам и обычная временная нетрудоспособность – разные ситуации.

Если женщина взяла ежегодный оплачиваемый отпуск перед декретом и заболела в этот период, нужно разбираться, какие даты совпали: ежегодный отпуск, обычный больничный и листок нетрудоспособности по беременности и родам.

Отпуск по беременности и родам оформляется отдельно. Его нельзя просто смешивать с обычным больничным по заболеванию или отпуском без проверки дат.

Что стоит сделать:

сообщить работодателю о больничном;

проверить даты ежегодного отпуска;

проверить дату начала больничного по беременности и родам;

уточнить порядок оплаты и переноса в кадровой службе;

при сложной ситуации запросить письменное разъяснение у работодателя.

Если даты пересекаются, решение зависит от конкретной последовательности документов. Для этой темы лучше делать отдельный материал про отпуск перед декретом и больничный по беременности и родам.

Если заболел за границей во время отпуска

Если работник заболел за границей во время ежегодного оплачиваемого отпуска, нужно обратиться за медицинской помощью в стране пребывания и получить документы, подтверждающие болезнь.

Но иностранные медицинские документы сами по себе обычно не заменяют российский больничный. После возвращения может потребоваться перевод, легализация или иное подтверждение документов, а затем оформление российского листка нетрудоспособности в установленном порядке.

Порядок действий:

обратиться к врачу за границей;

сохранить медицинские документы;

сохранить чеки и справки, если они есть;

уточнить требования к переводу и легализации;

после возвращения обратиться в российскую медорганизацию;

сообщить работодателю о болезни;

согласовать продление или перенос отпуска после оформления документов.

Если болезнь серьезная и отпуск срывается, лучше не ждать возвращения, а сразу уведомить работодателя. Это поможет зафиксировать обстоятельства и избежать спора о дате выхода.

Можно ли продлить отпуск без больничного

Нет, одной устной жалобы на болезнь недостаточно. Чтобы ежегодный оплачиваемый отпуск был продлен или перенесен по причине болезни, нужен листок нетрудоспособности.

Без больничного работодатель не обязан продлевать отпуск или переносить его дни. Сотрудник может договориться с работодателем о других вариантах, например об отпуске за свой счет, изменении графика или использовании других дней отдыха, но это уже не гарантия по статье 124 ТК РФ.

Если работник заболел, но не обратился к врачу и не оформил больничный, доказать основание для продления отпуска будет сложно.

Правильный порядок такой:

заболели – обратитесь к врачу;

врач оформляет больничный;

работодатель получает сведения;

отпуск продлевается или переносится;

дни болезни оплачиваются по больничному.

Что делать работодателю, если сотрудник заболел в отпуске

Работодателю важно правильно оформить продление или перенос отпуска и не смешать отпускные дни с периодом временной нетрудоспособности.

Порядок действий работодателя:

получить информацию о больничном;

проверить сведения об электронном листке нетрудоспособности;

уточнить позицию работника: продление или перенос;

при переносе получить заявление;

оформить приказ или другой кадровый документ;

внести изменения в график отпусков, если нужно;

корректно отразить дни в табеле;

передать сведения для оплаты больничного;

при необходимости пересчитать отпускные;

сообщить работнику новую дату выхода.

Если сотрудник не выходит после больничного, полагая, что отпуск продлен, а работодатель не получил уведомление, возникает риск спора. Поэтому работодателю также полезно закрепить порядок уведомления о больничном в локальных документах.

Главные ошибки работников

Больничный в отпуске часто вызывает путаницу. Из-за этого работники теряют дни отдыха, спорят с работодателем или неправильно определяют дату выхода.

Главные ошибки:

не открыли больничный;

не сообщили работодателю о болезни;

решили продлить отпуск самовольно;

вышли позже без согласования;

не написали заявление на перенос;

считают, что болезнь ребенка автоматически продлевает отпуск;

думают, что отпуск за свой счет продлевается так же, как оплачиваемый;

не проверили дату выхода на работу;

не уточнили, будет продление или перенос;

не сохранили медицинские документы при болезни за границей;

перепутали ежегодный отпуск, учебный отпуск и отпуск без сохранения зарплаты.

Чтобы избежать проблем, нужно сразу оформить больничный, уведомить работодателя и письменно зафиксировать выбранный вариант.

Кратко: что делать при больничном во время отпуска

Если работник заболел во время ежегодного оплачиваемого отпуска, нужно открыть больничный, сообщить работодателю и выбрать: продлить отпуск сразу после болезни или перенести неиспользованные дни на другой срок.

Правило действует при болезни самого работника. Если заболел ребенок, отпуск за свой счет или учебный отпуск совпали с больничным, порядок будет другим.

Главные шаги:

обратиться к врачу;

открыть электронный больничный;

уведомить работодателя;

решить, нужен перенос или продление;

написать заявление, если дни переносятся;

проверить дату выхода на работу;

уточнить оплату больничного и перерасчет отпускных.

Вопросы и ответы

Продлевается ли отпуск, если заболел во время отпуска?

Да, ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен, если работник сам заболел во время отпуска. Это правило касается временной нетрудоспособности самого работника.

Нужно ли выходить на работу после больничного в отпуске?

Зависит от выбранного варианта. Если отпуск продлевается, отдых продолжается после больничного. Если дни переносятся, работник выходит на работу в согласованную дату, а неиспользованные дни отпуска берет позже.

Оплачивается ли больничный во время отпуска?

Да, больничный самого работника во время ежегодного оплачиваемого отпуска оплачивается по общим правилам. Отпуск при этом продлевается или переносится.

Продлевается ли отпуск, если заболел ребенок?

Обычно нет. Статья 124 ТК РФ говорит о временной нетрудоспособности работника. Болезнь ребенка сама по себе не является основанием для продления ежегодного отпуска по этой статье.

Нужно ли заявление на перенос отпуска из-за больничного?

Для переноса лучше написать заявление и указать желаемые даты. Новый срок отпуска определяется работодателем с учетом пожеланий работника.

Нужно ли заявление на продление отпуска из-за больничного?

Закон говорит о продлении отпуска при временной нетрудоспособности работника, но на практике работодатели могут просить заявление или письменное уведомление. Лучше заранее уточнить внутренний порядок.

Продлевается ли отпуск за свой счет из-за больничного?

Нет, отпуск без сохранения зарплаты не продлевается по правилам ежегодного оплачиваемого отпуска. Порядок оплаты больничного в таком случае отличается.

Продлевается ли учебный отпуск из-за болезни?

Учебный отпуск не продлевается по правилам ежегодного оплачиваемого отпуска. Если болезнь совпала с учебным отпуском, порядок нужно уточнять отдельно у работодателя и в образовательной организации.

Можно ли продлить отпуск без больничного?

Нет. Для продления или переноса ежегодного оплачиваемого отпуска из-за болезни нужен листок нетрудоспособности. Без больничного работодатель не обязан добавлять дни отдыха.

Что делать, если заболел в отпуске за границей?

Нужно обратиться к врачу, сохранить медицинские документы, уведомить работодателя, а после возвращения уточнить порядок оформления российского больничного, перевода и подтверждения иностранных документов.

Больничный во время отпуска продлевает или переносит отдых только в том случае, если речь идет о ежегодном оплачиваемом отпуске и болезни самого работника. Дни болезни подтверждаются электронным листком нетрудоспособности и оплачиваются по общим правилам.

Чтобы не потерять дни отпуска и не получить спор с работодателем, нужно сразу открыть больничный, сообщить о болезни и согласовать, что делать с оставшейся частью отпуска: продлить сразу или перенести на другой срок. При болезни ребенка, отпуске за свой счет, учебном отпуске или сложных пересечениях с декретом порядок будет другим, поэтому такие ситуации лучше отдельно уточнять у работодателя.