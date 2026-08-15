Главком ВСУ Драпатый вернул в армию оппонента Сырского

Драпатый назначил уволенного Сырским Ишкулова ответственным за Краматорск

Tекст: Тимур Шайдуллин

Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый назначил бывшего командира 80-й бригады десантно-штурмовых войск Эмиля Ишкулова ответственным за оборону Краматорска в Донецкой народной республике, передает РИА «Новости». Прежний главком Александр Сырский уволил военного за оспаривание решения начать операцию на курском направлении.

Информацию о кадровых перестановках сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. «Драпатый определил ответственным за оборону Краматорска Эмиля Ишкулова, экс-комбрига 80-й бригады ДШВ, единственного, кто прямо отметил Сырскому риски Курской операции, после чего был немедленно уволен, а риски не исправлены… Еще одно возвращение репрессированного», – заявила она.

Ранее парламентарий также рассказывала, что Драпатый отстранил от должностей генералов Александра Грузевича и Владимира Карпенко, которые считались приближенными к Сырскому. Первый занимал пост начальника штаба сухопутных войск, второй руководил командованием сил логистики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим ВСУ вместо Александра Сырского.

Позже новый главком снял с должности начальника штаба Сухопутных войск Александра Грузевича. Напомним, что Следственный комитет России еще в 2024 году возбудил уголовное дело против Эмиля Ишкулова за нападение на Курскую область.