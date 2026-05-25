Богдан раскрыл боевое предназначение второго летчика истребителя Су-57Д
Вторым пилотом двухместного истребителя пятого поколения Су-57Д может быть опытный командир, который будет оперативно принимать решения и руководить авиагруппой непосредственно в воздухе, заявил заслуженный летчик-испытатель, шеф-пилот ОКБ Сухого Объединенной авиастроительной корпорации Ростеха Сергей Богдан, который совершил первый полет на этом самолете.
«Что касается роли второго пилота для Су-57Д, то я убежден, что в каких-то боевых порядках, особенно в ходе какой-то серьезной операции, нужно обязательно иметь в составе группы руководителя, который может принимать решения непосредственно в воздухе», – отметил шеф-пилот.
Герой России добавил, что присутствие командира на борту повысит эффективность действий в условиях радиопомех. По его словам, управление с земли часто осложняется проблемами со связью на больших расстояниях, тогда как находящийся в гуще событий опытный летчик сможет оперативно оценивать обстановку и координировать действия подразделения.
Летные испытания многофункционального Су-57Д начались 19 мая. В Ростехе подчеркнули, что двухместная модификация способна управлять объединенной группой пилотируемой и беспилотной авиации в рамках единого информационного пространства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летчик-испытатель Сергей Богдан поделился впечатлениями от управления новым двухместным самолетом.
Новая версия истребителя пятого поколения получила официальное обозначение Су-57Д.
Первый вице-премьер России Денис Мантуров подтвердил старт проверок машины в реальных условиях.