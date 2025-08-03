Tекст: Алексей Дегтярев

Речь идет не об идеологически мотивированных добровольцах, а о криминальных деятелях, желающих получить военные навыки для дальнейшего использования в собственных целях, передает РИА «Новости» со ссылкой на L'Antidiplomatico.

По словам представителя министерства внутренней безопасности США Стивена Уиллоуби, «это лишь вопрос времени», когда приобретенные на Украине технологии будут применены для атак на территории США. Обозреватель подчеркнул, что мексиканские картели отправляют своих членов на Украину именно с целью освоить использование ударных беспилотников.

Отмечается, что, если преступные организации действительно прибегнут к подобным стратегиям, Киев может оказаться в центре международного скандала.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили группу колумбийских наемников в боях под Часовым Яром.