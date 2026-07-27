Украинскую пару избили в Польше из-за акцента

Tекст: Алексей Дегтярёв

Во Вроцлаве трое поляков избили украинца и его девушку, потому что услышали в магазине украинский акцент, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинскую прессу.

У пострадавших заподозрили сотрясение мозга, девушке врачи наложили швы на шею.

Ранее в польской Легнице агрессивная местная жительница напала на двух девочек из-за разговора на украинском языке.

В мае группа местных жителей в Варшаве жестоко избила компанию подростков с Украины.

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов объяснил рост числа подобных преступлений вековой нелюбовью поляков к украинцам.