В Вашингтоне выжидают, кто из участников украинского конфликта дрогнет первым. Россия находится уже в третьем цикле активизации контактов с США по Украине, который развивается в русле схожих вводных, но со своими особенностями.0 комментариев
Украинскую пару избили в Польше из-за акцента
В польском городе Вроцлав трое местных жителей совершили нападение на молодого человека и его девушку, услышав их украинский акцент, сообщают украинские СМИ.
Во Вроцлаве трое поляков избили украинца и его девушку, потому что услышали в магазине украинский акцент, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинскую прессу.
У пострадавших заподозрили сотрясение мозга, девушке врачи наложили швы на шею.
Ранее в польской Легнице агрессивная местная жительница напала на двух девочек из-за разговора на украинском языке.
В мае группа местных жителей в Варшаве жестоко избила компанию подростков с Украины.
Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов объяснил рост числа подобных преступлений вековой нелюбовью поляков к украинцам.