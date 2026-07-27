Исторический опыт показывает, что террористические атаки против нашей страны никогда не позволяли нашим врагам добиться желаемых результатов, хотя и вели к невинным жертвам. Однако сейчас неприятель полагает, что у него просто не остается иного выбора, кроме как сконцентрироваться на террористической войне.0 комментариев
Губернатор Слюсарь ввел режим ЧС после атаки дронов на Ростов-на-Дону
Слюсарь сообщил о введении режима ЧС после атаки дронов на Ростов-на-Дону
В результате ночного налета беспилотников ВСУ на Ростов-на-Дону повреждены десятки жилых зданий, а более пятидесяти эвакуированных жителей размещены в пунктах временного пребывания, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Падение обломков сбитых аппаратов привело к значительным разрушениям инфраструктуры, сообщил Юрий Слюсарь в своем канале в мессенджере Max.
«В администрации Ростова проведено заседание комиссии ЧС, принято решение о введении режима ЧС в границах поврежденных домов. Жителям будет оказана вся необходимая помощь», – сообщил Слюсарь.
По его словам, повреждения получили три многоквартирных и 17 частных домов, социальное учреждение, автомобили, кафе и склады. Из пострадавших зданий эвакуировали жильцов, 56 человек сейчас находятся в пункте временного размещения.
«В результате падения обломков БПЛА на жилые дома восемь человек получили ранения и обратились за медицинской помощью: два человека получили помощь медиков на месте, шесть человек госпитализированы. Состояние одного мужчины – тяжелое, он получил значительные ожоги и переломы», – написал Слюсарь.
Он уточнил, что остальные пациенты находятся в стабильном состоянии.
Всего за ночь силы противовоздушной обороны уничтожили около 50 дронов. Помимо Ростова-на-Дону, нападению подверглись Таганрог, а также Чертковский, Тарасовский, Шолоховский и Миллеровский районы. Ранее поступала информация о двух погибших и пятерых пострадавших, среди которых один подросток.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ночного удара беспилотников по Ростову-на-Дону погибла супружеская пара.
Двумя днями ранее массированная воздушная атака на регион привела к ранениям пяти человек.
Из-за последствий падения обломков украинских дронов власти города ввели режим чрезвычайной ситуации в Советском и Железнодорожном районах.