Исторический опыт показывает, что террористические атаки против нашей страны никогда не позволяли нашим врагам добиться желаемых результатов, хотя и вели к невинным жертвам. Однако сейчас неприятель полагает, что у него просто не остается иного выбора, кроме как сконцентрироваться на террористической войне.0 комментариев
Путин: Подлинные интересы граждан лежат в основе стратегических решений России
Подлинный выбор и воля людей, граждан России, лежат в основе всех наших стратегических решений, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в понедельник провел встречу с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва, передает РИА «Новости».
Во время беседы с парламентариями российский лидер подчеркнул значимость мнения населения при формировании вектора развития страны.
«Подлинный выбор и воля людей, граждан России, лежат в основе всех наших стратегических решений. Никаких других целей у нас нет», – сказал Путин.
Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин отчитался о стопроцентном выполнении посланий главы государства.
За пять лет работы восьмого созыва парламентарии приняли 1147 социально ориентированных законов.