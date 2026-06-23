Кубинцы отстаивают свои принципы и завоевания своего строя всеми доступными способами. Рыночные реформы нужны стране для того, чтобы выиграть время и накопить силы для преодоления топливной блокады и подготовки к возможному военному вторжению США.3 комментария
Путин заявил о готовности России ответить на любые угрозы
Путин: Россия готова оперативно и адекватно ответить на любые угрозы
Россия готова оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы, заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.
Президент Владимир Путин провел встречу с выпускниками высших военно-учебных заведений, передает РИА «Новости». В ходе мероприятия глава государства подчеркнул способность страны противостоять вызовам.
«Мы готовы оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы», – сказал российский лидер.
Кроме того, президент высоко оценил действия военнослужащих.
«Сегодня российские офицеры и солдаты мужественно и эффективно решают задачи в ходе специальной военной операции, освобождают наши исторические земли, защищают наших людей», – сказал президент России.
Ранее президент поблагодарил штурмовиков за достойное выполнение боевых задач.