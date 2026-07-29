Москва взялась за последовательную и целенаправленную ликвидацию морской инфраструктуры Украины. Это уже не удары устрашения или возмездия. Это реализация стратегии.4 комментария
Белоусов: ВС России успешно продвигаются на Добропольском направлении
Российские военнослужащие успешно продвигаются на Добропольском тактическом направлении после взятия под контроль населенного пункта Светлое в Донецкой народной республике, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил личный состав 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с освобождением Светлого, следует из сообщения Минобороны.
«Мужественные и самоотверженные воины-гвардейцы продолжают выполнять воинский долг по защите народа и нашей земли от врага. Слаженно действуя подразделениями бригады, вы уверенно продвигаетесь вперед на Добропольском тактическом направлении, шаг за шагом приближая день нашей общей победы над неонацизмом», – говорится в поздравительной телеграмме.
Белоусов отметил, что бойцы бригады следуют славным традициям, отстаивая интересы Родины. Он поблагодарил военных за образцовую службу и выразил уверенность в их дальнейшем успешном выполнении боевых задач.
Российские войска освободили Светлое в ДНР и сумскую Новую Сечь.
В начале месяца министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Константиновки.
В конце июня подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Малиновка в Донецкой народной республике.