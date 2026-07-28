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Иран потребовал от Украины компенсацию за удар по судну
Аракчи призвал Украину возместить ущерб после удара по иранскому судну
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил украинскому коллеге Андрею Сибиге о необходимости компенсации ущерба после удара по иранскому судну в Каспийском море.
Тегеран настаивает на возмещении ущерба после атаки на иранское торговое судно в акватории Каспийского моря, в результате которой погиб человек. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил украинскому коллеге Андрею Сибиге о необходимости компенсации ущерба, передает ТАСС.
«Иран не стремится к эскалации, однако ясно дал понять, что любые нападения на наших граждан или наши интересы являются неприемлемыми. Причиненный ущерб должен быть возмещен», – написал Аракчи в социальной сети.
Глава МИД Исламской республики сообщил, что собеседник заверил его в непреднамеренности атаки. По словам украинской стороны, Киев не стремится к эскалации конфликта.
Напомним, 25 июля внешнеполитическое ведомство Ирана заявило, что Украина нанесла удар по иранскому торговому судну в территориальных водах России. В результате инцидента погиб один член экипажа.
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