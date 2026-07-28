Минобороны показало удар БПЛА по украинским военным на самокате

Хоронят не книгу, а последнее место, где интеллигенция котировалась выше своей зарплаты, где буквально стоила выше мусора в глазах начальства. Эта страница закрыта.16 комментариев
Хоронят не книгу, а последнее место, где интеллигенция котировалась выше своей зарплаты, где буквально стоила выше мусора в глазах начальства. Эта страница закрыта.16 комментариев
Когда человек осознает, зачем ему дана жизнь, когда он обретает смысл жизни в служении чему-то большему, чем он сам, он больше не определяет свое достоинство через банковский счет или марку машины.14 комментариев
В Москве проходит сразу три выставки, свидетельствующие о том, что Россия старается укрепить связь с Глобальным Югом не только через экономику и политику, но и через культуру. Это помогает нам, в том числе, преодолеть зависимость от Голливуда и «Нетфликса».2 комментария
Отечественные подразделения продолжили атаковать порты и морские суда, задействованные в интересах украинских войск, передает Минобороны.
В северо-западной части акватории Черного моря ударные беспилотники успешно атаковали транспортное судно типа «балкер». Этот сухогруз осуществлял доставку военных грузов для неприятеля.
Кроме того, точное попадание зафиксировано на территории порта Николаева. Там в результате огневого воздействия было поражено специализированное килекторное судно.
Вооруженные силы России нанесли серию точных ударов по портовым объектам Одессы, Черноморска и Николаева.
Несколькими днями ранее военные уничтожили сухогруз с военным снаряжением и десантный катер в Николаевском морском торговом порту.
До этого российская армия атаковала доставлявшие военные грузы сухогруз и балкер северо-восточнее острова Змеиный.
Президент США изменил свое отношение к ситуации на Украине, пишет The Wall Street Journal.
В последние недели он выражает оптимизм относительно украинского лидера Владимира Зеленского и действий вооруженных сил страны, отмечает издание.
Более года в частных разговорах с советниками Трамп настаивал на том, что Украина проигрывает конфликт. Однако теперь его якобы впечатлила стойкость Зеленского на фоне ударов вглубь российской территории.
Во вторник украинский лидер планирует встретиться с Дональдом Трампом в Белом доме для обсуждения дальнейшего развития ситуации. Стороны обсудят мирные усилия по разрешению конфликта с Россией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее американский лидер назвал президента Украины «мужественным политиком».
В феврале глава Белого дома выразил желание завершить боевые действия за один месяц.
Польша опровергла планы по установлению контроля над западными регионами Украины
Польское внешнеполитическое ведомство выпустило официальное заявление, в котором категорически отвергло слухи о возможных территориальных притязаниях к соседнему государству, передает РИА «Новости». В документе подчеркивается уважение к существующим границам и суверенитету.
«Польская республика не выдвигала, не выдвигает и не намерена в будущем предъявлять территориальные претензии к Украине. Польша полностью признает, уважает и неизменно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины», – отмечается в заявлении дипломатов.
Подобные разъяснения потребовались на фоне периодически возникающих в международном инфополе обсуждений о якобы существующих планах Варшавы установить контроль над западными областями Украины. Эта тема обладает высокой исторической чувствительностью, поскольку до 1939 года Львов, Тернополь, Ивано-Франковск и другие города являлись частью Второй Речи Посполитой, а современные границы сформировались только после Второй мировой войны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин спрогнозировал утрату Украиной западных земель.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о желании польских политиков присвоить часть территорий соседней страны.
Представитель канцелярии президента Польши ранее назвал западные украинские области историческим термином «Восточная Малопольша».
Он выразил сомнения в возможности практической реализации такого плана, передает ТАСС.
«Эта идея вызывает много вопросов. В первую очередь неясно, кто это все будет контролировать. Украина – по европейским меркам слишком большая страна, чтобы создавать над ней бесполетную зону для беспилотников, не говоря уже о России», – отметил собеседник агентства.
Кроме того, дипломат подчеркнул отсутствие ясности в вопросе гарантий. По его словам, остается открытым вопрос о том, кто сможет обеспечить соблюдение договоренностей украинской стороной и гарантировать полное прекращение атак по территории России.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии конкретики по воздушному перемирию на Украине.
В прошлом году Кремль опроверг заключение подобного соглашения с Киевом.
Президент России Владимир Путин назвал сложным контроль за возможной приостановкой боевых действий.
Вооруженные силы России нанесли успешные удары по объектам, задействованным в интересах украинской армии, передает ТАСС. «В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ», – заявили в Министерстве обороны.
В результате атаки в порту Николаева поражены объекты инфраструктуры перевалочного комплекса. Эти мощности использовались для доставки и хранения грузов военного назначения. Кроме того, уничтожены резервуары с горюче-смазочными материалами.
Также военное ведомство отчиталось о поражении морского судна типа сухогруз на переходе морем. Беспилотные аппараты атаковали корабль, который доставлял военные грузы в порты Одессы и Черноморска.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные нанесли серию точных ударов по стратегическим морским объектам противника в Одессе и Черноморске.
Днем ранее Вооруженные силы России атаковали задействованную в интересах украинских войск транспортную инфраструктуру.
В ночь на субботу армия поразила сухогруз с военными грузами в порту Николаева.
Видеозапись успешного огневого поражения морских транспортных судов в Николаеве опубликовало Минобороны.
Боевую задачу выполнили расчеты реактивных беспилотных летательных аппаратов «Герань-4 Сикер». Удары пришлись ровно по двум сухогрузам, в результате чего процесс их разгрузки был полностью остановлен.
Накануне российские ударные дроны поразили два сухогруза с военным обеспечением в порту Николаева.
Днем ранее беспилотники атаковали два балкера в Днепро-Бугском лимане.
До этого Вооруженные силы России уничтожили еще одно судно снабжения в николаевской гавани.
Видео ударов ВС России по сухогрузам в Николаеве смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».
Обозреватель Репке заявил о полном уничтожении АЗС под Харьковом
В свою очередь глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов не подтвердил эту информацию, сообщает издание «Страна». Чиновник опроверг сообщения прессы о том, что на автомобильной дороге Харьков – Полтава полностью отсутствуют работающие АЗС.
Ранее украинские СМИ опубликовали видео об отсутствии целых заправок на дороге из Днепропетровска в Харьков.
Военный эксперт Юрий Кнутов подтвердил факт ликвидации всех станций на данной трассе.
Всего за двенадцать дней Вооруженные силы России уничтожили минимум 37 автозаправочных комплексов.
Российские реактивные дроны начали ночной налет на ТЭЦ-5 в Киеве и другие объекты критической инфраструктуры, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на украинские мониторинговые ресурсы.
Во время атаки беспилотники действовали в районе объектов энергетики и теплоснабжения. Зафиксировано новое направление запуска реактивных БПЛА – с территории Донецка.
В середине июля российские военные нанесли серию результативных ударов по ключевым предприятиям украинского ВПК в Киеве.
Месяцем ранее операторы отечественных беспилотников поразили важные энергетические объекты ВСУ в Киевской области.
Зимой столичная ТЭЦ-5 уже оказывалась под массированным ударом российских дронов-камикадзе.
Ситуация для украинских войск в населенном пункте Любицкое Запорожской области стала критической. Оборона на данном участке фронта падает, а местный гарнизон практически полностью разбит, сказал собеседник ТАСС.
Кроме того, тяжелые потери понес 33-й штурмовой полк под Ореховом. По данным собеседника, это формирование окончательно лишилось боеспособности.
В окрестных поселениях остаются лишь единицы солдат противника, основные силы ликвидированы как на линии соприкосновения, так и в тыловых районах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля российская авиация ликвидировала 40 украинских штурмовиков в окрестностях Любицкого.
Весной военные уничтожили командный пункт противника в этом же населенном пункте.
В середине июня штурмовые группы внезапным ударом захватили важный опорный пункт ВСУ на ореховском направлении.
Согласно информации журналистов пула Белого дома, общение политиков заняло около часа, передает ТАСС.
Украинский лидер покинул резиденцию в 10.52 по местному времени. При этом сама встреча началась в 09.47.
Напомним, Зеленского провели на встречу с президентом США Дональдом Трампом через боковой вход вместо парадного.
Ранее в Белом доме заявили о желании завершить украинский конфликт.
Мирошник уличил Киев во лжи при обмене телами солдат
«Потери Украины на поле боя колоссальные. И заявления украинских политиков, мол, «смотрите, у русских погибает бешеное количество» – ну давайте посмотрим просто на передачу тел. Для людей думающих станет очень понятно, что если бы Украина могла передать останки погибших военных в таком количестве, поверьте, они бы это сделали, бежали бы впереди паровоза», – заявил он ТАСС.
По словам Мирошника, украинская сторона не в состоянии осуществить передачу тел в декларируемых объемах. В результате Киев ограничивается лишь громкими заявлениями о якобы больших потерях российских войск, оправдывая отсутствие доказательств военной тайной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Рады заявил о потере Зеленским контроля над армией. «Северяне» узнали, как солдаты ВСУ собрались донести Зеленскому «правду о ситуации на фронте». Потери ВСУ в зоне СВО за 18 июля составили более 1,5 тыс. военнослужащих.
Politico: Зеленский начал кампанию по привлечению сторонников Трампа на сторону Украины
Украинский лидер пытается наладить контакт со сторонниками движения MAGA, чтобы сохранить поддержку США, пишет Politico.
Недавно консервативная активистка Лора Лумер посетила Киев и заявила о полной поддержке Украины после встречи с Зеленским.
«Зеленский увидел, что я нахожусь в стране, а затем связался со мной и спросил, не приеду ли я», – рассказала Лумер. Однако многие республиканцы в Конгрессе скептически относятся к ее изменению позиции и по-прежнему выступают за прекращение военной помощи.
В ходе визита в Вашингтон Зеленский намерен обсудить санкции, поставки беспилотников, системы Patriot и мирные переговоры. Он также планирует использовать аргумент об успехах украинской армии, чтобы убедить Дональда Трампа в возможности победы.
Белый дом заявил, что Трамп остается привержен завершению конфликта и оптимистично настроен на достижение мирного соглашения. Тем временем Сенат готовится рассмотреть законопроект о санкциях против России, названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов).
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью американской журналистке Лоре Лумер допустил подписание мирного соглашения с Россией на территории США.
Президент США на саммите G7 предложил поддержать Украину в обмен на помощь европейских стран с Ираном. При этом значительная часть электората движения MAGA категорически отвергает выделение Киеву дополнительной военной помощи.
По информации из канала ведомства в Max, беспилотники атаковали транспорт, который следовал с военными грузами.
«На переходе морем (11 километров восточнее Одессы) беспилотными летательными аппаратами поражено морское судно типа сухогруз, доставлявшее военные грузы в порты Одесса и Черноморск», – говорится в сообщении министерства.
За неделю с 18 по 24 июля российские военные атаковали 27 морских судов украинской армии. В среду армия России поразила два сухогруза на пути в порты Одесса и Черноморск.
Днем ранее беспилотники нанесли удары по четырем кораблям с военными грузами.
В Ираке задержали работавших на Украину боевиков
Правоохранительные органы в Ираке арестовали членов вооруженных формирований, которые совершали нападения на объекты инфраструктуры страны в интересах украинских заказчиков, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Dijlah TV.
Информацию об этом подтвердил советник премьер-министра Ирака по национальной безопасности Касем аль-Абуди.
«Одна из наших разведывательных групп, занимающихся анализов разведданных, пришла к выводу о наличии украинского вмешательства в Ираке. Мы задержали ряд группировок, обстрелявших несколько объектов на территории Ирака. В ходе следствия они признались, что работают в интересах Украины», – заявил чиновник.
Аль-Абуди подчеркнул, что расследование подобных инцидентов требует предельно внимательного и тщательного подхода. Но он воздержался от перечня объектов, которые подверглись атакам со стороны задержанных боевиков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Крыму задержали двух местных жительниц за работу на спецслужбы Украины. Спецслужбы США прибегли к экзотической «прокладке» для работы в России.
Дрон попал в дом на улице Земской, на месте работают все экстренные и оперативные службы, указал губернатор в Max.
Информация о пострадавших уточняется.
Другой БПЛА упал на открытую площадку, загорелись шины, пожарные расчеты ликвидируют возгорание.
«В деревне Ваулово, в СНТ «Дубрава», загорелся частный дом. Возгорание локализовано, в момент происшествия людей в доме не было», – добавил Воробьев.
В СНТ «Ромашкино» (село Дубна) обломки дрона повредили дачный дом, никто не пострадал.
Десятки БПЛА уничтожены над Домодедово, Подольском, Раменским и Коломной.
«Все оперативные службы работают в усиленном режиме. Будем информировать», – заключил губернатор.
Напомним, за ночь на подлете к Москве уничтожили 73 дрона ВСУ.
Аэропорты Домодедово и Внуково переводили в ограниченный режим работы.
20 июля в результате налета украинских беспилотников на Московскую область пострадали 10 человек.