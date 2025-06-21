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Военный ВСУ погиб при подрыве купленного в интернете скутера
Военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб после подрыва скутера, который был приобретен через интернет и оказался заминированным, сообщило украинское издание «Страна».
Военнослужащий ВСУ погиб при подрыве скутера, купленного через интернет, передает ТАСС .
По информации издания «Страна», военные на Украине приобрели транспортное средство через онлайн-сервис, однако оно оказалось заминированным и взорвалось.
Инцидент произошел в Харьковской области. В настоящее время расследованием занимается Служба безопасности Украины, однако официальных комментариев от полиции и СБУ пока не было.
Случаи с неконтролируемым оборотом оружия на Украине участились. После начала раздачи оружия населению в феврале 2022 года число неучтенного оружия, по данным МВД Украины, достигло от 2 до 5 млн единиц к февралю 2024 года.
Ранее инженерные подразделения группировки «Север» обнаружили взрывное устройство в детском самокате в одном из населенных пунктов Курской области.