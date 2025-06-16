Саперы в Курской области нашли спрятанную в детском самокате взрывчатку

ВСУ заминировали детский самокат при отступлении из Курской области

Tекст: Вера Басилая

Военнослужащие инженерных подразделений группировки «Север» нашли взрывное устройство в детском самокате при проведении разминирования в Курской области, передает РИА «Новости».

По информации Минобороны, устройство было замаскировано внутри корпуса самоката и имело видимые признаки вмешательства. В Минобороны пояснили, что самокат, на первый взгляд, не отличался от обычного, однако при осмотре саперы заметили трещину, через которую были видны провода и взрывчатое вещество.

Сапер-оператор с позывным «Малой» рассказал, что обнаружение устройства стало возможным благодаря внимательному визуальному анализу корпуса. В оборонном ведомстве добавили, что ВСУ при отступлении оставили на территории области значительное количество взрывоопасных предметов.

Ранее саперы обнаружили в приграничных районах Курской области напечатанные на 3D-принтере мины ВСУ.

В Глушковском районе Курской области 36-летний мужчина погиб после взрыва, который произошел, когда он поднял подозрительный пакет на дороге.