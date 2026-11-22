Bild: Минюст Германии решил ужесточить наказание за убийства бывших партнерш

Tекст: Ольга Иванова

Министр юстиции ФРГ Штефани Хубиг намерена внести поправки в Уголовный кодекс, чтобы убийства женщин их партнерами наказывались жестче, сообщает ТАСС со ссылкой на Bild. «Почти каждый день в Германии мужчина убивает свою партнершу или бывшую партнершу – или пытается это сделать», – заявила Хубиг.

По данным издания, инициатива направлена против мужчин, которые не могут смириться с расставанием или самостоятельностью женщин. Сейчас суды часто смягчают наказание, списывая преступление на сильное душевное волнение. Законопроект должен заставить суды выяснять истинный мотив, связанный с «патриархальным стремлением к господству».

Ожидается, что до конца года проект пройдет согласование в регионах, после чего поступит в Бундестаг. В 2024 году в Германии убиты 308 женщин, из них 132 стали жертвами партнеров, а 59 погибли от рук членов семьи.

Ранее правительство ФРГ поддержало другой законопроект Хубиг, предусматривающий уголовную ответственность за создание сексуализированных дипфейков и упрощающий поиск анонимных злоумышленников в интернете. При этом министр отметила, что для борьбы с насилием над женщинами недостаточно только законов.

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