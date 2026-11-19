Tекст: Антон Антонов

Представитель американского военного ведомства раскритиковал Киев за атаки вглубь территории России, заявив об их низкой военной ценности, пишет Telegraph.

После этого чиновник досрочно ушел со встречи, не став слушать секретный доклад министра обороны Украины о ходе боевых действий.

Немецкие источники издания выразили обеспокоенность поведением представителя Пентагона. По их мнению, действия администрации США фактически свидетельствуют о поддержке России в ущерб Украине и ее европейским союзникам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Колби заявил о неспособности украинских ударов по России завершить конфликт.

При этом Колби заявил о поддержке способности Украины наносить удары средней дальности вглубь российской территории.

