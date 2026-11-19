Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?13 комментариев
Замглавы Пентагона Колби не стал слушать доклад Украины и ушел с переговоров
Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби досрочно покинул заседание контактной группы по Украине в Брюсселе после критики в адрес Киева, пишет Telegraph.
Представитель американского военного ведомства раскритиковал Киев за атаки вглубь территории России, заявив об их низкой военной ценности, пишет Telegraph.
После этого чиновник досрочно ушел со встречи, не став слушать секретный доклад министра обороны Украины о ходе боевых действий.
Немецкие источники издания выразили обеспокоенность поведением представителя Пентагона. По их мнению, действия администрации США фактически свидетельствуют о поддержке России в ущерб Украине и ее европейским союзникам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Колби заявил о неспособности украинских ударов по России завершить конфликт.
При этом Колби заявил о поддержке способности Украины наносить удары средней дальности вглубь российской территории.