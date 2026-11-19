Tекст: Антон Антонов

Южный федеральный университет провел проверку санитарных помещений после сообщений о скрытой съемке и не обнаружил там скрытых камер и иных устройств видеозаписи, передает ТАСС.

«Вместе с тем университет относится к ситуации максимально серьезно: информация о возможных угрозах и давлении на студентов передана в правоохранительные органы. Университет оказывает максимальное содействие правоохранительным органам в разбирательстве с ситуацией. Любой, кто действительно столкнулся с угрозами, получит поддержку», – говорится в заявлении университета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг сотрудники полиции Ростовской области начали проверку после жалоб на скрытые камеры в туалетах ЮФУ.

Жалобы студенток Южного федерального университета появились в социальных сетях.

