Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?13 комментариев
ЮФУ не нашел скрытых камер в санитарных помещениях после проверки
Южный федеральный университет в Ростове-на-Дону после проверки санитарных помещений не выявил скрытых камер, сообщает ЮФУ.
Южный федеральный университет провел проверку санитарных помещений после сообщений о скрытой съемке и не обнаружил там скрытых камер и иных устройств видеозаписи, передает ТАСС.
«Вместе с тем университет относится к ситуации максимально серьезно: информация о возможных угрозах и давлении на студентов передана в правоохранительные органы. Университет оказывает максимальное содействие правоохранительным органам в разбирательстве с ситуацией. Любой, кто действительно столкнулся с угрозами, получит поддержку», – говорится в заявлении университета.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг сотрудники полиции Ростовской области начали проверку после жалоб на скрытые камеры в туалетах ЮФУ.
Жалобы студенток Южного федерального университета появились в социальных сетях.