Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?13 комментариев
Хегсет назвал Венесуэлу «послушным партнером» США
Вашингтон рассматривает Венесуэлу как «послушного партнера» в области безопасности, заявил глава Пентагона США Пит Хегсет на церемонии в посольстве в Каракасе.
«Венесуэла превратилась из самой агрессивной региональной угрозы в наш адрес в послушного партнера в сфере безопасности, который находится на пути к восстановлению своих вооруженных сил при поддержке США. Мы восстанавливаем наше естественное и историческое партнерство в военной области», – сказал глава Пентагона.
Хегсет отметил, что Вашингтон намерен помочь Каракасу восстановить территориальную целостность Венесуэлы в борьбе с наркокартелями, однако предупредил, что внутренние проблемы страны не удастся решить мгновенно, назвав ожидания быстрого результата «фантазией», передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Хегсет на церемонии в посольстве в Каракасе заявил о включении в новое американо-венесуэльское соглашение совместных тренировок и обмена разведданными.
Глава военного ведомства объявил о подписании с Венесуэлой соглашения о расширении военного сотрудничества.