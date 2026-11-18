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США и Венесуэла договорились обмениваться разведданными
Глава Пентагона заявил о начале обмена разведданными между США и Венесуэлой
Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что новое американо-венесуэльское соглашение в сфере обороны предусматривает совместные тренировки и обмен разведывательной информацией.
Соединенные Штаты и Венесуэла заключили соглашение в сфере обороны и безопасности, которое предусматривает обмен разведывательной информацией и совместные тренировки военных, передает ТАСС.
«Рад объявить, что США и Венесуэла подписали историческое соглашение, которое восстанавливает военное партнерство, позволяющее Америке сотрудничать с правительством и Вооруженными силами Венесуэлы, чтобы вместе тренироваться, <…> обмениваться разведывательной информацией, использовать сообща больше военной техники», – заявил глава Пентагона Пит Хегсет на торжественной церемонии в американском посольстве в Каракасе.
Министр обороны добавил, что американская сторона намерена помочь Венесуэле осуществить глубокие реформы в силовом блоке. По его словам, эти шаги направлены на всестороннюю модернизацию венесуэльской армии сверху донизу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава министерства обороны США Пит Хегсет объявил о подписании с Венесуэлой соглашения о расширении военного сотрудничества. В августе конфликт с Ираном заставил американскую администрацию ускорить объявление о крупном нефтяном соглашении с Каракасом.