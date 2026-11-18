Глава Пентагона заявил о начале обмена разведданными между США и Венесуэлой

Tекст: Вера Басилая

Соединенные Штаты и Венесуэла заключили соглашение в сфере обороны и безопасности, которое предусматривает обмен разведывательной информацией и совместные тренировки военных, передает ТАСС.

«Рад объявить, что США и Венесуэла подписали историческое соглашение, которое восстанавливает военное партнерство, позволяющее Америке сотрудничать с правительством и Вооруженными силами Венесуэлы, чтобы вместе тренироваться, <…> обмениваться разведывательной информацией, использовать сообща больше военной техники», – заявил глава Пентагона Пит Хегсет на торжественной церемонии в американском посольстве в Каракасе.

Министр обороны добавил, что американская сторона намерена помочь Венесуэле осуществить глубокие реформы в силовом блоке. По его словам, эти шаги направлены на всестороннюю модернизацию венесуэльской армии сверху донизу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава министерства обороны США Пит Хегсет объявил о подписании с Венесуэлой соглашения о расширении военного сотрудничества. В августе конфликт с Ираном заставил американскую администрацию ускорить объявление о крупном нефтяном соглашении с Каракасом.