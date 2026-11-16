Кремль раскрыл детали визита Путина на саммит АТЭС в Шэньчжэне

Кремль: Путин проведет трехстороннюю встречу с Си Цзиньпином и Трампом в КНР

Tекст: Валерия Городецкая

Глава российского государства примет участие во встрече лидеров экономик АТЭС 19 ноября, где представит приоритеты России в торгово-экономическом сотрудничестве в регионе, сообщает Кремль в Max.

В рамках визита запланированы полноформатные переговоры Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, на которых будут обсуждаться перспективы укрепления стратегического взаимодействия и международная повестка.

Также состоятся трехсторонняя встреча Владимира Путина с Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом и отдельный контакт с американским лидером. Кроме того, Путин посетит Совместный университет МГУ и Пекинского политехнического института в Шэньчжэне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Китае оценили историческое значение грядущей встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина.

В субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о проведении встречи трех лидеров 19 ноября.

В тот же день администрация США объявила о планах проведения этой трехсторонней встречи на полях саммита АТЭС.