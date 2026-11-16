В Раде заявили о неготовности 26 подстанций в Киевской области к зиме

Рогов призвал лишить Украину возможностей для атак на Крымский мост

Рогов: Уничтожение Крымского моста остается идеей фикс киевского режима

Tекст: Олег Исайченко

«Уничтожение Крымского моста остается идеей фикс для Владимира Зеленского. Дело в том, что это сооружение демонстрирует: Россия – это созидание, в то время как режим, пришедший к власти в Киеве после переворота, – это разрушение», – отметил Владимир Рогов, председатель комиссии ОП РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии.

Он напомнил, что ранее противник направлял на мост десятки тысяч беспилотников, безэкипажные катера, а также пытался организовывать теракты. Все это делалось в том числе для создания невыносимых условий жизни для крымчан. «То есть противоборствующая сторона постоянно прощупывает момент, когда сможет нанести непоправимый – по их собственным оценкам – удар по Крымскому мосту», – указал собеседник.

По его мнению, нынешняя активизация ВСУ неслучайна. На днях ожидается встреча лидеров России, США и Китая в Шэньчжэне. «Украинская сторона в связи с этим пытается ослабить переговорные позиции Москвы и показать, что Россия якобы не достойна места в тройке ведущих держав», – уточнил Рогов. Кроме того, добавил он, в команде Зеленского считают, что ночь с воскресенья на понедельник – это удачный момент для медийного разгона.

Между тем спикер допускает, что до 19 ноября противник может предпринять еще ряд ударов и диверсий. Как бы то ни было, ПВО сработала отлично, Крымский мост не получил критических повреждений. «Мы видим, что стянуты системы противовоздушной обороны, выставлена физическая защита – буи, сетки. Но все это – реакция на действия противника. Но надо сделать так, чтобы у ВСУ вовсе не было возможности совершать подобные атаки. Для этого мы и ведем спецоперацию», – подчеркнул собеседник.

Схожей точки зрения придерживается военкор Александр Коц. Он напомнил, что противник в последнее время методично бьет по мостам, ведущим в Крым. «Так, 7 ноября дроны атаковали переправу через Миус на трассе «Новороссия» в Ростовской области – сухопутном коридоре в Крым через Мариуполь и Мелитополь. 15 ноября на той же трассе в Неклиновском районе поврежден путепровод над железной дорогой», – написал военкор в своем Telegram-канале.

По его мнению, время выбрано неслучайно. «19 ноября в Шэньчжэне встречаются Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп. Киеву перед таким столом нужна картинка – у нас есть козыри на руках. Самый выгодный для заголовка объект на полуострове – мост… Его чинили после грузовика, восстанавливали после морских дронов. Починят и сейчас», – акцентировал военкор.

Ранее ВСУ ударили по Крымскому мосту. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, движение транспорта будет ограничено ориентировочно до середины дня понедельника. «Для ликвидации последствий задействованы все необходимые службы, в Керчи развернут оперативный штаб», – написал он, добавив, что держит ситуацию на личном контроле.

Движение по автомобильной части Крымского моста временно перекрыто в результате атаки украинских беспилотников, железнодорожное сообщение функционирует штатно, сообщило Министерство транспорта.

Тем временем компания «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ), оператор пассажирских железнодорожных перевозок в Крым и Севастополь, сообщила, что из-за временного закрытия Крымского моста в пути задерживаются четыре поезда «Таврия»: Петербург – Керчь отправлением 14 ноября (на 4,5 часа), Москва – Керчь отправлением 14 ноября (на 3,5 часа) и Москва – Керчь отправлением 15 ноября (на два часа), а также состав Адлер – Керчь отправлением 15 ноября (на 4,5 часа).

По данным Минобороны России, в ночь на 16 ноября силы ПВО уничтожили 1336 украинских беспилотников над 17 регионами России. Помимо Крыма, БПЛА были перехвачены над территориями Тверской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Владимирской, Смоленской, Нижегородской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей.