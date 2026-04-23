Принц Гарри приехал в Киев

Tекст: Дмитрий Зубарев

Принц Гарри прибыл в столицу Украины с неожиданным визитом, сообщают Вести.

По данным британского журналиста Криса Шипа, появление герцога Сассекского в Киеве не планировалось заранее. В соцсети Шип опубликовал видеозапись, на которой видно, как Гарри выходит из поезда на перрон и приветствует встречающих.

По прибытии принц Гарри отметил, что ему приятно вновь оказаться на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее принц Гарри приехал в столицу Украины для обсуждения программ помощи раненым военным.

Весной этого года он тайно посетил львовскую клинику вместе с ветеранами.

Сестра короля Карла III принцесса Анна осенью тоже побывала в Киеве с неанонсированным визитом.