Путин сообщил об участии французских бойцов в СВО на стороне России

Tекст: Валерия Городецкая

На встрече с участниками просветительского марафона «Знание. Первые» Путин подчеркнул, что эти французские добровольцы назвали свое подразделение «Нормандия – Неман», по аналогии с легендарным французским авиаполком, который сражался вместе с советскими летчиками во время Великой Отечественной войны, передает ТАСС.

Российский лидер отметил: «И сегодня некоторые граждане Французской Республики вместе с нашими бойцами в зоне специальной военной операции воюют плечом к плечу, и назвали свое подразделение тоже, как и их деды и прадеды, «Нормандия – Неман».

Глава государства также добавил, что и сегодня во Франции, как и в других западных странах, есть люди, которые разделяют российские принципы и ценности.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что значительная часть населения Франции осознает ситуацию на Украине и не хочет отказываться от дружбы с Россией.