Изменения в современном мире заставляют задуматься о том, что имперский порядок не такой уж морально устаревший. А империи могут вернуться в мировую политику не только в виде мрачных теней прошлого.7 комментариев
Путин сообщил об участии французских бойцов в СВО на стороне России
Президент России Владимир Путин сообщил, что на стороне России в зоне специальной военной операции принимают участие граждане Франции.
На встрече с участниками просветительского марафона «Знание. Первые» Путин подчеркнул, что эти французские добровольцы назвали свое подразделение «Нормандия – Неман», по аналогии с легендарным французским авиаполком, который сражался вместе с советскими летчиками во время Великой Отечественной войны, передает ТАСС.
Российский лидер отметил: «И сегодня некоторые граждане Французской Республики вместе с нашими бойцами в зоне специальной военной операции воюют плечом к плечу, и назвали свое подразделение тоже, как и их деды и прадеды, «Нормандия – Неман».
Глава государства также добавил, что и сегодня во Франции, как и в других западных странах, есть люди, которые разделяют российские принципы и ценности.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что значительная часть населения Франции осознает ситуацию на Украине и не хочет отказываться от дружбы с Россией.