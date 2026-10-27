Путин назвал подрыв «Северных потоков» прямым терактом

Путин назвал взрывы на газопроводах «Северный поток» прямым терактом

Tекст: Ольга Иванова

Российский лидер в ходе выступления на саммите ФСЭГ назвал взрывы на экспортных магистралях целенаправленной диверсией, передает РИА «Новости». «В отношении российских газопроводов в Европу совершены прямые террористические акты – они взорваны», – заявил Путин.

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» произошли 26 сентября 2022 года. В Кремле неоднократно указывали на отсутствие доступа к материалам расследования западных стран. В середине октября в Гамбурге начался суд над обвиняемым в диверсии гражданином Украины Сергеем Кузнецовым.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Высший земельный суд Гамбурга отклонил ходатайство защиты о прекращении уголовного дела в отношении гражданина Украины Сергея Кузнецова.

Представитель прокуратуры ФРГ отверг прошение о прекращении преследования обвиняемого в координации подрывов на газопроводах.

Суд приступил ко второму заседанию по делу о диверсии на «Северных потоках».