Жителей Днепропетровска предупредили об отключении водоснабжения на двое суток

Tекст: Денис Тельманов

С вечера 30 октября по 2 ноября водоснабжение будет приостановлено в Новокодацком и Чечелевском районах Днепропетровска, передает ТАСС. В Соборном, Центральном и Шевченковском районах города возможно снижение давления воды.

Утром Минэнерго Украины сообщило об отключении электричества в ряде областей страны, в том числе и в Днепропетровской, в результате повреждения энергообъектов. Накануне в течение дня неоднократно сообщалось о взрывах в городе. В настоящее время в ряде районов Днепропетровской области действует воздушная тревога.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу более полумиллиона человек на Украине лишились электроснабжения в результате повреждений энергетической инфраструктуры.

В четверг в Днепропетровске возникли перебои в подаче электроэнергии после прогремевших в городе взрывов.

В тот же день украинское Минэнерго сообщило о прекращении подачи электроснабжения в Киеве и восьми областях страны из-за повреждения энергообъектов.