Туск отметил умеренный оптимизм Европы по поводу переговоров по Украине

Туск: У Европы появился умеренный оптимизм по поводу переговоров по Украине

Tекст: Тимур Шайдуллин

Такой вывод Туск сделал после телефонного разговора президента России Владимира Путина с премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом, передает ТАСС.

«Президент Стубб предоставил мне детальную информацию сразу после разговора с президентом Путиным и подтвердил, что обе стороны в ходе беседы остались при своих позициях», – заявил польский премьер.

По его словам, впечатление европейской стороны от разговора оказалось «очень умеренно оптимистичным» с точки зрения конструктивности предстоящих переговоров, которые могут пройти в Абу-Даби в начале ноября. Польский премьер также сообщил, что глава норвежского правительства заранее предупредил его о планирующейся беседе с российским президентом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

Позже премьер Норвегии заявил о продолжавшемся полтора часа содержательном разговоре с российским лидером.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила об отсутствии согласования этого телефонного разговора с европейскими союзниками.